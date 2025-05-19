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Миклушевский Владимир


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Московский Политех представил первый российский гибридный гоночный спортпрототип FDR12 1
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 1
07.06.2019 Московский политех и Cognitive Technologies будут развивать ИИ 1
04.09.2017 «Ростелеком» подключит по оптике более 400 образовательных учреждений Приморья 1
05.09.2016 «Ростелеком» будет развивать телекоммуникационную инфраструктуру Приморского края 1
20.06.2016 Tele2 инвестирует в развитие услуг сотовой связи Приморского края более 800 млн руб. 1
17.06.2016 Tele2 подписала три новых соглашения с региональными правительствами на сумму более чем 3 млрд руб. 1
04.09.2012 В Приморье начнет работать региональный портал госуслуг 1
31.05.2012 Татарстанская система электронного документооборота будет внедрена в Приморском крае 1
19.12.2011 Новые лица: Составы ИКТ-комиссий правительства существенно изменились 1
30.09.2010 IBS выбралась из убытков, но растеряла выручку 1
28.09.2010 Замминистра, провалившего внедрение СПО в школах, сошлют на остров 2
06.08.2010 Владимир Путин утвердил состав комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 1
08.07.2010 Дмитрий Медведев: Говорят, что внедрение СПО в школах заглохло 1
04.06.2010 Новые школы Москвы обязывают использовать компьютеры Apple. СХЕМА 1
18.12.2009 Лихие 2000-е: Детей-инвалидов всей России подсадили на Apple 2
06.11.2009 ИТ в госсекторе: ведомства саботируют постановление Путина 1
13.03.2009 В 2009г. для каждого десятого выпускника вузов не будет работы 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Миклушевский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9902 4
Apple Inc 12259 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 2
Ланит - diHouse - Дихаус 208 2
Ланит - DPI Computers 19 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 33 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 303 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 645 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Softkey - Софткей 210 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Пабло Итурралде 5 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5059 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2813 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
ЦПРАС - Центр перспективных разработок автономных систем 1 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4369 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 713 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 347 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 331 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3210 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 679 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16343 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21164 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8075 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1338 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8334 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 286 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3032 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8849 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14611 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11860 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1195 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1346 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 913 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1088 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8587 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10121 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1787 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4296 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6517 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1855 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28235 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 344 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3170 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2997 3
Apple Mac mini - неттоп 187 3
Apple macOS 2108 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 981 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3291 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 947 1
Apple iMac - Серия моноблоков 459 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 447 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
МОД Народный контроль 44 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Московский Политех - FDR12 - российский гибридный гоночный спортпрототип 1 1
Путин Владимир 3237 3
Щеголев Игорь 698 3
Симаков Олег 113 3
Юрченко Евгений 132 2
Эмдин Сергей 68 2
Борисов Юрий 120 2
Кудрин Алексей 124 2
Фурсенко Андрей 128 2
Бугаенко Валерий 32 2
Катулевский Александр 12 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Ермолаев Артем 378 2
Ускова Ольга 167 1
Панокин Николай 3 1
Касперская Наталья 297 1
Осеевский Михаил 322 1
Калугин Сергей 168 1
Иванов Олег 145 1
Кисляков Евгений 93 1
Никифоров Николай 1136 1
Лашин Ренат 73 1
Володин Вячеслав 89 1
Евраев Михаил 262 1
Массух Илья 234 1
Лукичёв Юрий 2 1
Мардер Наум 116 1
Королев Сергей 44 1
Пономарев Сергей 6 1
Попова Анна 18 1
Чушкин Дмитрий 9 1
Провоторов Александр 157 1
Тюркин Михаил 45 1
Шерстюк Владислав 8 1
Сенаторов Михаил 42 1
Алханов Алу 7 1
Зажигалкин Александр 5 1
Солдатов Алексей 99 1
Казарин Станислав 175 1
Попов Алексей 336 1
Недосеков Андрей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 12
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1219 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2742 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3001 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7701 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1613 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1273 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1946 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 907 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1332 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 527 2
Россия - ПФО - Самарская область 1371 1
Камерун - Республика 55 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1867 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 635 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1506 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 65 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3601 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
Аренда 2482 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8744 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 63 1
Энергетика - Energy - Energetically 5218 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6856 1
Образование в России 2293 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 458 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4493 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2177 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11111 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 895 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6159 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1640 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1021 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 75 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 2
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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