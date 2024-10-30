«Яндекс Недвижимость»: количество объявлений с 3D-турами достигло 2500

«Яндекс Недвижимость» внедряет собственную технологию 3D-туров для объявлений на вторичном рынке недвижимости. С начала тестового периода в марте 2024 г. количество объявлений с интеграцией 3D-туров уже достигло 2500, а карточки с турами набирают в среднем на 37% больше просмотров, чем обычные лоты. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости».

Функция 3D-туров на «Яндекс Недвижимости» - это собственная технология «Яндекса», которая была создана для улучшения пользовательского опыта в процессе покупки и продажи недвижимости. Дистанционные осмотры объектов помогают с выбором тем пользователям, которые не могут лично присутствовать на осмотре, помогают пользователям составить более детальное представление об объекте, а также упрощает взаимодействие между продавцами и покупателями.

3D-тур отвечает на многие вопросы, которые остаются у потенциального покупателя после просмотра обычных фотографий. Функция 3D-тура увеличивает доверие покупателей к объявлениям, так как верифицирует его реальность - на этом объекте был фотограф «Яндекс Недвижимости» и это подтверждают снимки. Виртуальная экскурсия показывает объект в деталях, объективно передает состояние жилплощади, поскольку 3D-туры невозможно отредактировать подручными способами, как фотографию.

3D-туры также дают преимущество агентам, которые оказывают услуги клиентам. На рынке сегодня нет инструментов, которые бы позволили реализовать такой функционал самостоятельно. Поэтому в большинстве случаев объявления ограничиваются обычными фотографиями. «Яндекс Недвижимость» помогает агентам сделать свои услуги более ценными.

Технология также влияет на все ключевые метрики, связанные с интересом пользователей к объявлениям. Так, квартиры с 3D-турами пользуются большей популярностью у посетителей «Яндекс Недвижимости»: они набирают на 37% больше просмотров, чем офферы без туров. Также в таких объявлениях пользователи на 14% чаще просматривают номера телефонов, чем в объявлениях без 3D-туров.

«Технология 3D-туров – важный и сильный инструмент продаж для классифайдов и агентств недвижимости. Поэтому мы пришли к тому, что как технологический сервис, мы должны владеть собственной разработкой такого решения. Во-первых, собственный продукт позволяет заменить иностранные разработки. А во-вторых, при создании 3D-туров мы ориентируемся на опыт и запросы российского пользователя, что делает продукт удобнее для потенциальных целевых аудиторий. Сегодня 3D-туры уже помогают риэлторам и их клиентам принимать решения о сделках находясь в разных городах. Мы рассчитываем, что продукт будет и дальше развиваться в этом направлении», – сказал Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

Внедрение 3D-туров на «Яндекс Недвижимости» не только упрощает для покупателей процесс выбора, но и помогает собственникам и риэлторам в сложных сделках. Так, жительница Владивостока приняла решение о покупке квартиры в Санкт-Петербурге после рассмотрения объекта на «Яндекс Недвижимости». Она воспользовалась 3D-туром в объявлении еще до приезда в город, внесла задаток и прилетела на сделку.

Съемка 3D-тура пока доступна в Москве и Санкт-Петербурге.