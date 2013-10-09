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Ricoh Imaging Company Ricoh Pentax Pentax Imaging Systems Division Asahi Pentax Asahi Optical

Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical

Ricoh Pentax — это подразделение японской корпорации Ricoh, специализирующееся на разработке и производстве цифровой фототехники под историческим брендом Pentax. Бренд Pentax изначально принадлежал компании Asahi Optical Co., которая в 2007 году была интегрирована в Hoya Corporation. В 2011 году Ricoh приобрела подразделение Hoya, отвечающее за выпуск цифровых камер и аксессуаров под брендом Pentax, после чего оно стало частью Ricoh Imaging Company, Ltd. — дочерней структуры Ricoh.

Ricoh Pentax разрабатывает и выпускает следующие продукты и технологии:

  • Цифровые зеркальные камеры (например, серии K: K-5, K-30, K-7, K10D) с сенсорами формата APS-C, встроенной оптической стабилизацией на основе сдвига матрицы (Shake Reduction, SR), погодозащитой, поддержкой высоких значений ISO (до 25600), а также совместимостью с обширным парком объективов с байонетом K, включая старые модели.
  • Беззеркальные камеры со сменной оптикой, такие как Pentax K-01 (разработан при участии дизайнера Марка Ньюсона) и Pentax Q — самая компактная на момент выпуска камера со сменной оптикой.
  • Защищённые компактные камеры (серии WG и Optio W), устойчивые к воде (до 12 м), пыли, ударам (до 1,5 м) и низким температурам (до −10°C), с функциями макросъёмки на расстоянии 1 см, встроенной LED-подсветкой и возможностью использования в качестве электронного микроскопа.
  • GPS-трекеры (например, O-GPS1) для геотеггинга и астрономической съёмки.
  • Проекционное оборудование, включая короткофокусные проекторы (например, Ricoh PJ WX4130N), хотя это направление менее известно на потребительском рынке.
  • Программное обеспечение и прошивки, расширяющие функциональность камер: поддержка карт SDXC, увеличение буфера RAW-съёмки, улучшение экспозиции и автофокуса.

Технологии, применяемые Ricoh Pentax, включают:

  • Систему стабилизации изображения SR с движением матрицы по трём осям.
  • Систему очистки сенсора от пыли с использованием пьезоэлементов и антистатических покрытий.
  • Поддержку HDR-съёмки, серийной съёмки (до 6 кадров/с), Full HD-видео.
  • Интеграцию с внешними аксессуарами, включая GPS и специализированные объективы.

Ricoh Pentax является частью Ricoh Group, глобальной корпорации, известной в первую очередь производством офисного оборудования (принтеры, МФУ, проекторы). Фотоподразделение сохраняет бренд Pentax как отдельную линейку, ориентированную на энтузиастов и профессионалов, ценящих надёжность, совместимость с оптикой и защиту от внешних условий.

Конкурирующие компании на рынке цифровой фототехники:

  1. Canon
  2. Nikon
  3. Sony
  4. Fujifilm
  5. Olympus
  6. Panasonic
  7. Samsung (ранее)
  8. Leica
  9. Sigma
  10. Hasselblad

СОБЫТИЯ

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09.10.2013 Pentax K-3: между муаром и детализацией

Компания Ricoh Imaging представила флагманскую зеркальную фотокамеру Pentax K-3. Pentax K-3 использует светочувствительную матрицу типоразмера APS-C с разрешением 24 мегапикселя и байонет K-Mount. Чувствительность сенсора варьируется в диапазоне от 100 до
13.06.2013 Pentax Q7 - микро-матрица стала больше

Компания Ricoh упорно продолжает развивать свою линейку беззеркальных фотокамер Pentax Q, представив новую модель – Pentax Q7. Напомним, что отличительной особенность
04.06.2013 Pentax Efina - камера-малышка для с большим потенциалом

Компания Ricoh представила под брэндом Pentax новую ультракомпактную бюджетную фотокамеру Efina. Pentax Efina имеет габариты

30.01.2013 Pentax представил фотоаппара с защитой корпуса WG-3

Компания Ricoh объявила о выпуске под маркой Pentax компактного фотоаппарата с защитой корпуса Pentax WG-3. Новинка использует матр
13.09.2012 Pentax Q10: меньше маленького

Компания Pentax Ricoh представила беззеркальную фотокамеру Pentax Q10. Новинка стала преемником
12.09.2012 Pentax Ricoh представила новую зеркальную камеру

Компания Pentax Ricoh представила зеркальную камеру Pentax K-5 II. Pentax K-5 II выпуска
23.05.2012 Ricoh анонсировала фотокамеру Pentax K-30

Компания Ricoh представила под брэндом Pentax новую цифровую зеркальную фотокамеру Pentax K-30. Pentax K-30 – это неполнокадровый зеркальный фотоаппарат с матрицей размерности APS-C (23,7 на 15,7 мм) с разрешением 16,3
22.05.2012 Pentax K-30: всепогодная зеркальная камера с защитой от пыли

Компания Pentax Ricoh Imaging анонсировала Pentax K-30 - всепогодную и пылезащищенную камеру дл
09.02.2012 Pentax WG-2 и WG-2 GPS: защищенные камеры со встроенным фонариком и микроскопом

Компания Pentax Ricoh Imaging анонсировала две новые камеры - Pentax Optio WG-2 и Optio WG-2 GP
03.02.2012 Беззеркальная преданность K-Mount

Компания Pentax Ricoh анонсировала беззеркальную фотокамеру Pentax K-01, использующую стандартн
02.02.2012 Pentax анонсировал новую «беззеркалку» Pentax K-01

Pentax Ricoh Imaging представила новую цифровую компактную фотокамеру со сменным объективом - Pentax K-01. В компании отметили, что конструкция новинки была разработана известным промышле
13.09.2011 Pentax анонсирует компактный ультразум

Компания Pentax анонсировала новый суперзум в классе компактных фотокамер - Optio RZ18. Фотоаппарат, в
01.07.2011 Ricoh приобретает производителя цифровых камер Pentax

одразделение японской компании Hoya, занимающееся выпуском цифровых камер и аксессуаров под брендом Pentax. Hoya является диверсифицированной корпорацией, помимо цифровых камер, выпускающей лин
24.06.2011 Pentax разработала самую компактную камеру со сменной оптикой

Компания Pentax выпустила новый фотоаппарат Pentax Q. Устройство представляет самый компактный

06.06.2011 Pentax показала внешний GPS-трекер к фотоаппаратам

Компания Pentax анонсировала новый фотоаксессуар для съемки фотографий с геотаггингом. Речь идет о вне
04.04.2011 В Сети появились фотографии беззеркального фотоаппарата Pentax

В блоге Mirrorless Rumors появились фотографии новой беззеркальной фотографии и аксессуаров к ней от Pentax. Они выглядят внешне как вполне готовые коммерческие продукты. На снимках изображен фотоаппарат ТС-1, габариты которого позволяют считать его самым компактным беззеркальным в мире. Он до
18.03.2011 Pentax выпускает ультракомпакт со сменной оптикой

Компания Pentax объявила о появлении нового второго поколения цифровых ультракомпактов Optio RS1500. У
19.01.2011 Pentax обновляет прошивку для камер K-7 и K-x

Компания Pentax анонсировала выпуск управляющего программного обеспечения для двух фотоаппаратов K-7 и
12.01.2011 Pentax готовит выпуск беззеркальных фотокамер

Компания Pentax , согласно появившимся в Сети слухам, собирается представить несколько беззеркальных ф
19.11.2010 Pentax обновляет прошивку для фотокамеры K-5

Компания Pentax выпустила обновление управляющего ПО для фотоаппарата K-5. Теперь оно позволяет увелич
21.09.2010 Pentax выпустила имиджевый ультракомпакт Optio RZ10

Компания Pentax на выставке Photokina 2010 анонсировала новую цифровую ультракомпактную камеру Optio R
13.09.2010 Pentax планирует выпустить зеркальный фотоаппарат K-5

В Сети появилось первое изображение нового зеркального фотоаппарата Pentax K-5. На сайте LenseTips (на момент написания новости оно было удалено) были опубликованы изображение и техническое описание фотокамеры. Обозреватели отмечают ее внешнее сходство с Pen
10.09.2010 Pentax показала недорогой зеркальный фотоаппарат в цветном корпусе

Компания Pentax анонсировала новую модель, являющуюся продолжением линейки зеркальных камер Pentax<
10.09.2010 Pentax анонсировала фотокамеры со сменными панелями корпуса

Компания Pentax показала две новых модели ультракомпактных фотокамер с возможностью установки сменных

29.04.2010 Pentax выпустил компакт с функцией портативного сканера

Компания Pentax выпустила еще одну цифровую компактную камеру. В дополнение к недавно анонсированным O
21.04.2010 Pentax W90: защищенная камера с возможностью макросъемки

тели этого режима часто сталкиваются с неизбежной тенью от объектива на объекте их съемки, из-за чего часто возникает необходимость в использовании кольцевых вспышек. Новая компактная цифровая камера Pentax Optio W90 позволяет решить эту проблему. Отличительной особенностью Optio W90 является наличие светодиодной подсветки предмета, которая обеспечивает получение снимков хорошего качества в
11.03.2010 40МП камера от Pentax

Компания Pentax анонсировала появление новой профессиональной фотокамеры. Ею стала 40-мегапиксельная 6
25.02.2010 Самые интересные новинки фототехники с PMA 2010

Pentax – ультразумы и "вездеходы" Компания Pentax анонсировала топовый цифровой фотоаппарат X90, имеющий очень большое по сегодняшним ме
21.05.2009 Pentax K7

и презентацию своих новинок Sony представила камеры семейства Alpha – А230, А330 и А380, а компания Pentax свою K7. Параметры последней уже заявлены – кроп 1,5 матрица 14.6Mpix с новой для удал
20.05.2009 Pentax выпускает профессиональную камеру

  В самые ближайшие часы компания Pentax представит свою новую камеру топового уровня Pentax K7D. Она будет нести, по вс
25.03.2009 Pentax 645 Digital. Попытка №2

Компания Pentax очередной раз начинает выпуск своей среднеформатной цифровой зеркалки Pentax 64
18.12.2008 Беленький Pentax K2000

Ну, вот видно следуя новогодней тенденции, компания Pentax решила выпустить новый 2000-ый в белой «лимитед идишн» комплектации. Камера одновремен
22.09.2008 Новая зеркалка Pentax – преемница "десятки"

Упоминание о новой Pentax K-m DSLR (она же, как сегодня выяснилось, K2000 для американского рынка) появилось на

03.07.2008 Pentax Optio M50: компактная камера для всей семьи

юджет для покупки вы не определили, всегда найдется несколько вариантов от разных производителей. Но понять, на кого рассчитана та или другая модель, и выбрать подходящую именно вам порой непросто. С Pentax Optio M50, по крайней мере, об этой проблеме можно забыть сразу. Маленький и легкий металлический корпус с блестящими фрагментами явно просится в дамскую сумочку. Модель доступна не толь
30.05.2008 Pentax наградит юных слабослышащих фотографов

 выставке в Фонтанном доме представлены лучшие работы старшеклассников этой школы. Авторы, чьи успехи будут отмечены преподавателями, получат гранты на дальнейшее обучение в фотостудиях и фототехнику Pentax. Для успешного обучения участников фотошколы Pentax предоставил современные зеркальные цифровые фотокамеры и объективы, обеспечил фотошколу световым оборудованием и компьютерами.

24.01.2008 Canon, Sony и Pentax: сразу 16 новых фотокамер

Компании Canon, Sony и Pentax представили в общей сложности 16 моделей новых цифровых фотокамер, рассчитанных на самый широкий круг пользователей — от новичков до профессионалов. 8-МП модели PowerShot A590 IS и 
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших

, 36х24 мм, 1240 г Canon EOS 40DCMOS 10 МП, APS-C, 740 г Nikon D300CMOS 12 МП, APS-C, 825 г Nikon D40xCCD 10 МП, APS-C, 495 г Olympus E-510CCD 10 МП, "4/3", 460 г Olympus E-410CCD 10 МП, "4/3", 375 г Pentax K100D SuperCCD 6 МП, APS-C, 570 г Большинство камер имеет высокое разрешение 10–12 МП, что достаточно как для коммерческой фотосъемки, так и для фотобанков. Цены на новые камеры не «подс
13.07.2007 Новинки от Pentax: 8 Мпикс в компактном корпусе

Компания Pentax анонсировала две новые цифровые фотокамеры – Optio M40 и E40. Первая модель оборудован
28.05.2007 Pentax поглощают «оптики»

Как ожидается, 31 мая будут окончательно согласованы условия покупки японским производителем оптического оборудования Hoya мирового производителя цифровых камер Pentax. Напомним, что договоренность о сделке была достигнута в конце 2006 г. Предполагалось, что окончательное соглашение между компаниями будет подписано в апреле 2007 г., но тендерное предло
22.02.2007 A30 и W30: новинки от Pentax

я, камера может быть погружена в воду на глубину до 3 метров и находиться там в течение двух часов. Pentax A30  Pentax W30 Обе модели позволяют выполнять 3-кратное оптическое увеличение


Публикаций - 234, упоминаний - 403

Ricoh Imaging Company и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 86
Canon 1439 83
Nikon 646 81
Olympus 475 67
Samsung Electronics 11065 54
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 53
Casio 338 41
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 41
Konica Minolta 423 35
Eastman Kodak - Кодак 509 33
Seiko Epson Corporation 908 26
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 21
Rekam 34 21
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
Noritsu Koki 24 17
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 17
Leica Camera 282 17
Toshiba Corporation 2980 11
JVC Kenwood 422 8
HP Inc. 5883 7
Hitachi - Хитачи 1501 7
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 7
Samsung Group - Samsung Corporation 85 7
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 6
Tamron 21 6
Alef - Alef Elektro 8 6
Fujitsu 2105 5
Victor Hasselblad AB 57 4
Hoya Corporation 12 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Philips 2099 4
Sharp Corporation 1062 4
Rollei - Franke-Heidecke 26 3
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 3
Microsoft Corporation 25775 3
LG Electronics 3735 3
SanDisk 343 3
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 10
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Квинта 7 6
Carl Zeiss AG 307 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Manfrotto 7 3
Ixit Project 3 3
Gary Fong 3 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
Крокус Сити Молл 16 3
Белый Ветер 365 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Имидж.ру 12 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Sony BMG 187 1
Резонанс НПП 407 1
Momentus Space 29 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Музей Анны Ахматовой 3 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Верный - торговая сеть 326 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 9 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 62
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 182
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 90
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 87
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 87
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 83
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 81
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 73
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 72
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 62
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 58
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 57
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 48
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 46
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 42
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 40
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 33
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 33
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 29
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 28
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 27
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 27
Аксессуары 4282 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 24
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 23
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 22
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 22
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 22
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 22
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 21
Контрастность 3042 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 19
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 18
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 18
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Casio Exilim 108 18
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Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
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Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 6
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Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 6
Olympus xD-Picture Card 122 5
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Nikon Expeed 63 5
Olympus MJU 22 5
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Canon Dual Pixel CMOS AF 29 5
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HP PhotoSmart 113 4
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Urano Fumio - Урано Фумио 3 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Лебединский Алексей 3 3
Бабаев Алексей 4 3
Чанышев Надир 3 3
Роллов Дмитрий 3 3
Cobarr Gregg - Кобарр Грегг 3 3
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 3
Lauboeck Markus - Лабоек Маркус 3 3
Tapp Eddie - Тэпп Эдди 3 3
Soucek Matthias 3 3
Виноградов Александр 65 3
Беляев Александр 21 3
Москалева Татьяна 73 2
Музалев Дмитрий 13 2
Токаренко Сергей 4 2
Newson Marc - Ньюсон Марк 7 2
Фенёв Сергей 12 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 1
Маев Ярослав 1 1
Адров Дмитрий 34 1
Давлетханов Марат 12 1
Голышков Сергей 1 1
Яновский Кирилл 5 1
Савенко Сергей 3 1
Пан Иннокентий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
Япония 13807 28
Европа 24964 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Южная Корея - Республика 7052 8
Австрия - Австрийская Республика 1357 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Нидерланды 3746 5
Япония - Токио 1020 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Сингапур - Республика 1953 4
Канада 5082 4
Китай - Тайвань 4245 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5870 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Европа Западная 1496 3
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Америка - Американский регион 2206 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Таиланд - Королевство 926 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Чад - Республика 42 1
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Европа Восточная 3138 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 28
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Fashion industry - Индустрия моды 364 11
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 10
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 9
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Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 4
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