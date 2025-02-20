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Фатнев Николай



20.02.2025 X-Com стала официальным дистрибьютором российского графического редактора AliveColors 1
18.04.2024 X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фатнев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 141 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 332 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 85 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 597 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11110 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 79 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6283 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7065 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3904 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 419 1
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 1
Покровская Елизавета 10 1
Таджикистан - Республика 865 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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