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TrekStor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.03.2015
|Microsoft поселится в Android-планшетах более десятка производителей 1
|24.03.2015
|Microsoft расширяет партнерство с производителями мобильных устройств 1
|09.11.2007
|Новый MP3-плеер Trekstor i.Beat Organix FM 1
|12.10.2007
|Trekstor DataStation pocket x.u: 160 ГБ в кармане рубашки 1
|25.07.2007
|Trekstor i.Beat mood FM: портативный плеер из Германии 1
|06.06.2007
|Trekstor выходит на рынок MP3-плееров России и стран СНГ 1
|14.03.2007
|TrekStor анонсировал внешний жесткий диск «2-в-1» 1
|16.11.2006
|Ноутбук для олигархов уже в продаже 1
|20.09.2006
|Canon представит самый дорогой цифровик 1
Публикаций - 10, упоминаний - 10
TrekStor и организации, системы, технологии, персоны:
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.