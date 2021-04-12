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Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86 Fujitsu Russia представила новое поколение серверов Primergy и Primequest на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon, в которых используется п

Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86 Fujitsu объявила о выпуске новых серверов Primergy и Primequest с памятью NVRAM на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon. Поддержк

Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA а счет гибкого размещения системных ресурсов SAP HANA с использованием 4- или 8-процессорных систем Fujitsu PRIMERGY и Primequest. Заказчики могут воспользоваться преимуществами полностью масшт

Fujitsu заяила о поддержке технологий глубинного обучения своими новыми рабочими станциями и серверами батываемых на профессиональных ПК. Демонстрирующие гораздо более высокую производительность серверы Fujitsu PRIMERGY с графическими картами NVIDIA Tesla V100 и рабочие станции CELSIUS с GPU NVI

Fujitsu представила решение для защиты данных на серверах Primergy Новинка создана на базе ПО Commvault HyperScale и предварительно протестированных серверных систем Fujitsu Primergy. Новинка позволяет реализовать преимущества облачных технологий (динамичност

Fujitsu представила новые x86-серверы Primequest E Fujitsu объявила о выпуске серии полностью обновленных серверов Primergy и Primequest, предназначенных для удовлетворения потребностей бизнеса в условиях эпо

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Fujitsu представила серверы на базе процессоров Intel Xeon Scalable Fujitsu объявила о выпуске новых, полностью обновленных двух- и четырехпроцессорных серверов Primergy и восьмипроцессорных серверных систем Primequest, созданных на базе процессоров Inte

Fujitsu представила свой самый компактный сервер Primergy Fujitsu представила ультракомпактный высокопроизводительный сервер начального уровня Primergy TX1320 M3. Как рассказали CNews в компании, эта напольная модель демонстрирует высок

Fujitsu представила доступные серверы Primergy под ОС Windows Server 2016 али CNews в компании, внедрение операционной системы WS16, под управлением которой работают серверы Fujitsu Primergy, позволит компаниям перейти от традиционных приложений и инфраструктур ЦОД к

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Fujitsu представила новую модульную серверную систему Primergy CX600 M1 Компания Fujitsu представила новую модульную серверную систему Primergy CX600 M1, которая отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вычислительной мощно

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Серверные системы Fujitsu легли в основу нового вычислительного кластера «Сибнефтегеофизики» Серверы Fujitsu Primergy RX4770 M1 и система хранения данных Eternus DX500 послужили в качестве основ

Fujitsu представила новое поколение 2-процессорных серверных систем Primergy Компания Fujitsu представила новое поколение двухпроцессорных серверных систем Fujitsu Primergy, которые призваны не только решать современные бизнес-задачи, но и соответст

Fujitsu предложила бизнес-ориентированные решения для ЦОД бизнеса и филиалов крупных предприятий. Три новые модели серверов стандартной архитектуры семейства Fujitsu Primergy (Primergy TX1330 М1, Primergy TX1320 М1 и Primergy RX1330 М1) предназначены

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Fujitsu и Oracle оптимизировали SPARC-серверы Fujitsu M10 . Об этом CNews сообщили в Oracle. В оптимизированных серверах Fujitsu M10 предлагается высокопроизводительная масштабируемая платформа для проектов консолидации и модернизации серверов. «Обновленные серверы Fujitsu M10 предлагают новые возможности для организаций, которые ищут эффективные решения для критически важных вычислительных задач», — заявил Эдвард Скривен, главный корпоративный ар

Fujitsu оптимизировала систему наименований в портфеле серверов Primergy Компания Fujitsu анонсировала новую схему наименований для новой продукции из портфеля серверов Primergy, призванную упростить заказчикам и партнерам выбор системы, оптимально отвечающей их

KARI выбрала решения Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования дернизации своего парка серверного оборудования. В центре обработки данных были установлены серверы Fujitsu Primergy RX900, RX500 и RX200. Совместно с консалтинговой компанией Columbus IT компа

Fujitsu представила новое поколение универсальных серверов для СМБ Корпорация Fujitsu представила две новые оптимизированные серверные системы Fujitsu Primergy, предназначенные для удовлетворения потребностей компаний малого и среднего

Новый кластерный сервер Fujitsu Primergy CX420 поможет СМБ предотвратить простои ИКТ-систем ать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для оптимизации бизнес-процессов. Новая система Fujitsu Primergy CX420 предлагает упрощенную технологию кластеризации, призванную сократить п

Fujitsu начала поставки первых серверов Primergy на базе Windows Server 2012 r 2012 и уже сегодня предлагает решение Cluster-in-a-Box. Новые стоечные, напольные и блейд-серверы Fujitsu Primergy и дисковые системы хранения Fujitsu Eternus DX под управлением Windows Serve

Fujitsu предлагает высокопроизводительную серверную платформу для веб-хостинга и телекоммуникаций Fujitsu объявила результаты независимых тестов производительности инновационной серверной платформы Fujitsu Primergy CX1000 Cloud eXtension, предназначенной для телекоммуникационных компаний и

Fujitsu увеличила пропускную способность блейд-серверов Primergy BX900 S2 х, но менее мощных серверных стоек, а также за счет сокращения занимаемой площади. При этом системы Fujitsu Primergy BX900 обеспечивают защиту инвестиций и полностью обратно совместимы с имеющи

Fujitsu анонсировала новый сервер начального уровня для небольших компаний ла новый сервер начального уровня для малых и очень малых («микро») компаний. Вторая серия серверов Primergy MX130 предлагает всестороннюю защиту небольшим фирмам, часто использующим крайне раз

Fujitsu представила два новых сервера Primergy для малого бизнеса Компания Fujitsu представила два новых универсальных сервера Primergy, на базе которых можно строить решения начального уровня для компаний малого бизнеса

Fujitsu представила новое решение на базе СХД Eternus/Primergy и ПО для виртуализации хранения DataCore ям сократить риски при переходе на виртуализованные или «облачные» архитектуры хранения данных. Предварительно протестированное и сертифицированное решение, в которое входят системы Fujitsu Eternus и Primergy, а также ПО DataCore SANsymphony, можно приобрести через местных дистрибуторов в странах Центральной Европы, говорится в сообщении Fujitsu. Как отмечается, благодаря более тесной интег