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Canon Digital IXUS



19.02.2015 Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R
23.08.2011 Canon представил 3 новые фотокамеры. ФОТО
07.02.2011 Canon представил 7 новых камер. ФОТО
12.05.2010 Canon выпустила "умный" компакт
09.02.2010 Пять новых камер от Canon. ФОТО
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
24.12.2007 Фотокамеры: предновогодний хитпарад
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября
04.12.2007 Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции
13.11.2007 Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября
08.10.2007 Canon IXUS 950 IS — самый популярный из топовых ультракомпактов
01.10.2007 Фотоаппараты: хиты продаж
22.08.2007 Самые продаваемые фотокамеры июля
21.08.2007 Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки
26.07.2007 Фотокамера Canon IXUS 70: стильная миниатюра
05.07.2007 Фотокамеры: самые продаваемые модели начала лета
25.05.2007 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж апреля
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007
06.02.2007 Хиты продаж: самые популярные фотокамеры 2006 года
09.01.2007 Лучшие имиджевые камеры 2006 года
28.12.2006 Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж
30.11.2006 Фотокамеры: октябрьские хиты продаж
31.10.2006 Фотокамеры: хиты продаж сентября
28.09.2006 Фотокамеры: хиты продаж августа
20.09.2006 Canon представит самый дорогой цифровик
20.09.2006 Canon отметил юбилей Ixus бриллиантовой камерой
14.09.2006 Canon выпустил три новых фотокомпакта
23.08.2006 Canon IXUS 65: главное – 3-дюймовый дисплей
18.08.2006 Фотокамеры: хиты продаж июля
08.08.2006 Выбор фотоаппарата: первый шаг
21.07.2006 Фотокамеры: июньские хиты продаж
27.06.2006 Фотокамеры: майские хиты продаж
09.06.2006 Фотокамеры: весенние хиты продаж
21.03.2006 Фотокамеры: хиты продаж февраля
22.02.2006 Canon выпустил фотокамеру Ixus 800 IS
22.02.2006 Canon выпустил две фотокамеры из серии Digital Ixus
22.02.2006 Фотокамеры: хиты продаж января
16.01.2006 Самые популярные фотоаппараты 2005 года
16.11.2005 Фотокамеры: хиты продаж октября
19.10.2005 Фотокамеры: хиты продаж сентября

Публикаций - 86, упоминаний - 287

Canon Digital IXUS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5161 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1598 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5097 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 699 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 1
Google YouTube - Видеохостинг 2188 1
Microsoft Outlook 1212 1
Oracle Java - язык программирования 2462 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1479 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38351 8
Германия - Федеративная Республика 7998 3
Азия - Азиатский регион 3305 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
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