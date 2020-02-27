Fujitsu представила новые серверы на базе Intel Xeon 2 поколения

Fujitsu представила супербыстрые серверы, которые помогают компаниям ускорить оптимизацию приложений для ЦОД и анализ корпоративных данных. Более высокая скорость работы последнего поколения серверов PRIMERGY и PRIMEQUEST обеспечивается за счет новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon 2 поколения.

Новые серверы Fujitsu предоставляют компаниям дополнительные преимущества, включая более высокую производительность на каждое вычислительное ядро, увеличенный объем кэш-памяти, встроенные механизмы ускорения Искусственного интеллекта с помощью технологии Intel Deep Learning Boost и более высокую тактовую частоту работы процессора для эффективной обработки рабочих нагрузок, предъявляющих высокие требования к задержкам в работе. Новинки реализуют на практике весь потенциал постоянной памяти Intel Optane, объединяя в себе большую доступную емкость и поддержку постоянного хранения данных.

В рамках обновленной линейки процессоров Intel предлагает до 44% больше кэш-памяти, рабочую частоту до 3,9 ГГц и более высокую масштабируемость, что обеспечивает оптимальное соотношение производительности и стоимости новых серверов Fujitsu PRIMERGY и PRIMEQUEST.

Кроме того, новые процессоры будут использоваться в Fujitsu Intel Select Solutions for Microsoft SQL Server Business Operations, оптимизированного по нагрузке и протестированного Intel решения для ЦОД, которое основано на базе предварительно сконфигурированных серверов PRIMERGY RX2540 M5 с процессорами Intel Xeon Gold 5218R и постоянной памятью Intel Optane. Fujitsu планирует представить дополнительные решения Intel Select Solutions на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon 2-го поколения.

Кристиан Лейтнер (Christian Leutner), директор по продажам компании Fujitsu в Европе, сказал: «Быстрое и простое развертывание является необходимым условием для компаний, т.к. они стремятся соответствовать современным требованиям в отношении предоставления сервисов и постоянно увеличивающегося объема данных. Решения Fujitsu предлагают быстрый способ для внедрения оптимизированных для рабочей нагрузки инфраструктур ЦОД, в которых используются самые современные процессорные технологии. Мы рады сотрудничать с Intel в предоставлении новейших решений для наших заказчиков, которые помогут им трансформировать свою инфраструктуру, анализировать данные и повысить скорость работы своего бизнеса».

Дженнифер Хаффстетлер (Jennifer Huffstetler), вице-президент и генеральный управляющий по разработке стратегий для процессоров Xeon и памяти в рамках подразделения Data Platforms Group, отметила: «Для обеспечения проверенной скорости работы мы сотрудничаем с такими партнерами, как Fujitsu, чтобы предложить нашим заказчикам предварительно проверенные и протестированные решения Intel Select Solutions. Новые решения объединяют в себе инновационные масштабируемые процессоры Intel Xeon 2-го поколения, постоянную память Intel Optane и ведущие серверные системы Fujitsu для того, чтобы предложить заказчикам дополнительные преимущества, включая недорогую высокую производительность для различных сценариев использования. Эти разработки оптимизированы для современных приложений на основе данных, прошли тщательную проверку и предлагают надежную производительность для критически важных для бизнеса задач».

Новые серверы Fujitsu PRIMERGY и PRIMEQUEST с обновленными масштабируемыми процессорами Intel Xeon 2 поколения можно заказать у официальных дистрибуторов компании Fujitsu. Стоимость зависит от региона и конфигурации.