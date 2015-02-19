Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Canon Digital IXUS
Публикаций - 86, упоминаний - 287
Canon Digital IXUS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5097 4
|OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 699 2
|WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2188 1
|Microsoft Outlook 1212 1
|Oracle Java - язык программирования 2462 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1479 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru