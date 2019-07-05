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OKI Sendys

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.07.2019 OKI Europe представила ПО Sendys Explorer 4
20.10.2016 Презентация OKI в Милане: глобальное обновление 1
17.10.2016 OKI представила новые модели принтеров и МФУ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

OKI Sendys и организации, системы, технологии, персоны:

OKI - ОКИ Системс Рус 174 4
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 3
Apple Inc 13156 2
Dropbox 527 2
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Google LLC 12690 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
YSoft 14 1
HP Inc. 5883 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Samsung Electronics 11065 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Умные платформы 1988 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 1
Clone - Клонирование 540 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 446 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Apple AirPrint 119 2
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
OKI Pro8432WT - Принтер 3 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
ITS - Info Technology Supply - PaperCut MF 5 1
OKI ColorPainter 2 1
Лебедев Сергей 67 2
Kuri Tetsuya - Кури Тецуя 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Италия - Милан 166 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа 24964 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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