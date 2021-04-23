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Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В Москве состоялось годовое собрание членов Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». В торжественной части собрания приняли участие Наталья Касперская, председатель Правления АРПП «Отечественный софт», Владимир Миклушевский, ректор Московского политехнического университета, представители Минцифры и Минпромторга России, руководители институтов развития, отраслевых объединений, а также компании-разработчики отечественного ПО и процессоров. Модератором встречи стал Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации «Отечественный софт».

Технологическим партнером мероприятия выступила компания TrueConf – крупнейший разработчик программно-аппаратных решений для ВКС и удаленной работы в России, член Ассоциации «Отечественный софт».

В приветственном обращении Наталья Касперская, председатель Правления АРПП «Отечественный софт», представила основные результаты деятельности Ассоциации и достижения в 2020 году. Так, сегодня в состав объединения входят уже 203 российские компании-разработчики тиражируемого ПО, 13% из которых являются экспортерами. Общий оборот членов АРПП в прошлом году в среднем составил 163 млрд. рублей, суммарная численность сотрудников - 36 750 человек. Среди актуальных направлений деятельности Ассоциации – импортозамещение, поддержка экспорта российского ПО, продвижение отечественного софта в образовании, содействие компаниям в привлечении финансирования. Формируются и другие точки роста. В начале 2021 года в Ассоциации были созданы 4 новых комитета: по цифровой трансформации, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и информационной безопасности.

2020 год был ознаменован для Ассоциации значимыми отраслевыми достижениями. Благодаря инициативам АРПП «Отечественный софт», удалось сократить сроки перехода объектов КИИ на российское ПО и оборудование на 1 год – на 2023 и 2024 годы соответственно. Также усилиями Ассоциации был сформирован перечень из 155 российских независимых решений, готовых к внедрению на объектах КИИ. Особенно важным результатом работы объединения в 2020 году стало создание Каталога совместимости российского ПО, в котором сегодня насчитывается порядка 9 тысяч программных продуктов.

Как отметила Наталья Касперская, «АРПП «Отечественный софт» - это единственная ассоциация, которая сегодня растет. С каждым годом в ее состав входит все больше отечественных компаний, разрабатывающих программные продукты и решения. На площадке АРПП российские разработчики объединяются для совместной работы над ключевыми вопросами развития отрасли, задачами по импортозамещению, экспорту продуктов и формированию новых направлений деятельности».

О том, как российская отрасль разработки ПО пережила пандемию и какие меры государственной поддержки в 2020 году оказались наиболее эффективными, рассказал Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации «Отечественный софт». В своем выступлении он представил результаты опросов компаний-членов АРПП по итогам 2020 года (данные от 30 марта 2021 года).

Несмотря на сложное начало 2020 года, по его итогам 57,8% опрошенных компаний-разработчиков ПО зафиксировали увеличение объёмов выручки. Снижение выручки отметили почти 23% участников опроса. Остальная часть респондентов – 19,3% заявила, что выручка осталась на прежнем уровне.

Максимальное снижение финансовых показателей компаний АРПП произошло в ритейле и энергетике. Снижение выручки в сфере энергетики компании объяснили подготовкой предприятиями планов перехода на отечественное ПО. Наибольший рост по закупкам отечественного ПО показали две отрасли — госсектор и промышленность. Рост в госсекторе у отечественных компаний составил порядка 24%. Причина - плановый переход госструктур на преимущественное использование отечественного ПО. Кроме того, 18% компаний отметили рост доходов в сегменте промышленности, в том числе за счёт увеличения спроса на ИТ-решения и техподдержку для организации удалённых рабочих мест.

Большинство компаний — 50,6% — признали, что пандемия и переход на дистанционную работу повлияли на развитие и выпуск новой продукции, реализацию крупных проектов. В качестве негативных факторов, вызванных ограничениями из-за COVID-19, участники опроса назвали: снижение производительности во время перестройки процессов, увеличение сроков поставки материалов и оборудования у поставщиков, закрытие границ между странами, что плохо сказалось на развитии международных направлений. Также компании указали на сокращение возможностей инвестирования в развитие собственных продуктов из-за недостатка средств. Среди плюсов пандемии назвали — ускорение темпов разработки и внедрения ИТ-решений в организациях различного уровня, формирование повышенного спроса на использование облаков для удалённых сотрудников, а также развитие новых направлений и форм взаимодействия с клиентами.

Больше половины компаний АРПП сохранили численность сотрудников в 2020 году. При этом 47% участников опроса заявили о дополнительном наборе новых специалистов — в основном, аналитиков, разработчиков и инженеров. И только малая часть респондентов (2,4%) была вынуждена сокращать персонал.

В 2020 году чуть более 70% членов АРПП перевели сотрудников на гибридный формат работы. Это позволило многим компаниям сократить расходы на аренду площадей при сохранении качества работы в целом. Около 80% отечественных предприятий-разработчиков планируют в текущем году сохранить гибридный формат работы, что позволит им оптимизировать операционные затраты. 13% компаний намерены полностью вернуть сотрудников в офис. Чуть более 7% респондентов высказались в пользу полностью удаленного режима, включающего работу с использованием ВКС.

59% участников опроса заявили, что в прошлом году были готовы к переходу на удаленный формат работы, в связи с чем не пересматривали политику защиты данных в компании. Вместе с тем, для 41% опрошенных организаций подготовка к удалённому режиму работы потребовала проведения дополнительных мероприятий, связанных с изменением конфигурации ИТ-системы, с безопасным допуском в неё «домашних» компьютеров пользователей, с обеспечением безопасности офисных компьютеров, подключающихся к сети компании удалённо, проведением инструктажа по информационной безопасности. Компании стали активнее использовать облачные сервисы, как в части инфраструктуры, так и в части ПО.

В 2021 году разработчики ожидают роста выручки в пределах 5-15%, в том числе за счет растущего тренда на импортозамещение и регуляторных ограничений для зарубежных монополистов. Также компании предсказывают в 2021 году рост спроса на технологии интеллектуальной обработки информации, корпоративный поиск и Process Mining.

Кроме того, прогнозируется рост в сегменте облачных решений и продуктов для удаленной работы: видеоконференцсвязи, мессенджеров, решений для управление проектами, обеспечения безопасности информации и т.д. Также среди ожиданий - снижение выручки для предприятий, работающих с государственным и муниципальным сектором, что связано с уменьшением плановых региональных расходов на ИТ в 2021 году во многих субъектах РФ.

Порядка 60% опрошенных отечественных компаний-разработчиков ПО воспользовались в 2020 году различными мерами господдержки. Из них почти половина получила льготы в виде пониженных страховых взносов с ФОТ.

При этом 25,3% участников опроса воспользовалась грантами и субсидиями, предоставляемыми Минпромторгом, Минцифры России и институтами развития. Почти 23% компаний получили льготы и преференции, находясь в статусе резидентов различных технопарков. 15,7% респондентов воспользовались одновременно двумя и более видами льгот.

Вместе с тем, 10,8% компаний АРПП компаний не смогли воспользоваться правительственными субсидиями. В качестве основных барьеров респонденты назвали: жесткие критерии отбора претендентов, сложность процедуры подготовки заявок, риски последующей отчетности. В некоторых случаях поданные компаниями заявки отклонялись операторами по причине неправильного оформления. Об этом сообщили 9,6% участников опроса. Респонденты полагают, что в перспективе необходимо упрощать процедуру оформления документации и совершенствовать механизмы отбора компаний, претендующих на господдержку.

Субсидии от операторов и институтов развития в прошлом году получили более 45% участников опроса. Наибольший объем выданных грантов и льгот пришелся на Фонд «Сколково» - об этом заявили 15,7% респондентов.

Порядка 13% компаний-разработчиков ПО, входящих в АРПП, воспользовались грантовой поддержкой от РФРИТ. В равных долях - почти по 10% - члены АРПП отметили поддержку со стороны Фонда содействия инновациям и Московского экспортного центра.

Почти половина респондентов – 43% - заявила о необходимости усиления законодательной и регуляторной роли государства для поддержки отечественной отрасли разработки ПО в 2021 году.

Среди ожидаемых мер поддержки участники опроса назвали: продолжение курса на импортозамещение; введение новых директив для госкомпаний по использованию отечественного ПО и оборудования; ограничительные меры для госзаказчиков, создающих собственные решения, аналоги которых уже включены в Реестр ПО; ограничение монополизации рынка госкомпаниями и др.

Порядка 40% опрошенных членов АРПП по-прежнему заинтересованы в получении грантов, субсидий и льготных кредитов. Компании нуждаются в мерах поддержки, направленных на разработку ПО и портирование отечественных решений для работы на российских процессорах, развитие и субсидирование затрат на создание учебных курсов по изучению отечественных продуктов, субсидирование заказчикам части затрат на приобретение отечественных продуктов и лицензий ПО и т.д.

Ещё 23% респондентов высказались за расширение существующих мер поддержки и введение новых – в части экспорта и адаптации отечественных решений при выходе на зарубежные рынки, развития наукоемкого системного ПО, поддержки ИТ-кадров, а также содействия в маркетинговом продвижении компаний и их продуктов. Около 10% опрошенных отметили достаточность действующих мер поддержки.

В рамках Годового собрания Ассоциации «Отечественный софт» также состоялась церемония торжественного подписания соглашения о сотрудничестве между АРПП и Московским политехническим университетом. Целью соглашения стало развитие и продвижение отечественных технологических решений.

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