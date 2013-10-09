Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical

Pentax K-3: между муаром и детализацией Компания Ricoh Imaging представила флагманскую зеркальную фотокамеру Pentax K-3. Pentax K-3 использует светочувствительную матрицу типоразмера APS-C с разрешением 24 мегапикселя и байонет K-Mount. Чувствительность сенсора варьируется в диапазоне от 100 до

Pentax Q7 - микро-матрица стала больше Компания Ricoh упорно продолжает развивать свою линейку беззеркальных фотокамер Pentax Q, представив новую модель – Pentax Q7. Напомним, что отличительной особенность

Pentax Efina - камера-малышка для с большим потенциалом Компания Ricoh представила под брэндом Pentax новую ультракомпактную бюджетную фотокамеру Efina. Pentax Efina имеет габариты

Pentax представил фотоаппара с защитой корпуса WG-3 Компания Ricoh объявила о выпуске под маркой Pentax компактного фотоаппарата с защитой корпуса Pentax WG-3. Новинка использует матр

Pentax Q10: меньше маленького Компания Pentax Ricoh представила беззеркальную фотокамеру Pentax Q10. Новинка стала преемником

Pentax Ricoh представила новую зеркальную камеру Компания Pentax Ricoh представила зеркальную камеру Pentax K-5 II. Pentax K-5 II выпуска

Ricoh анонсировала фотокамеру Pentax K-30 Компания Ricoh представила под брэндом Pentax новую цифровую зеркальную фотокамеру Pentax K-30. Pentax K-30 – это неполнокадровый зеркальный фотоаппарат с матрицей размерности APS-C (23,7 на 15,7 мм) с разрешением 16,3

Pentax K-30: всепогодная зеркальная камера с защитой от пыли Компания Pentax Ricoh Imaging анонсировала Pentax K-30 - всепогодную и пылезащищенную камеру дл

Pentax WG-2 и WG-2 GPS: защищенные камеры со встроенным фонариком и микроскопом Компания Pentax Ricoh Imaging анонсировала две новые камеры - Pentax Optio WG-2 и Optio WG-2 GP

Беззеркальная преданность K-Mount Компания Pentax Ricoh анонсировала беззеркальную фотокамеру Pentax K-01, использующую стандартн

Pentax анонсировал новую «беззеркалку» Pentax K-01 Pentax Ricoh Imaging представила новую цифровую компактную фотокамеру со сменным объективом - Pentax K-01. В компании отметили, что конструкция новинки была разработана известным промышле

Pentax анонсирует компактный ультразум Компания Pentax анонсировала новый суперзум в классе компактных фотокамер - Optio RZ18. Фотоаппарат, в

Ricoh приобретает производителя цифровых камер Pentax одразделение японской компании Hoya, занимающееся выпуском цифровых камер и аксессуаров под брендом Pentax. Hoya является диверсифицированной корпорацией, помимо цифровых камер, выпускающей лин

Pentax разработала самую компактную камеру со сменной оптикой Компания Pentax выпустила новый фотоаппарат Pentax Q. Устройство представляет самый компактный

Pentax показала внешний GPS-трекер к фотоаппаратам Компания Pentax анонсировала новый фотоаксессуар для съемки фотографий с геотаггингом. Речь идет о вне

В Сети появились фотографии беззеркального фотоаппарата Pentax В блоге Mirrorless Rumors появились фотографии новой беззеркальной фотографии и аксессуаров к ней от Pentax. Они выглядят внешне как вполне готовые коммерческие продукты. На снимках изображен фотоаппарат ТС-1, габариты которого позволяют считать его самым компактным беззеркальным в мире. Он до

Pentax выпускает ультракомпакт со сменной оптикой Компания Pentax объявила о появлении нового второго поколения цифровых ультракомпактов Optio RS1500. У

Pentax обновляет прошивку для камер K-7 и K-x Компания Pentax анонсировала выпуск управляющего программного обеспечения для двух фотоаппаратов K-7 и

Pentax готовит выпуск беззеркальных фотокамер Компания Pentax , согласно появившимся в Сети слухам, собирается представить несколько беззеркальных ф

Pentax обновляет прошивку для фотокамеры K-5 Компания Pentax выпустила обновление управляющего ПО для фотоаппарата K-5. Теперь оно позволяет увелич

Pentax выпустила имиджевый ультракомпакт Optio RZ10 Компания Pentax на выставке Photokina 2010 анонсировала новую цифровую ультракомпактную камеру Optio R

Pentax планирует выпустить зеркальный фотоаппарат K-5 В Сети появилось первое изображение нового зеркального фотоаппарата Pentax K-5. На сайте LenseTips (на момент написания новости оно было удалено) были опубликованы изображение и техническое описание фотокамеры. Обозреватели отмечают ее внешнее сходство с Pen

Pentax показала недорогой зеркальный фотоаппарат в цветном корпусе Компания Pentax анонсировала новую модель, являющуюся продолжением линейки зеркальных камер Pentax<

Pentax анонсировала фотокамеры со сменными панелями корпуса Компания Pentax показала две новых модели ультракомпактных фотокамер с возможностью установки сменных

Pentax выпустил компакт с функцией портативного сканера Компания Pentax выпустила еще одну цифровую компактную камеру. В дополнение к недавно анонсированным O

Pentax W90: защищенная камера с возможностью макросъемки тели этого режима часто сталкиваются с неизбежной тенью от объектива на объекте их съемки, из-за чего часто возникает необходимость в использовании кольцевых вспышек. Новая компактная цифровая камера Pentax Optio W90 позволяет решить эту проблему. Отличительной особенностью Optio W90 является наличие светодиодной подсветки предмета, которая обеспечивает получение снимков хорошего качества в

40МП камера от Pentax Компания Pentax анонсировала появление новой профессиональной фотокамеры. Ею стала 40-мегапиксельная 6

Самые интересные новинки фототехники с PMA 2010 Pentax – ультразумы и "вездеходы" Компания Pentax анонсировала топовый цифровой фотоаппарат X90, имеющий очень большое по сегодняшним ме

Pentax K7 и презентацию своих новинок Sony представила камеры семейства Alpha – А230, А330 и А380, а компания Pentax свою K7. Параметры последней уже заявлены – кроп 1,5 матрица 14.6Mpix с новой для удал

Pentax выпускает профессиональную камеру В самые ближайшие часы компания Pentax представит свою новую камеру топового уровня Pentax K7D. Она будет нести, по вс

Pentax 645 Digital. Попытка №2 Компания Pentax очередной раз начинает выпуск своей среднеформатной цифровой зеркалки Pentax 64

Беленький Pentax K2000 Ну, вот видно следуя новогодней тенденции, компания Pentax решила выпустить новый 2000-ый в белой «лимитед идишн» комплектации. Камера одновремен

Новая зеркалка Pentax – преемница "десятки" Упоминание о новой Pentax K-m DSLR (она же, как сегодня выяснилось, K2000 для американского рынка) появилось на

Pentax Optio M50: компактная камера для всей семьи юджет для покупки вы не определили, всегда найдется несколько вариантов от разных производителей. Но понять, на кого рассчитана та или другая модель, и выбрать подходящую именно вам порой непросто. С Pentax Optio M50, по крайней мере, об этой проблеме можно забыть сразу. Маленький и легкий металлический корпус с блестящими фрагментами явно просится в дамскую сумочку. Модель доступна не толь

Pentax наградит юных слабослышащих фотографов выставке в Фонтанном доме представлены лучшие работы старшеклассников этой школы. Авторы, чьи успехи будут отмечены преподавателями, получат гранты на дальнейшее обучение в фотостудиях и фототехнику Pentax. Для успешного обучения участников фотошколы Pentax предоставил современные зеркальные цифровые фотокамеры и объективы, обеспечил фотошколу световым оборудованием и компьютерами.

Canon, Sony и Pentax: сразу 16 новых фотокамер Компании Canon, Sony и Pentax представили в общей сложности 16 моделей новых цифровых фотокамер, рассчитанных на самый широкий круг пользователей — от новичков до профессионалов. 8-МП модели PowerShot A590 IS и

Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших , 36х24 мм, 1240 г Canon EOS 40DCMOS 10 МП, APS-C, 740 г Nikon D300CMOS 12 МП, APS-C, 825 г Nikon D40xCCD 10 МП, APS-C, 495 г Olympus E-510CCD 10 МП, "4/3", 460 г Olympus E-410CCD 10 МП, "4/3", 375 г Pentax K100D SuperCCD 6 МП, APS-C, 570 г Большинство камер имеет высокое разрешение 10–12 МП, что достаточно как для коммерческой фотосъемки, так и для фотобанков. Цены на новые камеры не «подс

Новинки от Pentax: 8 Мпикс в компактном корпусе Компания Pentax анонсировала две новые цифровые фотокамеры – Optio M40 и E40. Первая модель оборудован

Pentax поглощают «оптики» Как ожидается, 31 мая будут окончательно согласованы условия покупки японским производителем оптического оборудования Hoya мирового производителя цифровых камер Pentax. Напомним, что договоренность о сделке была достигнута в конце 2006 г. Предполагалось, что окончательное соглашение между компаниями будет подписано в апреле 2007 г., но тендерное предло