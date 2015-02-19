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Canon Digital IXUS

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19.02.2015 Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R

родаваться только в Европе и Азии, но не в Северной Америке), ультразумы Canon PowerShot SX410 IS и Canon PowerShot IXUS 275 HS, зеркальные камеры любительского класса Canon EOS 750D и Canon EO
23.08.2011 Canon представил 3 новые фотокамеры. ФОТО

я Canon анонсировала самую тонкую компактную цифровую камеру с 12-кратным оптическим зумом - модель IXUS 1100 HS. Согласно информации на сайте производителя, это утверждение базируется на резул
07.02.2011 Canon представил 7 новых камер. ФОТО

пания Canon анонсировала 7 новых фотокамер для европейского рынка. Анонс включает следующие модели: IXUS 115 HS, 220 HS и 310 HS, PowerShot SX220 HS и SX230 HS, а также EOS 600D и EOS 1100D. Вс
12.05.2010 Canon выпустила "умный" компакт

им классам. Так, компания Canon пополнила серию любительских компактных фотоаппаратов новой моделью IXUS 300 HS, которая в США известна также под именем PowerShot SD4000 IS. Canon IXUS 3
09.02.2010 Пять новых камер от Canon. ФОТО

Всего представлено 5 новых моделей: PowerShot SX210 IS, IXUS 105, IXUS 130, IXUS 210 и EOS 550D. Первые 4 модели относятся к категории

26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года

тинку для просмотра на HD телевизоре, пересылки по электронной почте или загрузки в Интернет. Canon Digital IXUS 960 IS В стильном титановом корпусе эта камера напичкана современными функциями

24.12.2007 Фотокамеры: предновогодний хитпарад

кому-то всё же выбрали «цифровик», присмотритесь к таким моделям компактов, как Nikon Coolpix S51, Canon IXUS 960 IS, Sony DSC-T200. Все три модели выполнены в компактных элегантных металличес
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

блей Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Canon PowerShot A560 3 6000  2 Canon PowerShot A550 4 5000  3 Canon IXUS 75 4 8000  4 Olympus FE-230 2 5000  5 Sony DSC-W90 3 8000  Canon А560 – неплохой в
04.12.2007 Цифровые фотокамеры: новейшие тенденции

ого из ведущих производителей. Неудивительно: это самый большой и доходный сегмент фоторынка. Canon IXUS — легендарная серия качественный карманных камер, один из потенциальных лидеров рынка в

13.11.2007 Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября

яцев в рейтинге Цена 1 Canon Powershot A550 3 6000  2 Olympus FE-230 новинка рейтинга 5500  3 Canon IXUS 70 4 8500  4 Canon IXUS 75 3 9200  5 Olympus SP-510 4 (с перерывом) 9200  Olympus
08.10.2007 Canon IXUS 950 IS — самый популярный из топовых ультракомпактов

Canon Digital IXUS 950 IS — один из стильных компактов, одной из самых популярных серий. В карман он помеща
01.10.2007 Фотоаппараты: хиты продаж

еры этой серии. По-прежнему очень популярны камеры Canon бюджетной серии A. Стильные компакты Canon IXUS представлены сразу тремя моделями. Успехом компании Panasonic можно считать попадание в

22.08.2007 Самые продаваемые фотокамеры июля

5 Canon PowerShot A460 3 4500  Главное, за что так любят и ценят ультракомпакты, – толщина корпуса. IXUS 70 посадили на очень строгую диету: с помощью различных ухищрений удалось уместить всю с
21.08.2007 Canon потряс фоторынок: грандиозное обновление линейки

EOS 1Ds Mark IIICMOS 24x36 мм 21 МП, экран 3" Canon EOS 40DCMOS APS-C 12 МП, экран 3" Canon Digital IXUS 860 IS8 МП, 3,8-х зум Canon Digital IXUS 960 IS12 МП, 3,7-х зум   Canon PowerShot
26.07.2007 Фотокамера Canon IXUS 70: стильная миниатюра

Главное, за что так любят и ценят ультракомпакты, – толщина корпуса. IXUS 70 посадили на очень строгую диету: с помощью различных ухищрений удалось уместить всю с
05.07.2007 Фотокамеры: самые продаваемые модели начала лета

а замену пришла новинка H9, которая уже активно продается, но еще не добралась до вершин хитпарада. Canon IXUS 900 Ti — стильная камера в металлическом корпусе, которая не только выглядит потря
25.05.2007 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж апреля

ot A710 IS 3 9000  2 Canon PowerShot A640 Новинка рейтинга 9800  3 Sony T10 4 9000  4 Canon Digital IXUS 65 7 8000  5 Olympus SP-510UZ 2 8500  В категории «от 12000 руб.» у нас новый лидер, при
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007

продаваемые фотокамеры от 6000 до 12000 рублей Модель Месяцев в рейтинге Цена, руб. 1 Canon Digital IXUS 65 7 (с перерывом) 8800  2 Canon Digital IXUS 850 IS Новинка рейтинга 11400  3 Ca
06.02.2007 Хиты продаж: самые популярные фотокамеры 2006 года

камеры от 6000 до 12000 рублей Модель Месяцев в рейтинге Цена 1 Sony N1 10 месяцев 11800 рублей  2 Canon Digital IXUS 750 8 месяцев 10900 рублей  3 Canon PowerShot A620 8 месяцев 10200 рублей 
09.01.2007 Лучшие имиджевые камеры 2006 года

т меньше. Съемка макро от 1 см. На «борту» целых 56 Мб памяти. Вес «стиляги» - 140 г. Canon Digital IXUS 900 TI облачена в титановый корпус Еще одна имиджевая модель, Canon Digital IXUS

28.12.2006 Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж

новой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 6 месяцев 9200 рублей Canon Digital IXUS 800 IS 5 месяцев 11900 рублей Canon P
30.11.2006 Фотокамеры: октябрьские хиты продаж

новой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 5 месяцев 9300 рублей Canon PowerShot A540 4 (с перерывом) 7200 рублей Canon PowerSho
31.10.2006 Фотокамеры: хиты продаж сентября

ы в ценовой категории от 6000 до 12000 рублей (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 4 месяца 9800 рублей Canon IXUS 750 7 месяцев 11500 рублей Canon PowerSh
28.09.2006 Фотокамеры: хиты продаж августа

еры в ценовой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 65 3 месяца $370 Canon PowerShot A540 3 месяца $270 Canon PowerShot A620 6 (с перерывом)
20.09.2006 Canon представит самый дорогой цифровик

Всего компания выставит 10 бриллиантовых фотокамер модели IXUS 65. Акция приурочена к десятилетнему юбилею модели. Все вырученные средства от продажи у
20.09.2006 Canon отметил юбилей Ixus бриллиантовой камерой

но об очередной фото-новинке, на этот раз усыпанной бриллиантами. Компания Canon представила модель Ixus 65, украшенную драгоценными камнями. Таких устройств было выпущено 10 штук. Все они пост
14.09.2006 Canon выпустил три новых фотокомпакта

Компания Canon представила три компактные камеры серии Digital IXUS — модели 900 Ti, 850 IS и i7. Индекс Ti в названии первой модели означает,

23.08.2006 Canon IXUS 65: главное – 3-дюймовый дисплей

а бы находиться в меню, уступив дефицитное место, например, экспокоррекции. 3D-модель Canon Digital IXUS 65 Многофункциональный диск отвечает за управление вспышкой, режимами фокусировки, устан
18.08.2006 Фотокамеры: хиты продаж июля

новой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 65 2 месяца $395 Canon Digital IXUS 750 6 месяцев $400 Canon PowerShot A530 2 мес
08.08.2006 Выбор фотоаппарата: первый шаг

воего класса. Наиболее яркие представители ультракомпактов это Sony Cyber-shot T9 с системой оптической стабилизации, Casio EXILIM EX-S600 c возможностью восстановления удаленных фотоснимков, а также Canon Digital IXUS i5, Casio EXILIM EX-Z750, Kodak EasyShare V550, Nikon Coolpix S3, Fujifilm FinePix Z2, Samsung Digimax i5, Konica Minolta DiMAGE X1, также с системой стабилизации. Ультракомп
21.07.2006 Фотокамеры: июньские хиты продаж

0 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 65 Новинка рейтинга $376 Canon Digital IXUS 750 5 месяцев $385 Canon PowerShot A530 Новинка рейтинга $277 Canon PowerS
27.06.2006 Фотокамеры: майские хиты продаж

новой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 4 месяца $400 Canon PowerShot A610 3 месяца $285 Canon PowerShot A620 4 месяца $332

09.06.2006 Фотокамеры: весенние хиты продаж

ые камеры в ценовой категории от $200 до $400 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 3 месяца $390  Canon PowerShot A610 2 месяца $280  Canon PowerShot A62
21.03.2006 Фотокамеры: хиты продаж февраля

мые камеры в ценовой категории от $400 до $700(в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 750 2 месяца $448  Canon PowerShot S2 IS 3 (с перерывами) $498  Panasonic

22.02.2006 Canon выпустил фотокамеру Ixus 800 IS

Компания Canon представила фотокамеру Digital Ixus 800 IS c матрицей разрешением 6-мегапикселей. Новинка снабжена 4х оптическим зумом с функцией стабилизатора изображения. Чувствительность модели — до ISO 800. Имеются процесс

22.02.2006 Canon выпустил две фотокамеры из серии Digital Ixus

Компания Canon объявила о выпуске в продажу двух новых фотокамер Digital Ixus 60 и Digital Ixus 65. Первая модель имеет 2,5-дюймовый ЖК-экран и стально
22.02.2006 Фотокамеры: хиты продаж января

. Самые продаваемые камеры в ценовой категории от $400 до $700 Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 750 Новинка рейтинга $459  Canon PowerShot S2 IS 2 (с перерывом) $515  Panasonic Lumix F
16.01.2006 Самые популярные фотоаппараты 2005 года

0 до $700 (модели отсортированы по цене). Модель Цена Sony T7 $409  Canon PowerShot S70 $423  Canon Digital IXUS 700 $453  Sony V3 $582  Konica Minolta Dimage A200 $630  Источник: ZOOM.CNews по
16.11.2005 Фотокамеры: хиты продаж октября

представлены модели всех классов – от полупрофессиональных до ультракомпактных. Самые продаваемые фотоаппараты в ценовой категории от $400 до $700(в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon IXUS 700 3 месяца $440  Casio Exilim EX-S500 новинка рейтинга $410  Nikon CoolPix S2 новинка рейтинга $423  Sony DSC-H1 новинка рейтинга $490  Sony DSC-T7 4 месяца $404  Источник: ZOOM.CN
19.10.2005 Фотокамеры: хиты продаж сентября

оаппараты в ценовой категории от $400 до $700 (в алфавитном порядке) Модель Месяцев в рейтинге Цена Canon Digital IXUS 700 2 месяца $434  Konica Minolta Dimage A200 6 месяцев $626  Nikon Coolpi

Публикаций - 87, упоминаний - 258

Canon Digital IXUS и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1442 77
Sony 6742 48
Nikon 648 43
Olympus 475 32
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 26
Konica Minolta 423 22
Samsung Electronics 11077 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 21
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1836 18
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 14
Casio 338 14
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 11
Eastman Kodak - Кодак 509 8
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 7
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 7
Leica Camera 282 6
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 3
Fujitsu 2105 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
TrekStor 10 2
Seiko Epson Corporation 909 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 66 2
Victor Hasselblad AB 57 2
Rekam 34 2
Parallax - Параллакс 21 1
Bsquare 8 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 1
Анкорт 8 1
Торгтехника 1 1
MoodLogic 4 1
Tamron 21 1
Noritsu Koki 24 1
Microsoft Corporation 25789 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
LG Electronics 3736 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 411 1
HP Inc. 5885 1
Toshiba Corporation 2980 1
Lenovo Motorola 3567 1
Gionee 22 1
Белый Ветер 365 22
Dixis - Диксис - Dиксис 371 21
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 7
Связной ГК 1401 6
Имидж.ру 12 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1926 3
Carl Zeiss AG 307 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2957 2
Евросеть 1421 2
Midland Formula 1 2 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Body Glove 1 1
eBay Inc 1641 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2434 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Hansa - Ханса 114 1
Геометрия НПО 166 1
Беталинк 105 1
Резонанс НПП 407 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 36
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 78
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2017 69
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11553 66
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14787 55
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6618 53
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13268 49
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2492 49
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 475 45
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 45
Фотокамеры - Объектив - Lens 1434 42
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22624 38
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10719 38
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 34
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6273 30
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 30
Карты памяти - Запоминающее устройство 2318 28
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 26
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 936 23
RAW - Формат цифровых файлов изображения 608 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6417 22
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6223 21
Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera 156 21
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 236 21
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 418 18
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 800 18
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 17
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1118 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7906 16
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 14
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 14
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 14
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 13
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2064 13
Аксессуары 4288 12
Контрастность 3045 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36318 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10610 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6468 11
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 11
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 195 53
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 44
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 35
Canon DIGIC - серия процессоров 200 34
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 31
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 29
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 24
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 18
Casio Exilim 108 17
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 17
Samsung Digimax 38 14
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 10
Olympus xD-Picture Card 122 10
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 8
Konica Minolta Dynax/Maxxum D - цифровая зеркальная камера 20 8
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax Optio 64 8
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 7
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 7
Fujifilm FinePix 107 7
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 7
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 6
Eastman Kodak EasyShare Software 73 6
Nikon D-Lighting 38 5
KYE Systems - Genius G-Shot 8 5
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 164 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 5
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 5
Olympus MJU 22 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1752 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 443 4
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 3
Olympus Zuiko Digital 37 3
Sony Eye-Start 5 3
Panasonic - Venus Engine 58 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 3
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 2
Газаров Артур 77 19
Принцевская Людмила 34 9
Лаптева Марина 114 8
Москалева Татьяна 73 5
Бровкин Дмитрий 55 5
Токаренко Сергей 4 3
Поляков Анатолий 8 3
Демидов Михаил 134 2
Музалев Дмитрий 13 2
Шведов Никита 1 1
Бурмистров Василий 2 1
Шнайдер Александр 4 1
Jensen Mollgaard - Йенсен Мольгард 1 1
Морской Владлен 1 1
Bradley Todd - Брэдли Тодда 25 1
Jungpeter Cedric - Янгпетер Седрик 4 1
Гордеева Анна 36 1
Алексеев Алексей 14 1
Сергеев Иван 74 1
Маев Ярослав 1 1
Овсянников Денис 23 1
Мамонтова Евгения 6 1
Черников Денис 2 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5498 18
Япония 13813 15
Россия - РФ - Российская федерация 166593 13
Европа 24980 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54798 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 8
Германия - Федеративная Республика 13224 5
Земля - планета Солнечной системы 10877 4
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19572 2
Солнечная система - Solar system 2571 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 2
Европа Западная 1496 2
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19187 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13830 1
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