Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Fujitsu Primergy Серверное оборудование

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.04.2021 Fujitsu представила обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации

элементы для архитектур цифровой трансформации — двухпроцессорные серверы нового поколения Fujitsu PRIMERGY M6 с мощными вычислительными возможностями. Серверы нового поколения PRIMERGY
06.10.2020 Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia

м заказчикам при реализации проектов трансформации на основе данных. Расширенное семейство серверов PRIMERGY GX с поддержкой графических процессоров Nvidia обеспечивает высокую скорость работы

27.02.2020 Fujitsu представила новые серверы на базе Intel Xeon 2 поколения

абируемость, что обеспечивает оптимальное соотношение производительности и стоимости новых серверов Fujitsu PRIMERGY и PRIMEQUEST. Кроме того, новые процессоры будут использоваться в Fujitsu In
11.11.2019 Fujitsu обновила линейку однопроцессорных серверов PRIMERGY

Fujitsu анонсировала обновленный модельный ряд серверов начального уровня Fujitsu PRIMERGY, разработанных для увеличения скорости обработки нагрузок компаний малого и

10.06.2019 Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий

здесь оптимальным выбором, так как обладает лучшей производительностью на рынке. Каждый процессор в Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 имеет до 28 ядер, реализует до 56 потоков и 12 каналов памяти, что
19.04.2019 Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86

Fujitsu Russia представила новое поколение серверов Primergy и Primequest на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon, в которых используется п
03.04.2019 Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86

Fujitsu объявила о выпуске новых серверов Primergy и Primequest с памятью NVRAM на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon. Поддержк
18.04.2018 Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA

а счет гибкого размещения системных ресурсов SAP HANA с использованием 4- или 8-процессорных систем Fujitsu PRIMERGY и Primequest. Заказчики могут воспользоваться преимуществами полностью масшт
28.03.2018 Fujitsu заяила о поддержке технологий глубинного обучения своими новыми рабочими станциями и серверами

батываемых на профессиональных ПК. Демонстрирующие гораздо более высокую производительность серверы Fujitsu PRIMERGY с графическими картами NVIDIA Tesla V100 и рабочие станции CELSIUS с GPU NVI
01.02.2018 Fujitsu представила решение для защиты данных на серверах Primergy

Новинка создана на базе ПО Commvault HyperScale и предварительно протестированных серверных систем Fujitsu Primergy. Новинка позволяет реализовать преимущества облачных технологий (динамичност
15.11.2017 Fujitsu представила новые x86-серверы Primequest E

Fujitsu объявила о выпуске серии полностью обновленных серверов Primergy и Primequest, предназначенных для удовлетворения потребностей бизнеса в условиях эпо
12.10.2017 Графические процессоры Nvidia Volta появятся в новых серверах Fujitsu Primergy

поддерживают графические процессоры Nvidia. Использующие интерфейсы PCIe или Nvidia NVLink серверы Fujitsu Primergy обеспечивают скорость обработки данных глубинного обучения на уровне свыше 1
12.07.2017 Fujitsu представила серверы на базе процессоров Intel Xeon Scalable

Fujitsu объявила о выпуске новых, полностью обновленных двух- и четырехпроцессорных серверов Primergy и восьмипроцессорных серверных систем Primequest, созданных на базе процессоров Inte
06.04.2017 Fujitsu представила свой самый компактный сервер Primergy

Fujitsu представила ультракомпактный высокопроизводительный сервер начального уровня Primergy TX1320 M3. Как рассказали CNews в компании, эта напольная модель демонстрирует высок
11.11.2016 Fujitsu представила доступные серверы Primergy под ОС Windows Server 2016

али CNews в компании, внедрение операционной системы WS16, под управлением которой работают серверы Fujitsu Primergy, позволит компаниям перейти от традиционных приложений и инфраструктур ЦОД к
01.08.2016 Fujitsu повышает производительность интегрированных систем Primeflex vShape с помощью серверов Primergy M2

-2600 v4 и памяти DDR4 с поддержкой частоты до 2400 МГц, новейшее поколение двухпроцессорных систем Fujitsu Primergy спроектировано для быстрой обработки производственных данных при низком уров
22.06.2016 Fujitsu представила новую модульную серверную систему Primergy CX600 M1

Компания Fujitsu представила новую модульную серверную систему Primergy CX600 M1, которая отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вычислительной мощно
15.06.2016 Fujitsu представила флагманский сервер Primergy нового поколения для критически важных вычислений

статуса системы, даже при децентрализованном расположении, подчеркнули в Fujitsu. Серверные системы Fujitsu Primergy можно приобрести непосредственно у Fujitsu и у партнеров компании. Цена варь
01.04.2016 Fujitsu представила новое поколение серверов Primergy на базе процессоров Intel Xeon E5 v4

мировыми рекордами по результатам эталонных тестов», — подчеркнули в компании. Пользователи систем Fujitsu Primergy смогут уменьшить энергозатраты на охлаждение систем благодаря технологии Coo
14.01.2016 Серверы Fujitsu обеспечат функционирование новой системы продаж сети кинотеатров «Синема Парк»

ры Fujitsu Esprimo P420 для использования в качестве билетных касс. Кроме однопроцессорных серверов Fujitsu Primergy RX1330 M1, установленных непосредственно в кинотеатрах сети, в проекте будут
18.11.2015 Fujitsu представила новые серверы стандартной архитектуры для СМБ и филиалов крупных компаний

а, а также филиалов крупных компаний во всем мире. Три обновленных представителя семейства серверов Fujitsu Primergy стандартной архитектуры готовы к использованию в любой области бизнеса малых
17.03.2015 Fujitsu представила систему хранения данных Eternus JX40 S2 и новые серверы Primergy

ру, дополняя любой из них, сообщили CNews в Fujitsu. Кроме того, компания представила новые серверы Fujitsu Primergy RX2560 M1 и TX2560 M1, которые обеспечивают широкие возможности для расширен
09.02.2015 Fujitsu представила новые модели в линейке бизнес-ориентированных серверов Primergy

о пространства и на оплату электроэнергии и охлаждения. Так, новый двухпроцессорный стоечный сервер Fujitsu Primergy RX2530 M1 обеспечивает высокую производительность в тонком корпусе форм-факт
18.12.2014 Серверные системы Fujitsu легли в основу нового вычислительного кластера «Сибнефтегеофизики»

Серверы Fujitsu Primergy RX4770 M1 и система хранения данных Eternus DX500 послужили в качестве основ
10.09.2014 Fujitsu представила новое поколение 2-процессорных серверных систем Primergy

Компания Fujitsu представила новое поколение двухпроцессорных серверных систем Fujitsu Primergy, которые призваны не только решать современные бизнес-задачи, но и соответст
21.07.2014 Fujitsu предложила бизнес-ориентированные решения для ЦОД

бизнеса и филиалов крупных предприятий. Три новые модели серверов стандартной архитектуры семейства Fujitsu Primergy (Primergy TX1330 М1, Primergy TX1320 М1 и Primergy RX1330 М1) предназначены

05.06.2014 СХД и серверы Fujitsu стали основой ИТ-инфраструктуры Saargummi-Russland

шение построить серверную комнату на основе оборудования мировых вендоров, главным образом серверов Fujitsu Primergy и СХД Fujitsu Eternus. Для своей ИТ-инфраструктуры руководство Saargummi-Rus
21.04.2014 Новая эталонная архитектура Fujitsu vShape ускорит окупаемость ИТ-инвестиций

анных инфраструктур, в состав которой входят система хранения данных Fujitsu Eternus DX S3, серверы Fujitsu Server Primergy RX300 S8, новые коммутаторы Brocade Fibre Channel и виртуализационное
18.04.2014 Fujitsu и Oracle оптимизировали SPARC-серверы Fujitsu M10

. Об этом CNews сообщили в Oracle. В оптимизированных серверах Fujitsu M10 предлагается высокопроизводительная масштабируемая платформа для проектов консолидации и модернизации серверов. «Обновленные серверы Fujitsu M10 предлагают новые возможности для организаций, которые ищут эффективные решения для критически важных вычислительных задач», — заявил Эдвард Скривен, главный корпоративный ар
11.03.2014 Fujitsu оптимизировала систему наименований в портфеле серверов Primergy

Компания Fujitsu анонсировала новую схему наименований для новой продукции из портфеля серверов Primergy, призванную упростить заказчикам и партнерам выбор системы, оптимально отвечающей их
20.01.2014 KARI выбрала решения Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования

дернизации своего парка серверного оборудования. В центре обработки данных были установлены серверы Fujitsu Primergy RX900, RX500 и RX200. Совместно с консалтинговой компанией Columbus IT компа
16.10.2013 Fujitsu представила новое поколение универсальных серверов для СМБ

Корпорация Fujitsu представила две новые оптимизированные серверные системы Fujitsu Primergy, предназначенные для удовлетворения потребностей компаний малого и среднего

07.03.2013 Новый кластерный сервер Fujitsu Primergy CX420 поможет СМБ предотвратить простои ИКТ-систем

ать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для оптимизации бизнес-процессов. Новая система Fujitsu Primergy CX420 предлагает упрощенную технологию кластеризации, призванную сократить п
06.09.2012 Fujitsu начала поставки первых серверов Primergy на базе Windows Server 2012

r 2012 и уже сегодня предлагает решение Cluster-in-a-Box. Новые стоечные, напольные и блейд-серверы Fujitsu Primergy и дисковые системы хранения Fujitsu Eternus DX под управлением Windows Serve
26.01.2012 Fujitsu предлагает высокопроизводительную серверную платформу для веб-хостинга и телекоммуникаций

Fujitsu объявила результаты независимых тестов производительности инновационной серверной платформы Fujitsu Primergy CX1000 Cloud eXtension, предназначенной для телекоммуникационных компаний и

17.01.2012 Fujitsu увеличила пропускную способность блейд-серверов Primergy BX900 S2

х, но менее мощных серверных стоек, а также за счет сокращения занимаемой площади. При этом системы Fujitsu Primergy BX900 обеспечивают защиту инвестиций и полностью обратно совместимы с имеющи
04.10.2011 Fujitsu анонсировала новый сервер начального уровня для небольших компаний

ла новый сервер начального уровня для малых и очень малых («микро») компаний. Вторая серия серверов Primergy MX130 предлагает всестороннюю защиту небольшим фирмам, часто использующим крайне раз
13.09.2011 Fujitsu представила два новых сервера Primergy для малого бизнеса

Компания Fujitsu представила два новых универсальных сервера Primergy, на базе которых можно строить решения начального уровня для компаний малого бизнеса
08.09.2010 Fujitsu представила новое решение на базе СХД Eternus/Primergy и ПО для виртуализации хранения DataCore

ям сократить риски при переходе на виртуализованные или «облачные» архитектуры хранения данных. Предварительно протестированное и сертифицированное решение, в которое входят системы Fujitsu Eternus и Primergy, а также ПО DataCore SANsymphony, можно приобрести через местных дистрибуторов в странах Центральной Европы, говорится в сообщении Fujitsu. Как отмечается, благодаря более тесной интег
21.07.2010 Fujitsu выпустила новый сервер Primergy с технологией нулевого энергопотребления 0-Watt

, архивация данных и выделение ресурсов сетевых дисков, говорится в сообщении Fujitsu. Новый сервер Fujitsu Primergy TX100 S2 поддерживает технологию нулевого энергопотребления 0-Watt. В отличи

Публикаций - 173, упоминаний - 473

Fujitsu Primergy и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2105 145
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 86
Intel Corporation 12811 63
Microsoft Corporation 25775 33
Broadcom - VMware 2610 27
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
SAP SE 5601 13
Nvidia Corp 4002 7
Dell EMC 5180 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
NetApp - Network Appliance 667 5
Oracle Corporation 7074 5
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 20 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
Box inc - box.com - box.net 375 3
Lenovo Group 2447 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
SAS Institute 1082 3
Red Hat 1378 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
АйТи 1519 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 2
LWCOM - ЛВКОМ Проект 34 2
РТСофт - RTSoft 100 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 2
K-Systems - К-Системс 140 2
Rover - RoverComputers 423 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 2
Intel Communications Group 15 2
Kontron 31 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
Intel Capital 148 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Raimbek Bottlers 5 2
Русский Стиль 45 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Volkswagen Audi Group 232 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Октавиан.СПБ 1 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Post Office 12 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Фармасофт НПК 1 1
Минудобрения 7 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
СибНГФ - Сибнефтегеофизика 2 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
ПН-Лизинг - Профессиональный Независимый Лизинг - Прогресс-Нева Лизинг 2 1
Kodiak Venture Partners 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
BMW Group 482 1
Tesla Motors 461 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 162
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 67
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 66
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 58
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 21
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 19
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 17
DDR - Double data rate 3083 17
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 14
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 13
Blade-server - Блейд-сервер 231 13
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 11
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 9
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 56
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 28
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 38 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
Fujitsu ServerView Suite - Fujitsu ServerView Resource Orchestrator - Fujitsu ServerView Resource Coordinator - Fujitsu ServerView Infrastructure Software Manager - Fujitsu ServerView Agentless Service 19 15
Linux OS 11533 14
Intel Xeon E 197 12
Intel Itanium 649 12
Intel Pentium III 782 12
Fujitsu FlexFrame 21 12
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 12
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 11
Fujitsu PrimePower 35 11
Fujitsu LifeBook 167 10
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 9
Fujitsu Primequest - Серверы 11 8
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 8
Microsoft Windows 16882 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
Microsoft Windows Server 2003 571 7
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 7
Broadcom - VMware vSphere 614 6
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 6
Microsoft Windows Server 2012 203 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Intel Celeron - Серия процессоров 979 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Fujitsu Amilo 61 5
Fujitsu Futro 14 5
FSC - Fujitsu Siemens CentricStor 8 5
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 4
Broadcom - VMware VMmark Benchmark 6 4
Seick Jens-Peter - Зайк Йенс-Петер 12 9
Макаров Иван 33 7
Neumeier Uwe - Ноймейер Уве 8 7
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 6
Царфин Вадим 5 4
Тарелкин Евгений 12 3
Leutner Christian - Лейтнер Кристиан 4 3
Казин Александр 5 3
Heiss Dieter - Хайс Дитер 9 3
Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 3
Дергунова Ольга 120 2
Пенязь Дмитрий 22 2
Катьянов Юрий 3 2
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 2
Reger Joseph - Регер Джозеф 9 2
Lehner Rupert - Ленер Руперт 3 2
Chapelle Oliver de La - Шапель Оливье да Ла 3 2
Коротков Андрей 87 2
Кудрявцев Алексей 40 2
Зезюлинский Николай 23 2
Елагин Вячеслав 14 2
Слинько Владимир 6 2
Шевченко Андрей 18 2
Князев Андрей 17 2
Янычев Сергей 5 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Абрамов Дмитрий 7 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Соколов Дмитрий 71 1
Картышев Алексей 6 1
Столяров Константин 1 1
Разумов Сергей 4 1
Матвеев Сергей 10 1
Васильев Павел 17 1
Серова Елена 320 1
Caldas Bernardo - Кальдас Бернардо 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
Европа 24964 27
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 25
Африка - Африканский регион 3641 17
Ближний Восток 3154 17
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Япония 13807 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Индия - Bharat 5870 5
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа Восточная 3138 4
Европа Центральная 278 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Украина 7928 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Кипр - Республика 636 1
Европа Западная 1496 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 2
Мобильные системы 118 2
Phys.org 972 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 2
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
University of Tsukuba - Университет Цукубы 15 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
CeBIT 614 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
iF Design Awards 26 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
VMworld 29 1
Fujitsu Forum 9 1
Broadcom - VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще