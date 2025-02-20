X-Com стала официальным дистрибьютором российского графического редактора AliveColors
Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с российским производителем ПО AliveColors. Графический редактор AliveColors включен в реестр российского ПО и полностью совместим со всеми операционными системами, сертифицированными ФСТЭК.
«Продукт AliveColors включает в себя все необходимые инструменты работы с изображениями, а также рекомендован Минпромторгом для использования в государственных учреждениях и коммерческих структурах. Это делает ПО AliveColors востребованным среди российских заказчиков», – сказал Николай Фатнев, руководитель направления ПО отдела продуктового менеджмента ГК X-Com.
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«Мы постоянно работаем над развитием нашего продукта, добавляем новые актуальные функции, собираем обратную связь от потребителей. Благодаря этому наше программное обеспечение является одним из лучших отечественных решений для работы с изображениями, – отметил правообладатель ПО AliveColors Сергей Галенко. – ГК X-Com активно содействует продвижению наших решений на российском рынке, внедряя нашу разработку на российские предприятия. Уверен, впереди много интересных проектов».
ГК X-Com является дистрибьютором ПО AliveColors на территории РФ, а также Республики Беларусь, Республики Молдова, Грузии, Армении, Азербайджана, Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Монголии.