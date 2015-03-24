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TrekStor

TrekStor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.03.2015 Microsoft поселится в Android-планшетах более десятка производителей 1
24.03.2015 Microsoft расширяет партнерство с производителями мобильных устройств 1
09.11.2007 Новый MP3-плеер Trekstor i.Beat Organix FM 1
12.10.2007 Trekstor DataStation pocket x.u: 160 ГБ в кармане рубашки 1
25.07.2007 Trekstor i.Beat mood FM: портативный плеер из Германии 1
06.06.2007 Trekstor выходит на рынок MP3-плееров России и стран СНГ 1
14.03.2007 TrekStor анонсировал внешний жесткий диск «2-в-1» 1
16.11.2006 Ноутбук для олигархов уже в продаже 1
20.09.2006 Canon представит самый дорогой цифровик 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

TrekStor и организации, системы, технологии, персоны:

MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 4
Samsung Electronics 11065 2
Dell EMC 5180 2
Microsoft Corporation 25775 2
DEXP 64 2
Canon 1439 2
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
Hipstreet 2 2
Dropbox 527 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Vertu 119 1
Ланит - DPI Computers 21 1
Анкорт 8 1
Midland Formula 1 2 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
WAV - Waveform Audio File Format 532 2
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Микрофон - Microphone 2809 2
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 2
Таймер - Timer 444 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 1
Наушники - Headphones 4479 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
Smartphone Crypto - Криптосмартфон - Криптофон - Мобильный криптотелефон 11 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 1
TrekStor i.Beat 8 4
TrekStor DataStation 2 2
Google Android 15244 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 2
Canon Digital IXUS 86 2
Microsoft Surface - Планшет 450 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
AMD Turion 169 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Nedfield NV - Tulip E-Go Diamond 6 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
SRS Labs - TruBass 23 1
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 2
Шнайдер Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Канада 5082 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Тайвань 4245 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Нидерланды 3746 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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