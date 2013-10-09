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Ricoh Imaging Company Ricoh Pentax Pentax Imaging Systems Division Asahi Pentax Asahi Optical
Ricoh Pentax — это подразделение японской корпорации Ricoh, специализирующееся на разработке и производстве цифровой фототехники под историческим брендом Pentax. Бренд Pentax изначально принадлежал компании Asahi Optical Co., которая в 2007 году была интегрирована в Hoya Corporation. В 2011 году Ricoh приобрела подразделение Hoya, отвечающее за выпуск цифровых камер и аксессуаров под брендом Pentax, после чего оно стало частью Ricoh Imaging Company, Ltd. — дочерней структуры Ricoh.
Ricoh Pentax разрабатывает и выпускает следующие продукты и технологии:
- Цифровые зеркальные камеры (например, серии K: K-5, K-30, K-7, K10D) с сенсорами формата APS-C, встроенной оптической стабилизацией на основе сдвига матрицы (Shake Reduction, SR), погодозащитой, поддержкой высоких значений ISO (до 25600), а также совместимостью с обширным парком объективов с байонетом K, включая старые модели.
- Беззеркальные камеры со сменной оптикой, такие как Pentax K-01 (разработан при участии дизайнера Марка Ньюсона) и Pentax Q — самая компактная на момент выпуска камера со сменной оптикой.
- Защищённые компактные камеры (серии WG и Optio W), устойчивые к воде (до 12 м), пыли, ударам (до 1,5 м) и низким температурам (до −10°C), с функциями макросъёмки на расстоянии 1 см, встроенной LED-подсветкой и возможностью использования в качестве электронного микроскопа.
- GPS-трекеры (например, O-GPS1) для геотеггинга и астрономической съёмки.
- Проекционное оборудование, включая короткофокусные проекторы (например, Ricoh PJ WX4130N), хотя это направление менее известно на потребительском рынке.
- Программное обеспечение и прошивки, расширяющие функциональность камер: поддержка карт SDXC, увеличение буфера RAW-съёмки, улучшение экспозиции и автофокуса.
Технологии, применяемые Ricoh Pentax, включают:
- Систему стабилизации изображения SR с движением матрицы по трём осям.
- Систему очистки сенсора от пыли с использованием пьезоэлементов и антистатических покрытий.
- Поддержку HDR-съёмки, серийной съёмки (до 6 кадров/с), Full HD-видео.
- Интеграцию с внешними аксессуарами, включая GPS и специализированные объективы.
Ricoh Pentax является частью Ricoh Group, глобальной корпорации, известной в первую очередь производством офисного оборудования (принтеры, МФУ, проекторы). Фотоподразделение сохраняет бренд Pentax как отдельную линейку, ориентированную на энтузиастов и профессионалов, ценящих надёжность, совместимость с оптикой и защиту от внешних условий.
Конкурирующие компании на рынке цифровой фототехники:
СОБЫТИЯ
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Компания Ricoh объявила о выпуске под маркой Pentax компактного фотоаппарата с защитой корпуса Pentax WG-3. Новинка использует матр
|13.09.2012
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Компания Pentax Ricoh представила беззеркальную фотокамеру Pentax Q10. Новинка стала преемником
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Pentax Ricoh представила новую зеркальную камеру
Компания Pentax Ricoh представила зеркальную камеру Pentax K-5 II. Pentax K-5 II выпуска
|23.05.2012
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Компания Ricoh представила под брэндом Pentax новую цифровую зеркальную фотокамеру Pentax K-30. Pentax K-30 – это неполнокадровый зеркальный фотоаппарат с матрицей размерности APS-C (23,7 на 15,7 мм) с разрешением 16,3
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Компания Pentax Ricoh Imaging анонсировала Pentax K-30 - всепогодную и пылезащищенную камеру дл
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Pentax WG-2 и WG-2 GPS: защищенные камеры со встроенным фонариком и микроскопом
Компания Pentax Ricoh Imaging анонсировала две новые камеры - Pentax Optio WG-2 и Optio WG-2 GP
|03.02.2012
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Беззеркальная преданность K-Mount
Компания Pentax Ricoh анонсировала беззеркальную фотокамеру Pentax K-01, использующую стандартн
|02.02.2012
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Pentax анонсировал новую «беззеркалку» Pentax K-01
Pentax Ricoh Imaging представила новую цифровую компактную фотокамеру со сменным объективом - Pentax K-01. В компании отметили, что конструкция новинки была разработана известным промышле
|13.09.2011
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Pentax анонсирует компактный ультразум
Компания Pentax анонсировала новый суперзум в классе компактных фотокамер - Optio RZ18. Фотоаппарат, в
|01.07.2011
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Ricoh приобретает производителя цифровых камер Pentax
одразделение японской компании Hoya, занимающееся выпуском цифровых камер и аксессуаров под брендом Pentax. Hoya является диверсифицированной корпорацией, помимо цифровых камер, выпускающей лин
|24.06.2011
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Pentax разработала самую компактную камеру со сменной оптикой
Компания Pentax выпустила новый фотоаппарат Pentax Q. Устройство представляет самый компактный
|06.06.2011
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Pentax показала внешний GPS-трекер к фотоаппаратам
Компания Pentax анонсировала новый фотоаксессуар для съемки фотографий с геотаггингом. Речь идет о вне
|04.04.2011
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В Сети появились фотографии беззеркального фотоаппарата Pentax
В блоге Mirrorless Rumors появились фотографии новой беззеркальной фотографии и аксессуаров к ней от Pentax. Они выглядят внешне как вполне готовые коммерческие продукты. На снимках изображен фотоаппарат ТС-1, габариты которого позволяют считать его самым компактным беззеркальным в мире. Он до
|18.03.2011
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Pentax выпускает ультракомпакт со сменной оптикой
Компания Pentax объявила о появлении нового второго поколения цифровых ультракомпактов Optio RS1500. У
|19.01.2011
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Pentax обновляет прошивку для камер K-7 и K-x
Компания Pentax анонсировала выпуск управляющего программного обеспечения для двух фотоаппаратов K-7 и
|12.01.2011
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Pentax готовит выпуск беззеркальных фотокамер
Компания Pentax , согласно появившимся в Сети слухам, собирается представить несколько беззеркальных ф
|19.11.2010
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Pentax обновляет прошивку для фотокамеры K-5
Компания Pentax выпустила обновление управляющего ПО для фотоаппарата K-5. Теперь оно позволяет увелич
|21.09.2010
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Pentax выпустила имиджевый ультракомпакт Optio RZ10
Компания Pentax на выставке Photokina 2010 анонсировала новую цифровую ультракомпактную камеру Optio R
|13.09.2010
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Pentax планирует выпустить зеркальный фотоаппарат K-5
В Сети появилось первое изображение нового зеркального фотоаппарата Pentax K-5. На сайте LenseTips (на момент написания новости оно было удалено) были опубликованы изображение и техническое описание фотокамеры. Обозреватели отмечают ее внешнее сходство с Pen
|10.09.2010
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Pentax показала недорогой зеркальный фотоаппарат в цветном корпусе
Компания Pentax анонсировала новую модель, являющуюся продолжением линейки зеркальных камер Pentax<
|10.09.2010
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Pentax анонсировала фотокамеры со сменными панелями корпуса
Компания Pentax показала две новых модели ультракомпактных фотокамер с возможностью установки сменных
|29.04.2010
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Pentax выпустил компакт с функцией портативного сканера
Компания Pentax выпустила еще одну цифровую компактную камеру. В дополнение к недавно анонсированным O
|21.04.2010
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Pentax W90: защищенная камера с возможностью макросъемки
тели этого режима часто сталкиваются с неизбежной тенью от объектива на объекте их съемки, из-за чего часто возникает необходимость в использовании кольцевых вспышек. Новая компактная цифровая камера Pentax Optio W90 позволяет решить эту проблему. Отличительной особенностью Optio W90 является наличие светодиодной подсветки предмета, которая обеспечивает получение снимков хорошего качества в
|11.03.2010
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40МП камера от Pentax
Компания Pentax анонсировала появление новой профессиональной фотокамеры. Ею стала 40-мегапиксельная 6
|25.02.2010
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Самые интересные новинки фототехники с PMA 2010
Pentax – ультразумы и "вездеходы" Компания Pentax анонсировала топовый цифровой фотоаппарат X90, имеющий очень большое по сегодняшним ме
|21.05.2009
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Pentax K7
и презентацию своих новинок Sony представила камеры семейства Alpha – А230, А330 и А380, а компания Pentax свою K7. Параметры последней уже заявлены – кроп 1,5 матрица 14.6Mpix с новой для удал
|20.05.2009
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Pentax выпускает профессиональную камеру
В самые ближайшие часы компания Pentax представит свою новую камеру топового уровня Pentax K7D. Она будет нести, по вс
|25.03.2009
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Pentax 645 Digital. Попытка №2
Компания Pentax очередной раз начинает выпуск своей среднеформатной цифровой зеркалки Pentax 64
|18.12.2008
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Беленький Pentax K2000
Ну, вот видно следуя новогодней тенденции, компания Pentax решила выпустить новый 2000-ый в белой «лимитед идишн» комплектации. Камера одновремен
|22.09.2008
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Новая зеркалка Pentax – преемница "десятки"
Упоминание о новой Pentax K-m DSLR (она же, как сегодня выяснилось, K2000 для американского рынка) появилось на
|03.07.2008
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Pentax Optio M50: компактная камера для всей семьи
юджет для покупки вы не определили, всегда найдется несколько вариантов от разных производителей. Но понять, на кого рассчитана та или другая модель, и выбрать подходящую именно вам порой непросто. С Pentax Optio M50, по крайней мере, об этой проблеме можно забыть сразу. Маленький и легкий металлический корпус с блестящими фрагментами явно просится в дамскую сумочку. Модель доступна не толь
|30.05.2008
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Pentax наградит юных слабослышащих фотографов
выставке в Фонтанном доме представлены лучшие работы старшеклассников этой школы. Авторы, чьи успехи будут отмечены преподавателями, получат гранты на дальнейшее обучение в фотостудиях и фототехнику Pentax. Для успешного обучения участников фотошколы Pentax предоставил современные зеркальные цифровые фотокамеры и объективы, обеспечил фотошколу световым оборудованием и компьютерами.
|24.01.2008
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Canon, Sony и Pentax: сразу 16 новых фотокамер
Компании Canon, Sony и Pentax представили в общей сложности 16 моделей новых цифровых фотокамер, рассчитанных на самый широкий круг пользователей — от новичков до профессионалов. 8-МП модели PowerShot A590 IS и
|04.12.2007
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Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших
, 36х24 мм, 1240 г Canon EOS 40DCMOS 10 МП, APS-C, 740 г Nikon D300CMOS 12 МП, APS-C, 825 г Nikon D40xCCD 10 МП, APS-C, 495 г Olympus E-510CCD 10 МП, "4/3", 460 г Olympus E-410CCD 10 МП, "4/3", 375 г Pentax K100D SuperCCD 6 МП, APS-C, 570 г Большинство камер имеет высокое разрешение 10–12 МП, что достаточно как для коммерческой фотосъемки, так и для фотобанков. Цены на новые камеры не «подс
|13.07.2007
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Новинки от Pentax: 8 Мпикс в компактном корпусе
Компания Pentax анонсировала две новые цифровые фотокамеры – Optio M40 и E40. Первая модель оборудован
|28.05.2007
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Pentax поглощают «оптики»
Как ожидается, 31 мая будут окончательно согласованы условия покупки японским производителем оптического оборудования Hoya мирового производителя цифровых камер Pentax. Напомним, что договоренность о сделке была достигнута в конце 2006 г. Предполагалось, что окончательное соглашение между компаниями будет подписано в апреле 2007 г., но тендерное предло
|22.02.2007
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A30 и W30: новинки от Pentax
я, камера может быть погружена в воду на глубину до 3 метров и находиться там в течение двух часов. Pentax A30 Pentax W30 Обе модели позволяют выполнять 3-кратное оптическое увеличение
Ricoh Imaging Company и организации, системы, технологии, персоны:
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