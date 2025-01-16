«Яндекс Недвижимость» запустила платформу с новостройками на старте продаж

Сервис «Яндекс Недвижимость» запускает лендинг - «Новостройки на старте продаж». В нем собраны предложения от девелоперов в проектах и новых очередях, только выходящих на рынок. Для пользователя новостройки на старте продаж - это возможность приобретения квартиры по стартовой цене до изменений на следующих этапах строительства, а также возможность подобрать специальные программы и скидки с более интересными условиями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости».

Для того, чтобы получить подробности по заинтересовавшему объекту, можно связаться с представителем девелопера напрямую через звонок или заказ обратного звонка. А для того, чтобы оценить условия сразу по нескольким объектам, можно проконсультироваться с персональным экспертом в области недвижимости - он учтет все важные фильтры и пожелания пользователя, составит подборку подходящих объектов, соединит с выбранным девелопером и останется на связи по дополнительным вопросам. Для связи с персональным экспертом можно заказать обратный звонок или написать в W******p.

«По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», плановые объемы ввода новостроек в крупнейших российских городах в 2025 г. будут соответствовать объемам 2024 г. и составят порядка 20 млн кв. метров нового жилья. Амбиции девелоперов по вводу нового жилья в мегаполисах в 2026 г. составляют 16 млн кв. метров, - сказал Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость». - В условиях изменяющегося рынка агрегированное предложение с новостройками на старте поможет потенциальному покупателю подобрать квартиру для жизни или инвестиций на выгодных условиях. Персональный эксперт по подбору поможет найти и сравнить подходящие варианты и выбрать наиболее оптимальный из них».

Список объектов, составленный экспертом с учетом предпочтений пользователя, останется доступным в персональной подборке. Эти предложения будут учитывать важные для конкретного клиента параметры: актуальные ипотечные ставки, специальные предложения и акции от застройщиков, а также комфортный ежемесячный платеж по ипотеке. Также персональный эксперт поможет сориентироваться, какая ипотечная программа подойдет пользователю, а для уточнения конкретных условий переключит на представителя девелопера. Ссылкой на составленную экспертом подборку можно будет поделиться. При появлении новых объектов, соответствующих пользовательским критериям поиска, подборка будет автоматически дополняться.

Также в новом разделе присутствует блок «Скоро старт продаж» - в нем отображены проекты, продажи в которых стартуют в ближайшее время. На эти объекты можно подписаться и первыми узнать об их выводе на рынок.