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OKI Europe ОКИ Юроп Лимитед

OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.07.2019 OKI Europe представила ПО Sendys Explorer 2
02.04.2019 Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером 1
27.06.2017 OKI подвела итоги 2016 финансового года 2
01.06.2017 OKI представила следующее поколение графических принтеров с белым тонером 2
07.04.2017 OKI Europe представит новые печатные устройства для полиграфического бизнеса 2
21.03.2017 OKI представила новые модели широкоформатных МФУ Teriostar 2
16.03.2017 OKI Europe представила МФУ формата А4 для СМБ 2
17.10.2016 OKI представила новые модели принтеров и МФУ 1
14.04.2016 OKI Europe представила новый цветной принтер Pro6410 NeonColor 2
04.03.2016 Три четверти компаний не используют средства защиты документации 2
28.01.2016 К 2018 г. 75% сотрудников европейских компаний будут мобильными 2
14.01.2016 IDC определила роль «умных» МФУ в рабочей среде 2
11.11.2015 OKI Europe выпустила новую серию цветных полиграфических принтеров 1
10.11.2015 OKI Europe представила новый цветной принтер формата A3 для офисной печати 2
03.07.2015 По итогам 2014 г. Oki Europe увеличила оборот на 4% 1
29.04.2015 OKI Europe запустила интернет-академию для сетевых партнеров в регионе EMEA 2
20.04.2015 OKI Europe выпустила новую линейку интеллектуальных МФУ формата A3 2
30.01.2015 OKI Europe запускает новую серию монохромных принтеров и МФУ формата А4 1
20.09.2013 OKI Europe объявила о новых назначениях в руководстве 2
13.12.2012 OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM 1
17.10.2012 OKI выпустила первый светодиодный принтер с возможностью печати белым тонером 1
17.02.2005 В Oki сменился глава представительства 1
28.07.2004 Российское представительство OKI сменило руководство 1
25.05.2004 Oki расширила линейку монохромных принтеров 5 моделями 1
15.04.2004 Oki подвела итоги 2003 финансового года 1
10.02.2004 "Лаборатория Касперского" назначила директора по продажам тиражных продуктов 1
21.01.2004 Oki утвердила трехлетний план развития 2
04.09.2003 NBZ Computers и Oki Europe проведут серию семинаров по различным аспектам бизнес-печати 1
19.06.2003 В Московской Oki новый директор по продажам и маркетингу 1
29.05.2003 У Олимпийской сборной России по футболу появился ИТ-партнер 1
15.05.2003 Почувствуйте себя пилотом Ferrari 360 Challenge 1
29.04.2003 Oki и LC-group подписали дистрибьюторское соглашение 1
17.03.2003 Директор по продажам Oki занялся системной интеграцией 1
17.02.2003 B6100 - новая серия принтеров Oki 1
07.02.2003 Oki представил новую высокоскоростную систему печати 1
20.11.2002 OKI выходит на рынок CoHo 1
14.05.2002 Компания Profound Solutions стала авторизированным партнером OKI 2
10.04.2002 Profound Solutions расширяет команду 1
21.01.2002 Илья Звонов: "Минувший год вернул меня "с небес на землю"..." 1

Публикаций - 45, упоминаний - 63

OKI Europe и организации, системы, технологии, персоны:

OKI - ОКИ Системс Рус 174 40
Profound Solutions - Всеобъемлющие решения 12 4
Apple Inc 13156 3
Ergodata - Эргодата 45 2
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 2
Seiko I Infotech Inc 3 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Xerox - Lexmark Int 303 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 1
OKI Electric Industry 21 1
Системы документооборота 522 1
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Dropbox 527 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
ICC AOKpass 46 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Google LLC 12690 1
Andersen Group - Андерсен Групп - Артур Андерсен 14 1
Русский Стиль 45 2
Arthur Andersen 64 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Stellantis - Maserati 14 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Ferrari NV 159 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 30
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 8
Монохромное изображение - Monochrome image 642 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Принтер - скорость печати 590 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Оцифровка - Digitization 5185 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
Умные платформы 1988 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 2
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 82 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 2
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Apple AirPrint 119 4
Adobe PostScript 117 3
OKI OkiPage 12 3
OKI Sendys 4 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
OKI Pro8432WT - Принтер 3 2
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 2
Konica Minolta QMS - серия принтеров 19 1
Seiko Epson FX 2 1
OKI ColorPainter 2 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 1
Звонов Илья 13 6
Рязанцева Светлана 5 4
Сиротин Илья 7 3
Kuri Tetsuya - Кури Тецуя 3 3
Давлетшин Анвар 5 1
Судариков Кирилл 1 1
Tyburec Miroslav - Тыбурец Мирослав 1 1
Grappiolo Gianni - Грапиоло Джанни 1 1
Гурьянова Мария 2 1
Briccos Walter - Брикос Вальтер 1 1
Dorrington Anna - Доррингтон Анна 1 1
Чернов Александр 18 1
Европа 24964 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Япония 13807 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Европа Восточная 3138 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Ирландия - Республика 1051 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Нидерланды 3746 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Европа Западная 1496 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Спорт - Футбол 776 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Азартные игры - Лотерея 222 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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