Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
OKI Sendys
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.07.2019
|OKI Europe представила ПО Sendys Explorer 4
|20.10.2016
|Презентация OKI в Милане: глобальное обновление 1
|17.10.2016
|OKI представила новые модели принтеров и МФУ 1
Публикаций - 4, упоминаний - 9
OKI Sendys и организации, системы, технологии, персоны:
|OKI - ОКИ Системс Рус 174 4
|OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 3
|Apple Inc 13156 2
|Dropbox 527 2
|Xerox - The Haloid Company 1168 1
|Xerox - Lexmark Int 303 1
|Google LLC 12690 1
|Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
|HP - Hewlett-Packard 3662 1
|YSoft 14 1
|HP Inc. 5883 1
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
|Samsung Electronics 11065 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Италия - Милан 166 1
|Япония 13807 1
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
|Европа 24964 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.