Victor Hasselblad AB
УПОМИНАНИЯ
|02.09.2016
|
Lenovo анонсировала два новых LTE-смартфона и модуль камеры семейства Moto Mods
Компания Lenovo в рамках выставки IFA 2016 представила новые устройства: смартфоны Lenovo P2, Moto Z Play и модуль камеры семейства Moto Mods под названием Hasselblad True Zoom. Об этом CNews сообщили в Lenovo. Moto Z Play По утверждению производителя, Moto Z Play отличается самым продолжительным временем работы без подзарядки в линейке Moto Z. Бл
|11.04.2016
|
Сто мегапикселей для профи
Сто мегапикселей – таков теперь лимит детализации для линейки среднеформатных фотокамер Hasselblad H6D. Камера Hasselblad H6D-100c стала логичным продолжением технических новшеств, предложенных ранее в пятидесятимегапиксельной Hasselblad H6D-50c. Новый аппарат базиру
|05.06.2014
|
Новый смартфон Vertu признали в Hasselblad
Компания Vertu объявила, что её новый смартфон Signature Touch получил сертификат известнейшего фотопроизводителя Hasselblad. Знака "Hasselblad-certified" модель заслужила за свою тыловую камеру, использующую матрицу типоразмера 1/3’’ с разрешением 13 мегапикселей. Вычислительная платформа смартфона
|11.03.2014
|
Первый тест в России: полнокадровая камера Hasselblad HV за 425 000 рублей
Многие годы продукция фирмы была ориентирована исключительно на профессионалов, Hasselblad сформировался как бренд «не для всех» и постепенно учился предугадывать потребности и капризы своих клиентов. Год за годом выпускались новые камеры, постепенно бренд стал известен не
|18.12.2013
|
Что умеет камера за 250 тысяч рублей? Тестируем Hasselblad Lunar
ями. Известная поговорка гласит, что встречают по одежке, и поэтому для фотографа имидж важен не меньше, чем в любом другом деле. А одна из главных составляющих его имиджа — используемая фототехника. Hasselblad Lunar Обычно, когда мы выбираем какой-то продукт, и особенно технику, немаловажное значение придаем торговой марке, под которой она выпущена. Дело не только в том, что популярное и
|24.07.2013
|
Hasselblad и Sony запустили Stellar
Компания Hasselblad продолжила сотрудничество с компанией Sony, представив фотокамеру Hasselblad Stellar. Это вторая фотокамера тандема. Первой была Hasselblad Lunar представлявшая собой к
|19.09.2012
|
Hasselblad выходит на рынок беззеркалок с элитной моделью
Компания Hasselblad в содружестве с компанией Sony представила первую в мире «элитную» беззеркальную камеру Hasselblad Lunar. Новинка базируется на конструкции камеры Sony NEX-7, но имеет гораздо
|26.05.2011
|
Hasselblad создала 200-мегапиксельную камеру
Компания Hasselblad анонсировала выпуск 200-мегапиксельной камеры. Она получила название H4D-200MS. Камера среднего формата построена на базе 50-мегапиксельной матрицы, но формирует изображение из неско
|29.11.2010
|
Hasselblad представила имиджевые зеркальные фотокамеры
Компания Hasselblad анонсировало появление двух зеркальных фотокамер премиум-класса. Модель H4D-40 имеет корпус, выполненный из нержавеющей стали. В ней используются фирменные технологии фокусировки и у
|23.09.2010
|
Hasselblad показала фотокамеру в стиле Ferrari
Топовый производитель фототехники Hasselblad показал фотокамеру в стиле Ferrari. Устройство относится к классу профессиональных фотоаппаратов среднего размера. Корпус устройства раскрашен в фирменную символику автомобильной мар
|08.07.2008
|
Hasselblad представил цифровую камеру с разрешением 50 МП
Компания Hasselblad представила цифровую фотокамеру с разрешением сенсора 50 МП. По данным производителя, модель H3DII-50 обладает самым большим фотосенсором в мире, размеры которого составляют 36 x 48
|01.03.2007
|
Фотокамеры: самые интересные новинки зимы 2007 года
Hasselblad представляет H3D-31 Начнем, пожалуй, с самой мощной новинки. Камеры Hasselblad, известные в основном среди профессионалов, конечно, не предназначены для любителей, но все равно интересны. H3D-31 — это полнокадровая 48-миллиметровая зеркалка с разрешением сенсор
|26.01.2007
|
Hasselblad анонсировала 31-мегапиксельную фотокамеру
После представленной в начале января линейки первых в мире 39-мегапиксельных цифровых фотокамер стоимостью $30-40 тыс. компания Hasselblad решила представить еще одну новинку для профессионального использования, но уже с чуть меньшим разрешением (и ценой, соответственно). Hasselblad H3D-31 Новая модель H3D-31 DSL
|26.01.2007
|
Новинка от Hasselblad
Компания, Hasselblad, известная своими профессиональными фоторешениями, представила новую камеру H3D 31, которая обладает 31 МП сенсором. Хотя для "Хасселя" это не рекорд - в продаже имеется модель H3D 3
|26.09.2006
|
Hasselblad выпустил камеру с разрешениями 39 МП
Компания Hasselblad анонсировала выпуск новой цифровой зеркальной камеры H3D. Устройство будет представлено на выставке Photokina. Фотоаппарат оснащается сенсором с физическими размерами 36,7 x 49,0 мм
|01.03.2006
|
Hasselblad: 16-мегапиксельная фотокамера в стиле ретро
Компания Hasselblad выпустила новую фотокамеру 503CWD с объективом Carl Zeiss Planar CFE 2.8/80 мм и 16-мегапиксельной матрицей размером 36,7х36,7 мм. Стоимость такой фотокамеры составит $14 тыс. Чувств
|07.11.2005
|
10 самых дорогих цифровых фотокамер
Крупные профи Привет из прошлого; Мега-профи Крупные профи Модель Матрица Цена 1 Hasselblad H2D 22 Мп $27 000 2 Mamiya ZD 22 Мп $10 000 3 Canon EOS 1D Mark II N 8,5 Мп $8600 4 Canon EOS 1Ds 11 Мп $7000 5 Kodak DSC SLR/c 13,7 Мп $5500 6 Nikon D2x 12,8 Мп $5300 7 Nikon D1x 5,
|08.12.2016
|Новая жизнь фотокамер среднего формата: первый взгляд на Fujifilm GFX 50S и Hasselblad X1D
