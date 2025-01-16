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Индексная книга (каталог) CNews*
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Белокуров Евгений



16.01.2025 «Яндекс Недвижимость» запустила платформу с новостройками на старте продаж 1
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России 1
30.10.2024 «Яндекс Недвижимость»: количество объявлений с 3D-турами достигло 2500 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Белокуров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 3
Русский Стиль 44 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 121 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 41 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 49 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 17 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Аренда 2416 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Золотое кольцо России 38 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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