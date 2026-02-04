Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190016
ИКТ 14665
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26582
Персоны 82507
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Русский Стиль


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.02.2026 Корпорация ITG подвела итоги направления системной интеграции за 2025 год 1
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России 1
26.04.2017 Сеть магазинов «Санги Стиль» продлила контракт с Maykor на обслуживание кассовой техники 1
13.10.2015 В Лионе прошел Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
08.10.2015 10 и 11 октября в Лионе пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 1
10.09.2015 26 сентября Фестиваль российской культуры FeelRussia пройдет в Ханое 1
27.11.2009 AUVIX - новое имя для "Русского стиля" 1
16.10.2008 30 октября откроется выставка Integrated Systems Russia 2008 1
04.03.2008 InFocus IN35W презентация в формате 16:10 1
26.09.2007 Промышленные плазмы Panasonic – теперь в «Русском Стиле» 1
27.04.2007 В "Цифровых системах" назначен новый директор 1
02.11.2006 «Золотые диски» за лучшие проекторы 1
28.07.2006 Тестируем уникальный настенный проектор 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: ЖК-монитор бизнес-класса 1
23.06.2006 Выбор 17 дюймового ЖК монитора средней цены 1
09.03.2005 Проектор Sony CX75 создан для начальника 1
04.03.2005 Практика: три шага к беспроводному проектору 1
05.11.2004 Toshiba MT200: новый DLP-проектор стоимостью $1900 1
02.07.2004 У 3Com в России появился прямой партнер по системам безопасности 1
24.05.2004 Завтра начинает работу международный конгресс по директ-маркетингу 1
09.04.2004 Проекционный экран сам настроится под картинку 1
05.02.2004 На российском рынке появился новый проектор NEC 1
29.01.2004 Новые проекторы InFocus выходят на российский рынок 1
04.11.2003 Powercom нашел директора по маркетингу 1
30.10.2003 Московский IDF: второе пришествие 1
30.10.2003 Московский IDF: второе пришествие 1
16.10.2003 Московский IDF станет регулярным 1
17.07.2003 С LiteShow презентации становятся мобильнее 1
16.07.2003 У InFocus появился эксклюзивный дистрибьютор в России 2
24.06.2003 ЖК-мониторы в деревянном корпусе – хит сезона? 1
20.05.2003 На российский рынок начались поставки цифровых камер Concord 1
24.04.2003 "Русский Стиль" меняет логотип 1
18.10.2002 "Русский Стиль" стал мастером 1
03.10.2002 В интернете можно купить даже "Беломорканал" 1
09.09.2002 "Русский Стиль" - лучший дистрибьютор InFocus Corporation в Восточной Европе 1
23.07.2002 "Русский Стиль" объявил о начале продаж нового принтера Minolta 1
14.05.2002 Компания Profound Solutions стала авторизированным партнером OKI 1
10.04.2002 Profound Solutions расширяет команду 1
29.03.2002 Profound Solutions стала членом ГИС-Ассоциации 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

Русский Стиль и организации, системы, технологии, персоны:

InFocus 70 9
Profound Solutions - Всеобъемлющие решения 12 5
Intel Corporation 12573 5
Toshiba Corporation 2957 5
Sony 6640 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 4
Samsung Electronics 10691 3
Microsoft Corporation 25321 3
LG Electronics 3684 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
Acer Group - Acer Inc 2671 3
Konica Minolta 416 3
Sharp Corporation 1050 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 626 3
ViewSonic 322 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 3
Nvidia Corp 3766 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 3
K-Systems - К-Системс 138 3
Rover - RoverComputers 418 3
Kontron 29 3
Седиком 21 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 252 2
Xerox - The Haloid Company 1156 2
Pirit - Пирит 84 2
Crestron 100 2
РТСофт - RTSoft 95 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 2
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 44 2
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 2
Intel Communications Group 15 2
Planar Systems 31 1
Kramer Electronics 16 1
Netlab - Нетлаб 9 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Yandex - Яндекс 8566 1
Apple Inc 12721 1
Fujitsu 2068 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 2
ДаблМакс 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 2
Intel Capital 148 2
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Почта России ПАО 2263 1
Яндекс.Лавка 284 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 58 1
Arthur Andersen 63 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Вьетнамско-Российский совместный банк, ВРБ - Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB 1 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 4
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 50 4
РГПТП - Российская Гильдия предприятий торговли по почте 2 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 364 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 11
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 8
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 968 8
Контрастность 2953 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10358 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 801 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2015 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 5
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8143 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 5
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 4
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 631 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13047 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1377 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 4
Joystick - Джойстик 1143 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 4
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 4
Монохромное изображение - Monochrome image 635 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4951 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1558 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4060 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1413 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 3
Konica Minolta QMS - серия принтеров 19 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 3
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 2
Microsoft Windows 16417 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 827 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1904 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 172 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 2
Nvidia Quadro GPU 277 2
Intel Itanium 641 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 2
Rover - RoverBook 156 2
Rover - RoverPC 103 2
Konica Minolta PagePro - монохромный лазерный принтер 9 2
IBM ThinkVantage 33 2
Adobe PostScript 116 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
K-Systems - Irbis Lux 5 2
Nvidia GeForce FX 72 2
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 2
Toshiba TDP - мультимедийный DLP-проектор 8 1
Xerox XL монитор 1 1
Apple Mac Studio 9 1
Nokia Tune 3 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 1
NEC NaViSet Administrator 22 1
Philips LightFrame 15 1
HP Truevision 14 1
Microsoft Office 3985 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Калинин Дмитрий 31 4
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 4
Сергеев Иван 74 4
Клейменов Геннадий 3 3
Сланов Тимур 2 2
Мечетина Екатерина 2 2
Гурьянова Мария 2 2
van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 2
Мирзоян Эрик 3 2
Carrick William - Каррик Уильям 2 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Дергунова Ольга 120 2
Катьянов Юрий 3 2
Доронин Александр 6 2
Коротков Андрей 85 2
Кудрявцев Алексей 39 2
Ширшов Павел 76 2
Шевченко Андрей 18 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Лазарева Лариса 2 1
Спиваков Владимир 4 1
Виноградова Ирина 1 1
Варданян Раиса 1 1
Жумаханов Бекетжан 1 1
Монастырный Аркадий 1 1
Семенюк Вячеслав 1 1
Внуков Константин 1 1
Martin Jim - Мартин Джим 5 1
Зубцова Елена 1 1
Марьясов Георгий 1 1
Белокуров Евгений 3 1
Очеретько Анна 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 417 1
Наумов Максим 100 1
Семенцов Всеволод 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 7
Европа 24676 4
Франция - Французская Республика 7996 4
Китай - Шанхай 810 4
Аргентина - Аргентинская Республика 600 4
Италия - Милан 164 4
Вьетнам - Ханой 49 4
Аргентина - Буэнос-Айрес 67 4
Франция - Лион 22 4
Германия - Саксония - Дрезден 102 4
Европа Восточная 3124 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 3
Япония 13565 2
Италия - Итальянская Республика 4435 2
Бразилия - Федеративная Республика 2459 2
Великобритания - Лондон 2411 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1074 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 2
Казахстан - Республика 5836 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13582 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Армения - Республика 2381 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Швеция - Королевство 3720 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1456 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1456 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 796 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 283 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 724 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 25 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 28
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Ergonomics - Эргономика 1690 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
Металлы - Серебро - Silver 795 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Социализм 58 1
Образование в России 2564 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 618 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Золотое кольцо России 57 1
Английский язык 6886 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Мобильные системы 117 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 4
Академия хорового искусства имени В.С. Попова 2 2
РАН - Российская академия наук 2033 2
Микроинформ 35 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 4
Intel Developer Forum - IDF 277 3
iF Design Awards 26 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
Подмосковные Вечера 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще