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Электроника APS-C CMOS Advanced Photo System type-C формат сенсора цифровых фотоаппаратов



28.03.2016 Sony а6300 - революция в формате APS-C

лю кадра. Это обеспечивает не только съёмку максимально чётких фотографий со скоростью до 11 кадров в секунду, но и безупречное ведение объекта в режиме видеозаписи. Матрица Sony а6300 с типоразмером APS-C имеет разрешение 24,3 мегапикселя и обеспечивает высокое качество изображения в диапазоне чувствительности от 100 до 51200 единиц ISO. Камера совместима со всей линейкой объективов для ба
04.09.2014 У линейки бескорпусных камер Sony появился флагман с матрицей APS-C

В линейке бескорпусных фотокамер Sony QX появился флагман: модель ILCE-QX1 с матрицей типоразмера APS-C. Линейка бескорпусных фотокамер Sony QX – это революционное новшество в мире цифровой фотографии, предлагающее отделить оптический блок и матрицу от электроники, заключённой в корпус аппа
19.08.2014 Sony Alpha a5100 - самая маленькая беззеркалка с матрицей APS-C

Компания Sony обновила модельный ряд беззеркальных фотокамер, представив самый маленький на сегодня фотоаппарат со сменной оптикой и матрицей типоразмера APS-C – Sony Alpha a5100. Sony Alpha a5100 имеет габариты 110x63x36 миллиметра и массу 283 грамма. Аппарат построен на базе сенсора APS-C (23,5x15,6 миллиметра) с разрешением 24 мегапикс
07.03.2013 Фикс-компакт на матрице APS-C от Nikon

Компания Nikon представила цифровой компактный фотоаппарат с матрицей типоразмера APS-C, Nikon Coolpix A. Габариты корпуса аппарата составляют всего 11 на 6,5 и на 4 сантиметра, масса равна 300 граммам. В камере применена матрица CMOS размером 23,6 на 15,6 миллиметпа с разре
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

епенно станет традиционной для всех «зеркалок». Лучшие зеркальные фотокамеры 2007 года Canon EOS 1Ds Mark IIICMOS 21 МП, 36х24 мм, 1210 г Nikon D3CMOS 12 МП, 36х24 мм, 1240 г Canon EOS 40DCMOS 10 МП, APS-C, 740 г Nikon D300CMOS 12 МП, APS-C, 825 г Nikon D40xCCD 10 МП, APS-C, 495 г Olympus E-510CCD 10 МП, "4/3", 460 г Olympus E-410CCD 10 МП, "4/3", 375 г Pentax K100D SuperCCD 6
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon

нажатие кнопок либо выдает сообщение об ошибке. Это лечится обычно включением и выключением камеры. Объективы только для цифровых камер. Появление в последнее время цифровых камер с матрицей формата APS-C вызвало у производителя стимул изготавливать специальные цифровые объективы – EF-S. Преимущество их в том, что они спроектированы именно для матрицы формата APS-C. На «цифровых» об

Публикаций - 234, упоминаний - 242

Электроника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Sony 6477 122
Canon 1382 119
Nikon 614 99
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 58
Samsung Electronics 9905 50
Olympus 465 49
Fujifilm - Fuji Photo Film 326 48
Leica Camera 249 34
Ростех - Автоматика Концерн 1529 33
Ricoh Pentax 217 32
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 31
Konica Minolta 395 23
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 242 13
Шахты 0 12
Asahi Pentax 122 11
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 53 10
Eastman Kodak - Кодак 491 7
Victor Hasselblad AB 51 7
4A Games 794 7
Fujitsu 2024 6
Parallax - Параллакс 21 5
Apple Inc 11537 5
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 42 4
Цифра ГК 2240 4
Casio 332 4
Seiko Epson Corporation 888 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Adobe Systems 1522 2
Белый Ветер Цифровой 201 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 144 2
Microsoft Corporation 23936 2
Meta Platforms - Facebook 4363 2
Polaroid 65 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 322 2
Dropbox 469 2
GoPro Inc 54 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3150 2
VAIO 334 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
Прогноз 1566 1
Carl Zeiss AG 291 14
Белый Ветер 346 12
Dixis - Диксис 359 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 10
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 164 6
НИКС Компьютерный Супермаркет 25 6
Россети Ленэнерго 1697 5
Связной ГК 1355 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1984 3
Лента - Сеть розничной торговли 1864 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 2
Assist - Ассист 205 1
Эстет 13 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 451 1
Беталинк 103 1
Резонанс НПП 355 1
Совкомбанк Совесть 269 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 322 1
TMT Investments 111 1
Верный - торговая сеть 267 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
TripAdvisor 40 1
Градиент 83 1
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
Евросеть 1402 1
BP - British Petroleum 181 1
Hansa - Ханса 101 1
Walt Disney Company 575 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 255 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 135
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 11
4CIO 761 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
8K Association - Ассоциация 8K 170 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5731 93
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 241 91
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8963 88
RAW - Формат цифровых файлов изображения 547 87
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5808 79
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 321 74
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 692 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11919 67
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5873 67
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1524 67
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1762 64
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6283 62
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