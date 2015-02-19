Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R родаваться только в Европе и Азии, но не в Северной Америке), ультразумы Canon PowerShot SX410 IS и Canon PowerShot IXUS 275 HS, зеркальные камеры любительского класса Canon EOS 750D и Canon EO

Canon представил 3 новые фотокамеры. ФОТО я Canon анонсировала самую тонкую компактную цифровую камеру с 12-кратным оптическим зумом - модель IXUS 1100 HS. Согласно информации на сайте производителя, это утверждение базируется на резул

Canon представил 7 новых камер. ФОТО пания Canon анонсировала 7 новых фотокамер для европейского рынка. Анонс включает следующие модели: IXUS 115 HS, 220 HS и 310 HS, PowerShot SX220 HS и SX230 HS, а также EOS 600D и EOS 1100D. Вс

Canon выпустила "умный" компакт им классам. Так, компания Canon пополнила серию любительских компактных фотоаппаратов новой моделью IXUS 300 HS, которая в США известна также под именем PowerShot SD4000 IS. Canon IXUS 3

Пять новых камер от Canon. ФОТО Всего представлено 5 новых моделей: PowerShot SX210 IS, IXUS 105, IXUS 130, IXUS 210 и EOS 550D. Первые 4 модели относятся к категории

Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года тинку для просмотра на HD телевизоре, пересылки по электронной почте или загрузки в Интернет. Canon Digital IXUS 960 IS В стильном титановом корпусе эта камера напичкана современными функциями

Фотокамеры: предновогодний хитпарад кому-то всё же выбрали «цифровик», присмотритесь к таким моделям компактов, как Nikon Coolpix S51, Canon IXUS 960 IS, Sony DSC-T200. Все три модели выполнены в компактных элегантных металличес

Самые продаваемые фотокамеры октября блей Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Canon PowerShot A560 3 6000 2 Canon PowerShot A550 4 5000 3 Canon IXUS 75 4 8000 4 Olympus FE-230 2 5000 5 Sony DSC-W90 3 8000 Canon А560 – неплохой в

Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции ого из ведущих производителей. Неудивительно: это самый большой и доходный сегмент фоторынка. Canon IXUS — легендарная серия качественный карманных камер, один из потенциальных лидеров рынка в

Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября яцев в рейтинге Цена 1 Canon Powershot A550 3 6000 2 Olympus FE-230 новинка рейтинга 5500 3 Canon IXUS 70 4 8500 4 Canon IXUS 75 3 9200 5 Olympus SP-510 4 (с перерывом) 9200 Olympus

Canon IXUS 950 IS — самый популярный из топовых ультракомпактов Canon Digital IXUS 950 IS — один из стильных компактов, одной из самых популярных серий. В карман он помеща

Фотоаппараты: хиты продаж еры этой серии. По-прежнему очень популярны камеры Canon бюджетной серии A. Стильные компакты Canon IXUS представлены сразу тремя моделями. Успехом компании Panasonic можно считать попадание в

Самые продаваемые фотокамеры июля 5 Canon PowerShot A460 3 4500 Главное, за что так любят и ценят ультракомпакты, – толщина корпуса. IXUS 70 посадили на очень строгую диету: с помощью различных ухищрений удалось уместить всю с

Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки EOS 1Ds Mark IIICMOS 24x36 мм 21 МП, экран 3" Canon EOS 40DCMOS APS-C 12 МП, экран 3" Canon Digital IXUS 860 IS8 МП, 3,8-х зум Canon Digital IXUS 960 IS12 МП, 3,7-х зум Canon PowerShot

Фотокамера Canon IXUS 70: стильная миниатюра Главное, за что так любят и ценят ультракомпакты, – толщина корпуса. IXUS 70 посадили на очень строгую диету: с помощью различных ухищрений удалось уместить всю с

Фотокамеры: самые продаваемые модели начала лета а замену пришла новинка H9, которая уже активно продается, но еще не добралась до вершин хитпарада. Canon IXUS 900 Ti — стильная камера в металлическом корпусе, которая не только выглядит потря

Цифровые фотоаппараты: хиты продаж апреля ot A710 IS 3 9000 2 Canon PowerShot A640 Новинка рейтинга 9800 3 Sony T10 4 9000 4 Canon Digital IXUS 65 7 8000 5 Olympus SP-510UZ 2 8500 В категории «от 12000 руб.» у нас новый лидер, при

Самые популярные фотокамеры: март 2007 продаваемые фотокамеры от 6000 до 12000 рублей Модель Месяцев в рейтинге Цена, руб. 1 Canon Digital IXUS 65 7 (с перерывом) 8800 2 Canon Digital IXUS 850 IS Новинка рейтинга 11400 3 Ca

Хиты продаж: самые популярные фотокамеры 2006 года камеры от 6000 до 12000 рублей Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Sony N1 10 месяцев 11800 рублей 2 Canon Digital IXUS 750 8 месяцев 10900 рублей 3 Canon PowerShot A620 8 месяцев 10200 рублей

Лучшие имиджевые камеры 2006 года т меньше. Съемка макро от 1 см. На «борту» целых 56 Мб памяти. Вес «стиляги» - 140 г. Canon Digital IXUS 900 TI облачена в титановый корпус Еще одна имиджевая модель, Canon Digital IXUS

Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж новой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 6 месяцев 9200 рублей Canon Digital IXUS 800 IS 5 месяцев 11900 рублей Canon P

Фотокамеры: октябрьские хиты продаж новой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 5 месяцев 9300 рублей Canon PowerShot A540 4 (с перерывом) 7200 рублей Canon PowerSho

Фотокамеры: хиты продаж сентября ы в ценовой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 4 месяца 9800 рублей Canon IXUS 750 7 месяцев 11500 рублей Canon PowerSh

Фотокамеры: хиты продаж августа еры в ценовой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 3 месяца $370 Canon PowerShot A540 3 месяца $270 Canon PowerShot A620 6 (с перерывом)

Canon представит самый дорогой цифровик Всего компания выставит 10 бриллиантовых фотокамер модели IXUS 65. Акция приурочена к десятилетнему юбилею модели. Все вырученные средства от продажи у

Canon отметил юбилей Ixus бриллиантовой камерой но об очередной фото-новинке, на этот раз усыпанной бриллиантами. Компания Canon представила модель Ixus 65, украшенную драгоценными камнями. Таких устройств было выпущено 10 штук. Все они пост

Canon выпустил три новых фотокомпакта Компания Canon представила три компактные камеры серии Digital IXUS — модели 900 Ti, 850 IS и i7. Индекс Ti в названии первой модели означает,

Canon IXUS 65: главное – 3-дюймовый дисплей а бы находиться в меню, уступив дефицитное место, например, экспокоррекции. 3D-модель Canon Digital IXUS 65 Многофункциональный диск отвечает за управление вспышкой, режимами фокусировки, устан

Фотокамеры: хиты продаж июля новой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 65 2 месяца $395 Canon Digital IXUS 750 6 месяцев $400 Canon PowerShot A530 2 мес

Выбор фотоаппарата: первый шаг воего класса. Наиболее яркие представители ультракомпактов это Sony Cyber-shot T9 с системой оптической стабилизации, Casio EXILIM EX-S600 c возможностью восстановления удаленных фотоснимков, а также Canon Digital IXUS i5, Casio EXILIM EX-Z750, Kodak EasyShare V550, Nikon Coolpix S3, Fujifilm FinePix Z2, Samsung Digimax i5, Konica Minolta DiMAGE X1, также с системой стабилизации. Ультракомп

Фотокамеры: июньские хиты продаж 0 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 65 Новинка рейтинга $376 Canon Digital IXUS 750 5 месяцев $385 Canon PowerShot A530 Новинка рейтинга $277 Canon PowerS

Фотокамеры: майские хиты продаж новой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 4 месяца $400 Canon PowerShot A610 3 месяца $285 Canon PowerShot A620 4 месяца $332

Фотокамеры: весенние хиты продаж ые камеры в ценовой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 3 месяца $390 Canon PowerShot A610 2 месяца $280 Canon PowerShot A62

Фотокамеры: хиты продаж февраля мые камеры в ценовой категории от $400 до $700(в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 2 месяца $448 Canon PowerShot S2 IS 3 (с перерывами) $498 Panasonic

Canon выпустил фотокамеру Ixus 800 IS Компания Canon представила фотокамеру Digital Ixus 800 IS c матрицей разрешением 6-мегапикселей. Новинка снабжена 4х оптическим зумом с функцией стабилизатора изображения. Чувствительность модели — до ISO 800. Имеются процесс

Canon выпустил две фотокамеры из серии Digital Ixus Компания Canon объявила о выпуске в продажу двух новых фотокамер Digital Ixus 60 и Digital Ixus 65. Первая модель имеет 2,5-дюймовый ЖК-экран и стально

Фотокамеры: хиты продаж января . Самые продаваемые камеры в ценовой категории от $400 до $700 Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 750 Новинка рейтинга $459 Canon PowerShot S2 IS 2 (с перерывом) $515 Panasonic Lumix F

Самые популярные фотоаппараты 2005 года 0 до $700 (модели отсортированы по цене). Модель Цена Sony T7 $409 Canon PowerShot S70 $423 Canon Digital IXUS 700 $453 Sony V3 $582 Konica Minolta Dimage A200 $630 Источник: ZOOM.CNews по

Фотокамеры: хиты продаж октября представлены модели всех классов – от полупрофессиональных до ультракомпактных. Самые продаваемые фотоаппараты в ценовой категории от $400 до $700(в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 700 3 месяца $440 Casio Exilim EX-S500 новинка рейтинга $410 Nikon CoolPix S2 новинка рейтинга $423 Sony DSC-H1 новинка рейтинга $490 Sony DSC-T7 4 месяца $404 Источник: ZOOM.CN