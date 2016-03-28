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Электроника APS-C CMOS Advanced Photo System type-C формат сенсора цифровых фотоаппаратов

СОБЫТИЯ

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28.03.2016 Sony а6300 - революция в формате APS-C

лю кадра. Это обеспечивает не только съёмку максимально чётких фотографий со скоростью до 11 кадров в секунду, но и безупречное ведение объекта в режиме видеозаписи. Матрица Sony а6300 с типоразмером APS-C имеет разрешение 24,3 мегапикселя и обеспечивает высокое качество изображения в диапазоне чувствительности от 100 до 51200 единиц ISO. Камера совместима со всей линейкой объективов для ба
04.09.2014 У линейки бескорпусных камер Sony появился флагман с матрицей APS-C

В линейке бескорпусных фотокамер Sony QX появился флагман: модель ILCE-QX1 с матрицей типоразмера APS-C. Линейка бескорпусных фотокамер Sony QX – это революционное новшество в мире цифровой фотографии, предлагающее отделить оптический блок и матрицу от электроники, заключённой в корпус аппа
19.08.2014 Sony Alpha a5100 - самая маленькая беззеркалка с матрицей APS-C

Компания Sony обновила модельный ряд беззеркальных фотокамер, представив самый маленький на сегодня фотоаппарат со сменной оптикой и матрицей типоразмера APS-C – Sony Alpha a5100. Sony Alpha a5100 имеет габариты 110x63x36 миллиметра и массу 283 грамма. Аппарат построен на базе сенсора APS-C (23,5x15,6 миллиметра) с разрешением 24 мегапикс
07.03.2013 Фикс-компакт на матрице APS-C от Nikon

Компания Nikon представила цифровой компактный фотоаппарат с матрицей типоразмера APS-C, Nikon Coolpix A. Габариты корпуса аппарата составляют всего 11 на 6,5 и на 4 сантиметра, масса равна 300 граммам. В камере применена матрица CMOS размером 23,6 на 15,6 миллиметпа с разре
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

епенно станет традиционной для всех «зеркалок». Лучшие зеркальные фотокамеры 2007 года Canon EOS 1Ds Mark IIICMOS 21 МП, 36х24 мм, 1210 г Nikon D3CMOS 12 МП, 36х24 мм, 1240 г Canon EOS 40DCMOS 10 МП, APS-C, 740 г Nikon D300CMOS 12 МП, APS-C, 825 г Nikon D40xCCD 10 МП, APS-C, 495 г Olympus E-510CCD 10 МП, "4/3", 460 г Olympus E-410CCD 10 МП, "4/3", 375 г Pentax K100D SuperCCD 6
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon

нажатие кнопок либо выдает сообщение об ошибке. Это лечится обычно включением и выключением камеры. Объективы только для цифровых камер. Появление в последнее время цифровых камер с матрицей формата APS-C вызвало у производителя стимул изготавливать специальные цифровые объективы – EF-S. Преимущество их в том, что они спроектированы именно для матрицы формата APS-C. На «цифровых» об

Публикаций - 235, упоминаний - 243

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 123
Canon 1439 120
Nikon 646 100
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 58
Samsung Electronics 11065 51
Olympus 475 49
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 48
Leica Camera 282 35
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 33
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Konica Minolta 423 23
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Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 13
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 10
Tamron 21 8
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Eastman Kodak - Кодак 509 7
Victor Hasselblad AB 57 7
Fujitsu 2105 6
Parallax - Параллакс 21 5
Apple Inc 13156 5
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 4
Seiko Epson Corporation 908 4
Casio 338 4
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
GoPro Inc 64 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Dropbox 527 2
Adobe Systems 1597 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 2
Polaroid 71 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Ракурс НПФ 176 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 1
Mamiya 9 1
Rollei - Franke-Heidecke 26 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
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Carl Zeiss AG 307 14
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Связной ГК 1401 5
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МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Roberto Cavalli 5 1
Globe-Trotter 1 1
Sony Style 30 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Евросеть 1421 1
TMT Investments 115 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Assist - Ассист 218 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
TripAdvisor 41 1
Dyson 157 1
Эстет 14 1
Hansa - Ханса 114 1
Barnes & Noble 171 1
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Беталинк 105 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 100
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 94
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 94
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 92
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 90
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 79
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 74
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 70
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 69
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 67
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 65
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 64
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 62
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 57
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 55
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 51
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 48
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 44
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 43
Аксессуары 4282 42
Контрастность 3042 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 39
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 39
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 37
Микрофон - Microphone 2809 34
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 34
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 33
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 103
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 73
Canon DIGIC - серия процессоров 199 55
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 51
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 50
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 49
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Canon EF - серия объективов 50 20
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 20
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Canon Dual Pixel CMOS AF 29 17
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Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 17
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АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 15
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