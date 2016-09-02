Victor Hasselblad AB

Разделы

02.09.2016 Lenovo анонсировала два новых LTE-смартфона и модуль камеры семейства Moto Mods

Компания Lenovo в рамках выставки IFA 2016 представила новые устройства: смартфоны Lenovo P2, Moto Z Play и модуль камеры семейства Moto Mods под названием Hasselblad True Zoom. Об этом CNews сообщили в Lenovo. Moto Z Play По утверждению производителя, Moto Z Play отличается самым продолжительным временем работы без подзарядки в линейке Moto Z. Бл
11.04.2016 Сто мегапикселей для профи

Сто мегапикселей – таков теперь лимит детализации для линейки среднеформатных фотокамер Hasselblad H6D. Камера Hasselblad H6D-100c стала логичным продолжением технических новшеств, предложенных ранее в пятидесятимегапиксельной Hasselblad H6D-50c. Новый аппарат базиру
05.06.2014 Новый смартфон Vertu признали в Hasselblad

Компания Vertu объявила, что её новый смартфон Signature Touch получил сертификат известнейшего фотопроизводителя Hasselblad. Знака "Hasselblad-certified" модель заслужила за свою тыловую камеру, использующую матрицу типоразмера 1/3’’ с разрешением 13 мегапикселей. Вычислительная платформа смартфона
11.03.2014 Первый тест в России: полнокадровая камера Hasselblad HV за 425 000 рублей

Многие годы продукция фирмы была ориентирована исключительно на профессионалов, Hasselblad сформировался как бренд «не для всех» и постепенно учился предугадывать потребности и капризы своих клиентов. Год за годом выпускались новые камеры, постепенно бренд стал известен не
18.12.2013 Что умеет камера за 250 тысяч рублей? Тестируем Hasselblad Lunar

ями. Известная поговорка гласит, что встречают по одежке, и поэтому для фотографа имидж важен не меньше, чем в любом другом деле. А одна из главных составляющих его имиджа — используемая фототехника. Hasselblad Lunar   Обычно, когда мы выбираем какой-то продукт, и особенно технику, немаловажное значение придаем торговой марке, под которой она выпущена. Дело не только в том, что популярное и
24.07.2013 Hasselblad и Sony запустили Stellar

Компания Hasselblad продолжила сотрудничество с компанией Sony, представив фотокамеру Hasselblad Stellar. Это вторая фотокамера тандема. Первой была Hasselblad Lunar представлявшая собой к
19.09.2012 Hasselblad выходит на рынок беззеркалок с элитной моделью

Компания Hasselblad в содружестве с компанией Sony представила первую в мире «элитную» беззеркальную камеру Hasselblad Lunar. Новинка базируется на конструкции камеры Sony NEX-7, но имеет гораздо
26.05.2011 Hasselblad создала 200-мегапиксельную камеру

Компания Hasselblad анонсировала выпуск 200-мегапиксельной камеры. Она получила название H4D-200MS. Камера среднего формата построена на базе 50-мегапиксельной матрицы, но формирует изображение из неско
29.11.2010 Hasselblad представила имиджевые зеркальные фотокамеры

Компания Hasselblad анонсировало появление двух зеркальных фотокамер премиум-класса. Модель H4D-40 имеет корпус, выполненный из нержавеющей стали. В ней используются фирменные технологии фокусировки и у
23.09.2010 Hasselblad показала фотокамеру в стиле Ferrari

Топовый производитель фототехники Hasselblad показал фотокамеру в стиле Ferrari. Устройство относится к классу профессиональных фотоаппаратов среднего размера. Корпус устройства раскрашен в фирменную символику автомобильной мар
08.07.2008 Hasselblad представил цифровую камеру с разрешением 50 МП

Компания Hasselblad представила цифровую фотокамеру с разрешением сенсора 50 МП. По данным производителя, модель H3DII-50 обладает самым большим фотосенсором в мире, размеры которого составляют 36 x 48

01.03.2007 Фотокамеры: самые интересные новинки зимы 2007 года

Hasselblad представляет H3D-31 Начнем, пожалуй, с самой мощной новинки. Камеры Hasselblad, известные в основном среди профессионалов, конечно, не предназначены для любителей, но все равно интересны. H3D-31 — это полнокадровая 48-миллиметровая зеркалка с разрешением сенсор
26.01.2007 Hasselblad анонсировала 31-мегапиксельную фотокамеру

После представленной в начале января линейки первых в мире 39-мегапиксельных цифровых фотокамер стоимостью $30-40 тыс. компания Hasselblad решила представить еще одну новинку для профессионального использования, но уже с чуть меньшим разрешением (и ценой, соответственно). Hasselblad H3D-31 Новая модель H3D-31 DSL
26.01.2007 Новинка от Hasselblad

  Компания, Hasselblad, известная своими профессиональными фоторешениями, представила новую камеру H3D 31, которая обладает 31 МП сенсором. Хотя для "Хасселя" это не рекорд - в продаже имеется модель H3D 3
26.09.2006 Hasselblad выпустил камеру с разрешениями 39 МП

Компания Hasselblad анонсировала выпуск новой цифровой зеркальной камеры H3D. Устройство будет представлено на выставке Photokina. Фотоаппарат оснащается сенсором с физическими размерами 36,7 x 49,0 мм

01.03.2006 Hasselblad: 16-мегапиксельная фотокамера в стиле ретро

Компания Hasselblad выпустила новую фотокамеру 503CWD с объективом Carl Zeiss Planar CFE 2.8/80 мм и 16-мегапиксельной матрицей размером 36,7х36,7 мм. Стоимость такой фотокамеры составит $14 тыс. Чувств
07.11.2005 10 самых дорогих цифровых фотокамер

Крупные профи Привет из прошлого; Мега-профи Крупные профи Модель Матрица Цена 1 Hasselblad H2D 22 Мп $27 000 2 Mamiya ZD 22 Мп $10 000 3 Canon EOS 1D Mark II N 8,5 Мп $8600 4 Canon EOS 1Ds 11 Мп $7000 5 Kodak DSC SLR/c 13,7 Мп $5500 6 Nikon D2x 12,8 Мп $5300 7 Nikon D1x 5,
08.12.2016 Новая жизнь фотокамер среднего формата: первый взгляд на Fujifilm GFX 50S и Hasselblad X1D

