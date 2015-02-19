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Canon Digital IXUS
СОБЫТИЯ
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|19.02.2015
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Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R
родаваться только в Европе и Азии, но не в Северной Америке), ультразумы Canon PowerShot SX410 IS и Canon PowerShot IXUS 275 HS, зеркальные камеры любительского класса Canon EOS 750D и Canon EO
|23.08.2011
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Canon представил 3 новые фотокамеры. ФОТО
я Canon анонсировала самую тонкую компактную цифровую камеру с 12-кратным оптическим зумом - модель IXUS 1100 HS. Согласно информации на сайте производителя, это утверждение базируется на резул
|07.02.2011
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Canon представил 7 новых камер. ФОТО
пания Canon анонсировала 7 новых фотокамер для европейского рынка. Анонс включает следующие модели: IXUS 115 HS, 220 HS и 310 HS, PowerShot SX220 HS и SX230 HS, а также EOS 600D и EOS 1100D. Вс
|12.05.2010
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Canon выпустила "умный" компакт
им классам. Так, компания Canon пополнила серию любительских компактных фотоаппаратов новой моделью IXUS 300 HS, которая в США известна также под именем PowerShot SD4000 IS. Canon IXUS 3
|09.02.2010
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Пять новых камер от Canon. ФОТО
Всего представлено 5 новых моделей: PowerShot SX210 IS, IXUS 105, IXUS 130, IXUS 210 и EOS 550D. Первые 4 модели относятся к категории
|26.12.2007
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Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
тинку для просмотра на HD телевизоре, пересылки по электронной почте или загрузки в Интернет. Canon Digital IXUS 960 IS В стильном титановом корпусе эта камера напичкана современными функциями
|24.12.2007
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Фотокамеры: предновогодний хитпарад
кому-то всё же выбрали «цифровик», присмотритесь к таким моделям компактов, как Nikon Coolpix S51, Canon IXUS 960 IS, Sony DSC-T200. Все три модели выполнены в компактных элегантных металличес
|07.12.2007
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Самые продаваемые фотокамеры октября
блей Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Canon PowerShot A560 3 6000 2 Canon PowerShot A550 4 5000 3 Canon IXUS 75 4 8000 4 Olympus FE-230 2 5000 5 Sony DSC-W90 3 8000 Canon А560 – неплохой в
|04.12.2007
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Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции
ого из ведущих производителей. Неудивительно: это самый большой и доходный сегмент фоторынка. Canon IXUS — легендарная серия качественный карманных камер, один из потенциальных лидеров рынка в
|13.11.2007
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Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября
яцев в рейтинге Цена 1 Canon Powershot A550 3 6000 2 Olympus FE-230 новинка рейтинга 5500 3 Canon IXUS 70 4 8500 4 Canon IXUS 75 3 9200 5 Olympus SP-510 4 (с перерывом) 9200 Olympus
|08.10.2007
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Canon IXUS 950 IS — самый популярный из топовых ультракомпактов
Canon Digital IXUS 950 IS — один из стильных компактов, одной из самых популярных серий. В карман он помеща
|01.10.2007
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Фотоаппараты: хиты продаж
еры этой серии. По-прежнему очень популярны камеры Canon бюджетной серии A. Стильные компакты Canon IXUS представлены сразу тремя моделями. Успехом компании Panasonic можно считать попадание в
|22.08.2007
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Самые продаваемые фотокамеры июля
5 Canon PowerShot A460 3 4500 Главное, за что так любят и ценят ультракомпакты, – толщина корпуса. IXUS 70 посадили на очень строгую диету: с помощью различных ухищрений удалось уместить всю с
|21.08.2007
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Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки
EOS 1Ds Mark IIICMOS 24x36 мм 21 МП, экран 3" Canon EOS 40DCMOS APS-C 12 МП, экран 3" Canon Digital IXUS 860 IS8 МП, 3,8-х зум Canon Digital IXUS 960 IS12 МП, 3,7-х зум Canon PowerShot
|26.07.2007
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Фотокамера Canon IXUS 70: стильная миниатюра
Главное, за что так любят и ценят ультракомпакты, – толщина корпуса. IXUS 70 посадили на очень строгую диету: с помощью различных ухищрений удалось уместить всю с
|05.07.2007
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Фотокамеры: самые продаваемые модели начала лета
а замену пришла новинка H9, которая уже активно продается, но еще не добралась до вершин хитпарада. Canon IXUS 900 Ti — стильная камера в металлическом корпусе, которая не только выглядит потря
|25.05.2007
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Цифровые фотоаппараты: хиты продаж апреля
ot A710 IS 3 9000 2 Canon PowerShot A640 Новинка рейтинга 9800 3 Sony T10 4 9000 4 Canon Digital IXUS 65 7 8000 5 Olympus SP-510UZ 2 8500 В категории «от 12000 руб.» у нас новый лидер, при
|24.04.2007
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Самые популярные фотокамеры: март 2007
продаваемые фотокамеры от 6000 до 12000 рублей Модель Месяцев в рейтинге Цена, руб. 1 Canon Digital IXUS 65 7 (с перерывом) 8800 2 Canon Digital IXUS 850 IS Новинка рейтинга 11400 3 Ca
|06.02.2007
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Хиты продаж: самые популярные фотокамеры 2006 года
камеры от 6000 до 12000 рублей Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Sony N1 10 месяцев 11800 рублей 2 Canon Digital IXUS 750 8 месяцев 10900 рублей 3 Canon PowerShot A620 8 месяцев 10200 рублей
|09.01.2007
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Лучшие имиджевые камеры 2006 года
т меньше. Съемка макро от 1 см. На «борту» целых 56 Мб памяти. Вес «стиляги» - 140 г. Canon Digital IXUS 900 TI облачена в титановый корпус Еще одна имиджевая модель, Canon Digital IXUS
|28.12.2006
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Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж
новой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 6 месяцев 9200 рублей Canon Digital IXUS 800 IS 5 месяцев 11900 рублей Canon P
|30.11.2006
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Фотокамеры: октябрьские хиты продаж
новой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 5 месяцев 9300 рублей Canon PowerShot A540 4 (с перерывом) 7200 рублей Canon PowerSho
|31.10.2006
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Фотокамеры: хиты продаж сентября
ы в ценовой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 4 месяца 9800 рублей Canon IXUS 750 7 месяцев 11500 рублей Canon PowerSh
|28.09.2006
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Фотокамеры: хиты продаж августа
еры в ценовой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 3 месяца $370 Canon PowerShot A540 3 месяца $270 Canon PowerShot A620 6 (с перерывом)
|20.09.2006
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Canon представит самый дорогой цифровик
Всего компания выставит 10 бриллиантовых фотокамер модели IXUS 65. Акция приурочена к десятилетнему юбилею модели. Все вырученные средства от продажи у
|20.09.2006
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Canon отметил юбилей Ixus бриллиантовой камерой
но об очередной фото-новинке, на этот раз усыпанной бриллиантами. Компания Canon представила модель Ixus 65, украшенную драгоценными камнями. Таких устройств было выпущено 10 штук. Все они пост
|14.09.2006
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Canon выпустил три новых фотокомпакта
Компания Canon представила три компактные камеры серии Digital IXUS — модели 900 Ti, 850 IS и i7. Индекс Ti в названии первой модели означает,
|23.08.2006
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Canon IXUS 65: главное – 3-дюймовый дисплей
а бы находиться в меню, уступив дефицитное место, например, экспокоррекции. 3D-модель Canon Digital IXUS 65 Многофункциональный диск отвечает за управление вспышкой, режимами фокусировки, устан
|18.08.2006
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Фотокамеры: хиты продаж июля
новой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 65 2 месяца $395 Canon Digital IXUS 750 6 месяцев $400 Canon PowerShot A530 2 мес
|08.08.2006
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Выбор фотоаппарата: первый шаг
воего класса. Наиболее яркие представители ультракомпактов это Sony Cyber-shot T9 с системой оптической стабилизации, Casio EXILIM EX-S600 c возможностью восстановления удаленных фотоснимков, а также Canon Digital IXUS i5, Casio EXILIM EX-Z750, Kodak EasyShare V550, Nikon Coolpix S3, Fujifilm FinePix Z2, Samsung Digimax i5, Konica Minolta DiMAGE X1, также с системой стабилизации. Ультракомп
|21.07.2006
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Фотокамеры: июньские хиты продаж
0 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 65 Новинка рейтинга $376 Canon Digital IXUS 750 5 месяцев $385 Canon PowerShot A530 Новинка рейтинга $277 Canon PowerS
|27.06.2006
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Фотокамеры: майские хиты продаж
новой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 4 месяца $400 Canon PowerShot A610 3 месяца $285 Canon PowerShot A620 4 месяца $332
|09.06.2006
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Фотокамеры: весенние хиты продаж
ые камеры в ценовой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 3 месяца $390 Canon PowerShot A610 2 месяца $280 Canon PowerShot A62
|21.03.2006
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Фотокамеры: хиты продаж февраля
мые камеры в ценовой категории от $400 до $700(в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 2 месяца $448 Canon PowerShot S2 IS 3 (с перерывами) $498 Panasonic
|22.02.2006
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Canon выпустил фотокамеру Ixus 800 IS
Компания Canon представила фотокамеру Digital Ixus 800 IS c матрицей разрешением 6-мегапикселей. Новинка снабжена 4х оптическим зумом с функцией стабилизатора изображения. Чувствительность модели — до ISO 800. Имеются процесс
|22.02.2006
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Canon выпустил две фотокамеры из серии Digital Ixus
Компания Canon объявила о выпуске в продажу двух новых фотокамер Digital Ixus 60 и Digital Ixus 65. Первая модель имеет 2,5-дюймовый ЖК-экран и стально
|22.02.2006
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Фотокамеры: хиты продаж января
. Самые продаваемые камеры в ценовой категории от $400 до $700 Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 750 Новинка рейтинга $459 Canon PowerShot S2 IS 2 (с перерывом) $515 Panasonic Lumix F
|16.01.2006
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Самые популярные фотоаппараты 2005 года
0 до $700 (модели отсортированы по цене). Модель Цена Sony T7 $409 Canon PowerShot S70 $423 Canon Digital IXUS 700 $453 Sony V3 $582 Konica Minolta Dimage A200 $630 Источник: ZOOM.CNews по
|16.11.2005
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Фотокамеры: хиты продаж октября
представлены модели всех классов – от полупрофессиональных до ультракомпактных. Самые продаваемые фотоаппараты в ценовой категории от $400 до $700(в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 700 3 месяца $440 Casio Exilim EX-S500 новинка рейтинга $410 Nikon CoolPix S2 новинка рейтинга $423 Sony DSC-H1 новинка рейтинга $490 Sony DSC-T7 4 месяца $404 Источник: ZOOM.CN
|19.10.2005
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Фотокамеры: хиты продаж сентября
оаппараты в ценовой категории от $400 до $700 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 700 2 месяца $434 Konica Minolta Dimage A200 6 месяцев $626 Nikon Coolpi
Canon Digital IXUS и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 25
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6101 2
|Electronista 166 2
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|IDG - International Data Group 117 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 495 1
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