Получите все материалы CNews по ключевому слову
Забулонов Михаил
СОБЫТИЯ
|30.10.2025
|Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости 1
Забулонов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 338 1
|ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 120 1
|X-Com - Икс ком 167 1
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 269 1
|Кузнецов Андрей 89 1
|Сорокин Дмитрий 46 1
|Фатнев Николай 5 1
|Маракшин Владимир 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398875, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.