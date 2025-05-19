Получите все материалы CNews по ключевому слову
Миклушевский Владимир
УПОМИНАНИЯ
Миклушевский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3237 3
|Щеголев Игорь 698 3
|Симаков Олег 113 3
|Юрченко Евгений 132 2
|Эмдин Сергей 68 2
|Борисов Юрий 120 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Бугаенко Валерий 32 2
|Катулевский Александр 12 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Ермолаев Артем 378 2
|Ускова Ольга 167 1
|Панокин Николай 3 1
|Касперская Наталья 297 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Калугин Сергей 168 1
|Иванов Олег 145 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Лашин Ренат 73 1
|Володин Вячеслав 89 1
|Евраев Михаил 262 1
|Массух Илья 234 1
|Лукичёв Юрий 2 1
|Мардер Наум 116 1
|Королев Сергей 44 1
|Пономарев Сергей 6 1
|Попова Анна 18 1
|Чушкин Дмитрий 9 1
|Провоторов Александр 157 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Алханов Алу 7 1
|Зажигалкин Александр 5 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Казарин Станислав 175 1
|Попов Алексей 336 1
|Недосеков Андрей 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1021 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Московский Политех - Московский политехнический университет 75 2
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.