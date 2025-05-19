Московский Политех представил первый российский гибридный гоночный спортпрототип FDR12

Московский Политех объявил о создании факультета технологического лидерства и интеграции ИИ в инженерное образование. Заявление прозвучало на презентации первого российского гибридного гоночного спортпрототипа FDR12, который стал демонстрацией технологических возможностей университета.

Презентация спортпрототипа состоялась в Лаборатории гоночного инжиниринга, где собравшимся представили автомобиль, разработанный с применением современных технологий. FDR12 оснащен гибридной энергоустановкой и несущей конструкцией собственного производства, выполненной из композитных материалов, углепластика, с наполнением из алюминиевых сот.

«Прототип, который мы сегодня презентуем, должен развеять установившееся мнение о том, что Россия не может производить собственные легковые автомобили. С грузовыми автомобилями все в порядке, а вот с легковыми все знают, что на сегодняшний день на рынке в основном китайские автомобили. Ведущие производители мира используют такого рода автомобили для того, чтобы испытывать самые прогрессивные технологии, применяемые затем на серийных автомобилях. Наша цель в этом и состоит», – заявил ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

Глава университета также объявил о создании факультета технологического лидерства: «Если Передовая инженерная школа электротранспорта – это магистратура, то факультет технологического лидерства будет бакалавриатом, куда будут отбираться лучшие студенты, начиная со школьников 9 класса, чтобы они могли стать высококлассными инженерами, способными делать такие автомобили».

Второй важной инициативой станет применение искусственного интеллекта в инженерных разработках. По словам Миклушевского, университет планирует использовать большие данные, собранные за более чем 16 лет работы над инженерными решениями, и возможности ИИ для значительного сокращения времени разработки новых моделей.

Директор Передовой инженерной школы электротранспорта Пабло Итурралде рассказал о значимости проекта: «Мы создаем не просто автомобиль, а некую витрину, чтобы показать, на что мы способны, на что способны наши студенты, и как эти технологии можно применять потом. Мы приняли решение создать первый гибридный спортпрототип в России. За три года мы не только построили автомобиль, но и научились делать новые технологии. Качественная информация, которую мы собрали, станет хорошей базой для применения искусственного интеллекта в будущих разработках».

Представленный спортпрототип FDR12 имеет следующие технические характеристики: максимальная расчетная скорость составляет 270 км/ч, комбинированная мощность энергоустановки достигает 420 л.с. (ДВС – 340 л.с., электродвигатель – 80 л.с.), снаряженная масса равна 750 кг, а максимальный крутящий момент ДВС – 310 Н·м при максимальных оборотах 8000 об/мин. Габариты автомобиля – 4558×1955×1047 мм. Несущая конструкция автомобиля выполнена из композитных материалов – углепластика с наполнением из алюминиевых сот.

Автомобиль на 70% состоит из отечественных комплектующих, большинство из них производится в Московском Политехе.

Над проектом работали 26 человек, 80% из которых – студенты Московского Политеха и магистры Передовой инженерной школы электротранспорта. В команду вошли представители разных факультетов.

Динамическая презентация FDR12 пройдет 24 мая в рамках I этапа серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge. Первым тестовым пилотом автомобиля станет сам Пабло Итурралде.

Руководитель инженерно-гоночной команды университета FDR Moscow Ирина Слесарева рассказала об истории проекта: «Команда была основана в 2006 году в Московском Политехе, и на протяжении одиннадцати лет участия в международных соревнованиях Formula Student было построено десять прототипов. В 2017 году команда приняла решение сделать шаг к более серьезному и профессиональному автоспорту. В 2018 году мы стали первой в России студенческой командой, которая приняла участие в четырехчасовой гонке REC. Также на протяжении 2022-2023 годов команда осуществляла техническую поддержку и сопровождение профессиональной гоночной команды G-Drive Racing. Вот так весь полученный за эти годы опыт позволил нам использовать накопленные компетенции для достижения новой амбициозной цели – создать собственный конкурентоспособный гибридный гоночный автомобиль, который сможет достойно выступать не только на российских соревнованиях, но и, возможно, в будущем представлять Россию на международной арене».

Генеральным партнёром проекта выступила компания Rolf, разработавшая уникальную формулу моторного масла для этого прототипа. Среди других партнеров – S.motorsport, ShonX, Formula Carbon, GameSTUL, GoRace, Movicom, НИИ полимеров, REC, Наука.РФ, Безграничные, JDM Power Shop и ИРЗ ТЭК.