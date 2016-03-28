Электроника APS-C CMOS Advanced Photo System type-C формат сенсора цифровых фотоаппаратов

Sony а6300 - революция в формате APS-C лю кадра. Это обеспечивает не только съёмку максимально чётких фотографий со скоростью до 11 кадров в секунду, но и безупречное ведение объекта в режиме видеозаписи. Матрица Sony а6300 с типоразмером APS-C имеет разрешение 24,3 мегапикселя и обеспечивает высокое качество изображения в диапазоне чувствительности от 100 до 51200 единиц ISO. Камера совместима со всей линейкой объективов для ба

У линейки бескорпусных камер Sony появился флагман с матрицей APS-C В линейке бескорпусных фотокамер Sony QX появился флагман: модель ILCE-QX1 с матрицей типоразмера APS-C. Линейка бескорпусных фотокамер Sony QX – это революционное новшество в мире цифровой фотографии, предлагающее отделить оптический блок и матрицу от электроники, заключённой в корпус аппа

Sony Alpha a5100 - самая маленькая беззеркалка с матрицей APS-C Компания Sony обновила модельный ряд беззеркальных фотокамер, представив самый маленький на сегодня фотоаппарат со сменной оптикой и матрицей типоразмера APS-C – Sony Alpha a5100. Sony Alpha a5100 имеет габариты 110x63x36 миллиметра и массу 283 грамма. Аппарат построен на базе сенсора APS-C (23,5x15,6 миллиметра) с разрешением 24 мегапикс

Фикс-компакт на матрице APS-C от Nikon Компания Nikon представила цифровой компактный фотоаппарат с матрицей типоразмера APS-C, Nikon Coolpix A. Габариты корпуса аппарата составляют всего 11 на 6,5 и на 4 сантиметра, масса равна 300 граммам. В камере применена матрица CMOS размером 23,6 на 15,6 миллиметпа с разре

Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших епенно станет традиционной для всех «зеркалок». Лучшие зеркальные фотокамеры 2007 года Canon EOS 1Ds Mark IIICMOS 21 МП, 36х24 мм, 1210 г Nikon D3CMOS 12 МП, 36х24 мм, 1240 г Canon EOS 40DCMOS 10 МП, APS-C, 740 г Nikon D300CMOS 12 МП, APS-C, 825 г Nikon D40xCCD 10 МП, APS-C, 495 г Olympus E-510CCD 10 МП, "4/3", 460 г Olympus E-410CCD 10 МП, "4/3", 375 г Pentax K100D SuperCCD 6