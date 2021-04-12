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Fujitsu Primergy Серверное оборудование
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.04.2021
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Fujitsu представила обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации
элементы для архитектур цифровой трансформации — двухпроцессорные серверы нового поколения Fujitsu PRIMERGY M6 с мощными вычислительными возможностями. Серверы нового поколения PRIMERGY
|06.10.2020
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Fujitsu представила новые серверы с поддержкой графических процессоров Nvidia
м заказчикам при реализации проектов трансформации на основе данных. Расширенное семейство серверов PRIMERGY GX с поддержкой графических процессоров Nvidia обеспечивает высокую скорость работы
|27.02.2020
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Fujitsu представила новые серверы на базе Intel Xeon 2 поколения
абируемость, что обеспечивает оптимальное соотношение производительности и стоимости новых серверов Fujitsu PRIMERGY и PRIMEQUEST. Кроме того, новые процессоры будут использоваться в Fujitsu In
|11.11.2019
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Fujitsu обновила линейку однопроцессорных серверов PRIMERGY
Fujitsu анонсировала обновленный модельный ряд серверов начального уровня Fujitsu PRIMERGY, разработанных для увеличения скорости обработки нагрузок компаний малого и
|10.06.2019
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Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий
здесь оптимальным выбором, так как обладает лучшей производительностью на рынке. Каждый процессор в Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 имеет до 28 ядер, реализует до 56 потоков и 12 каналов памяти, что
|19.04.2019
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Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86
Fujitsu Russia представила новое поколение серверов Primergy и Primequest на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon, в которых используется п
|03.04.2019
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Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86
Fujitsu объявила о выпуске новых серверов Primergy и Primequest с памятью NVRAM на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon. Поддержк
|18.04.2018
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Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA
а счет гибкого размещения системных ресурсов SAP HANA с использованием 4- или 8-процессорных систем Fujitsu PRIMERGY и Primequest. Заказчики могут воспользоваться преимуществами полностью масшт
|28.03.2018
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Fujitsu заяила о поддержке технологий глубинного обучения своими новыми рабочими станциями и серверами
батываемых на профессиональных ПК. Демонстрирующие гораздо более высокую производительность серверы Fujitsu PRIMERGY с графическими картами NVIDIA Tesla V100 и рабочие станции CELSIUS с GPU NVI
|01.02.2018
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Fujitsu представила решение для защиты данных на серверах Primergy
Новинка создана на базе ПО Commvault HyperScale и предварительно протестированных серверных систем Fujitsu Primergy. Новинка позволяет реализовать преимущества облачных технологий (динамичност
|15.11.2017
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Fujitsu представила новые x86-серверы Primequest E
Fujitsu объявила о выпуске серии полностью обновленных серверов Primergy и Primequest, предназначенных для удовлетворения потребностей бизнеса в условиях эпо
|12.10.2017
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Графические процессоры Nvidia Volta появятся в новых серверах Fujitsu Primergy
поддерживают графические процессоры Nvidia. Использующие интерфейсы PCIe или Nvidia NVLink серверы Fujitsu Primergy обеспечивают скорость обработки данных глубинного обучения на уровне свыше 1
|12.07.2017
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Fujitsu представила серверы на базе процессоров Intel Xeon Scalable
Fujitsu объявила о выпуске новых, полностью обновленных двух- и четырехпроцессорных серверов Primergy и восьмипроцессорных серверных систем Primequest, созданных на базе процессоров Inte
|06.04.2017
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Fujitsu представила свой самый компактный сервер Primergy
Fujitsu представила ультракомпактный высокопроизводительный сервер начального уровня Primergy TX1320 M3. Как рассказали CNews в компании, эта напольная модель демонстрирует высок
|11.11.2016
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Fujitsu представила доступные серверы Primergy под ОС Windows Server 2016
али CNews в компании, внедрение операционной системы WS16, под управлением которой работают серверы Fujitsu Primergy, позволит компаниям перейти от традиционных приложений и инфраструктур ЦОД к
|01.08.2016
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Fujitsu повышает производительность интегрированных систем Primeflex vShape с помощью серверов Primergy M2
-2600 v4 и памяти DDR4 с поддержкой частоты до 2400 МГц, новейшее поколение двухпроцессорных систем Fujitsu Primergy спроектировано для быстрой обработки производственных данных при низком уров
|22.06.2016
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Fujitsu представила новую модульную серверную систему Primergy CX600 M1
Компания Fujitsu представила новую модульную серверную систему Primergy CX600 M1, которая отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вычислительной мощно
|15.06.2016
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Fujitsu представила флагманский сервер Primergy нового поколения для критически важных вычислений
статуса системы, даже при децентрализованном расположении, подчеркнули в Fujitsu. Серверные системы Fujitsu Primergy можно приобрести непосредственно у Fujitsu и у партнеров компании. Цена варь
|01.04.2016
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Fujitsu представила новое поколение серверов Primergy на базе процессоров Intel Xeon E5 v4
мировыми рекордами по результатам эталонных тестов», — подчеркнули в компании. Пользователи систем Fujitsu Primergy смогут уменьшить энергозатраты на охлаждение систем благодаря технологии Coo
|14.01.2016
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Серверы Fujitsu обеспечат функционирование новой системы продаж сети кинотеатров «Синема Парк»
ры Fujitsu Esprimo P420 для использования в качестве билетных касс. Кроме однопроцессорных серверов Fujitsu Primergy RX1330 M1, установленных непосредственно в кинотеатрах сети, в проекте будут
|18.11.2015
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Fujitsu представила новые серверы стандартной архитектуры для СМБ и филиалов крупных компаний
а, а также филиалов крупных компаний во всем мире. Три обновленных представителя семейства серверов Fujitsu Primergy стандартной архитектуры готовы к использованию в любой области бизнеса малых
|17.03.2015
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Fujitsu представила систему хранения данных Eternus JX40 S2 и новые серверы Primergy
ру, дополняя любой из них, сообщили CNews в Fujitsu. Кроме того, компания представила новые серверы Fujitsu Primergy RX2560 M1 и TX2560 M1, которые обеспечивают широкие возможности для расширен
|09.02.2015
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Fujitsu представила новые модели в линейке бизнес-ориентированных серверов Primergy
о пространства и на оплату электроэнергии и охлаждения. Так, новый двухпроцессорный стоечный сервер Fujitsu Primergy RX2530 M1 обеспечивает высокую производительность в тонком корпусе форм-факт
|18.12.2014
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Серверные системы Fujitsu легли в основу нового вычислительного кластера «Сибнефтегеофизики»
Серверы Fujitsu Primergy RX4770 M1 и система хранения данных Eternus DX500 послужили в качестве основ
|10.09.2014
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Fujitsu представила новое поколение 2-процессорных серверных систем Primergy
Компания Fujitsu представила новое поколение двухпроцессорных серверных систем Fujitsu Primergy, которые призваны не только решать современные бизнес-задачи, но и соответст
|21.07.2014
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Fujitsu предложила бизнес-ориентированные решения для ЦОД
бизнеса и филиалов крупных предприятий. Три новые модели серверов стандартной архитектуры семейства Fujitsu Primergy (Primergy TX1330 М1, Primergy TX1320 М1 и Primergy RX1330 М1) предназначены
|05.06.2014
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СХД и серверы Fujitsu стали основой ИТ-инфраструктуры Saargummi-Russland
шение построить серверную комнату на основе оборудования мировых вендоров, главным образом серверов Fujitsu Primergy и СХД Fujitsu Eternus. Для своей ИТ-инфраструктуры руководство Saargummi-Rus
|21.04.2014
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Новая эталонная архитектура Fujitsu vShape ускорит окупаемость ИТ-инвестиций
анных инфраструктур, в состав которой входят система хранения данных Fujitsu Eternus DX S3, серверы Fujitsu Server Primergy RX300 S8, новые коммутаторы Brocade Fibre Channel и виртуализационное
|18.04.2014
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Fujitsu и Oracle оптимизировали SPARC-серверы Fujitsu M10
. Об этом CNews сообщили в Oracle. В оптимизированных серверах Fujitsu M10 предлагается высокопроизводительная масштабируемая платформа для проектов консолидации и модернизации серверов. «Обновленные серверы Fujitsu M10 предлагают новые возможности для организаций, которые ищут эффективные решения для критически важных вычислительных задач», — заявил Эдвард Скривен, главный корпоративный ар
|11.03.2014
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Fujitsu оптимизировала систему наименований в портфеле серверов Primergy
Компания Fujitsu анонсировала новую схему наименований для новой продукции из портфеля серверов Primergy, призванную упростить заказчикам и партнерам выбор системы, оптимально отвечающей их
|20.01.2014
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KARI выбрала решения Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования
дернизации своего парка серверного оборудования. В центре обработки данных были установлены серверы Fujitsu Primergy RX900, RX500 и RX200. Совместно с консалтинговой компанией Columbus IT компа
|16.10.2013
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Fujitsu представила новое поколение универсальных серверов для СМБ
Корпорация Fujitsu представила две новые оптимизированные серверные системы Fujitsu Primergy, предназначенные для удовлетворения потребностей компаний малого и среднего
|07.03.2013
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Новый кластерный сервер Fujitsu Primergy CX420 поможет СМБ предотвратить простои ИКТ-систем
ать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для оптимизации бизнес-процессов. Новая система Fujitsu Primergy CX420 предлагает упрощенную технологию кластеризации, призванную сократить п
|06.09.2012
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Fujitsu начала поставки первых серверов Primergy на базе Windows Server 2012
r 2012 и уже сегодня предлагает решение Cluster-in-a-Box. Новые стоечные, напольные и блейд-серверы Fujitsu Primergy и дисковые системы хранения Fujitsu Eternus DX под управлением Windows Serve
|26.01.2012
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Fujitsu предлагает высокопроизводительную серверную платформу для веб-хостинга и телекоммуникаций
Fujitsu объявила результаты независимых тестов производительности инновационной серверной платформы Fujitsu Primergy CX1000 Cloud eXtension, предназначенной для телекоммуникационных компаний и
|17.01.2012
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Fujitsu увеличила пропускную способность блейд-серверов Primergy BX900 S2
х, но менее мощных серверных стоек, а также за счет сокращения занимаемой площади. При этом системы Fujitsu Primergy BX900 обеспечивают защиту инвестиций и полностью обратно совместимы с имеющи
|04.10.2011
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Fujitsu анонсировала новый сервер начального уровня для небольших компаний
ла новый сервер начального уровня для малых и очень малых («микро») компаний. Вторая серия серверов Primergy MX130 предлагает всестороннюю защиту небольшим фирмам, часто использующим крайне раз
|13.09.2011
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Fujitsu представила два новых сервера Primergy для малого бизнеса
Компания Fujitsu представила два новых универсальных сервера Primergy, на базе которых можно строить решения начального уровня для компаний малого бизнеса
|08.09.2010
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Fujitsu представила новое решение на базе СХД Eternus/Primergy и ПО для виртуализации хранения DataCore
ям сократить риски при переходе на виртуализованные или «облачные» архитектуры хранения данных. Предварительно протестированное и сертифицированное решение, в которое входят системы Fujitsu Eternus и Primergy, а также ПО DataCore SANsymphony, можно приобрести через местных дистрибуторов в странах Центральной Европы, говорится в сообщении Fujitsu. Как отмечается, благодаря более тесной интег
|21.07.2010
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Fujitsu выпустила новый сервер Primergy с технологией нулевого энергопотребления 0-Watt
, архивация данных и выделение ресурсов сетевых дисков, говорится в сообщении Fujitsu. Новый сервер Fujitsu Primergy TX100 S2 поддерживает технологию нулевого энергопотребления 0-Watt. В отличи
Fujitsu Primergy и организации, системы, технологии, персоны:
|Мобильные системы 118 2
|Phys.org 972 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Fortune Global 500 295 1
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