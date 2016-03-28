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Электроника APS-C CMOS Advanced Photo System type-C формат сенсора цифровых фотоаппаратов
СОБЫТИЯ
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|28.03.2016
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Sony а6300 - революция в формате APS-C
лю кадра. Это обеспечивает не только съёмку максимально чётких фотографий со скоростью до 11 кадров в секунду, но и безупречное ведение объекта в режиме видеозаписи. Матрица Sony а6300 с типоразмером APS-C имеет разрешение 24,3 мегапикселя и обеспечивает высокое качество изображения в диапазоне чувствительности от 100 до 51200 единиц ISO. Камера совместима со всей линейкой объективов для ба
|04.09.2014
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У линейки бескорпусных камер Sony появился флагман с матрицей APS-C
В линейке бескорпусных фотокамер Sony QX появился флагман: модель ILCE-QX1 с матрицей типоразмера APS-C. Линейка бескорпусных фотокамер Sony QX – это революционное новшество в мире цифровой фотографии, предлагающее отделить оптический блок и матрицу от электроники, заключённой в корпус аппа
|19.08.2014
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Sony Alpha a5100 - самая маленькая беззеркалка с матрицей APS-C
Компания Sony обновила модельный ряд беззеркальных фотокамер, представив самый маленький на сегодня фотоаппарат со сменной оптикой и матрицей типоразмера APS-C – Sony Alpha a5100. Sony Alpha a5100 имеет габариты 110x63x36 миллиметра и массу 283 грамма. Аппарат построен на базе сенсора APS-C (23,5x15,6 миллиметра) с разрешением 24 мегапикс
|07.03.2013
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Фикс-компакт на матрице APS-C от Nikon
Компания Nikon представила цифровой компактный фотоаппарат с матрицей типоразмера APS-C, Nikon Coolpix A. Габариты корпуса аппарата составляют всего 11 на 6,5 и на 4 сантиметра, масса равна 300 граммам. В камере применена матрица CMOS размером 23,6 на 15,6 миллиметпа с разре
|04.12.2007
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Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших
епенно станет традиционной для всех «зеркалок». Лучшие зеркальные фотокамеры 2007 года Canon EOS 1Ds Mark IIICMOS 21 МП, 36х24 мм, 1210 г Nikon D3CMOS 12 МП, 36х24 мм, 1240 г Canon EOS 40DCMOS 10 МП, APS-C, 740 г Nikon D300CMOS 12 МП, APS-C, 825 г Nikon D40xCCD 10 МП, APS-C, 495 г Olympus E-510CCD 10 МП, "4/3", 460 г Olympus E-410CCD 10 МП, "4/3", 375 г Pentax K100D SuperCCD 6
|07.07.2006
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Выбираем объектив к зеркалке Canon
нажатие кнопок либо выдает сообщение об ошибке. Это лечится обычно включением и выключением камеры. Объективы только для цифровых камер. Появление в последнее время цифровых камер с матрицей формата APS-C вызвало у производителя стимул изготавливать специальные цифровые объективы – EF-S. Преимущество их в том, что они спроектированы именно для матрицы формата APS-C. На «цифровых» об
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