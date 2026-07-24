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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
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Клейменов Геннадий

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Знаменитый завод электроники «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 миллиардов 1
27.04.2007 В "Цифровых системах" назначен новый директор 1
16.07.2003 У InFocus появился эксклюзивный дистрибьютор в России 2
18.10.2002 "Русский Стиль" стал мастером 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Клейменов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

InFocus 70 2
Proxima 56 1
Toshiba Corporation 2980 1
Yandex - Яндекс 9175 1
Русский Стиль 45 3
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1202 2
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8604 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 172 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4589 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5910 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14744 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ASK Proxima M - серия проекторов 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Дмитриев Алексей 81 1
van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 3
Европа Восточная 3138 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14799 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54668 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11674 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4797 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5096 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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