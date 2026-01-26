МТС Вебинар.ру - COMDI

Разделы

26.01.2026 Платформа COMDI вошла в Единый реестр российского ПО 1
19.10.2024 Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций 1
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO 1
23.07.2024 «МТС Линк» стала официальным сервисом платформы «Открытое образование» 1
18.04.2024 X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» 1
08.02.2024 ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe 1
24.05.2023 МТС потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Zoom и Microsoft Teams 1
16.03.2023 Александр Бровко -

Александр Бровко, Webinar Group: Будущее за UCaaS-моделью, и мы уже там

 1
03.03.2023 Webinar Group подвела итоги 2022 года 1
08.08.2022 Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? 1
21.07.2022 МТС купила российского «убийцу» Zoom 1
20.07.2022 МТС приобрела Webinar – экосистему сервисов видеокоммуникаций для бизнеса 1
21.05.2021 Syssoft начала сотрудничество с Webinar Group 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
09.09.2020 Предвидеть непредвиденное 1
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии 1
19.09.2012 Webinar.ru и COMDI объединяются 1
11.09.2012 COMDI представил обновленную версию сервиса вебинаров 2
23.07.2012 Вышло обновление сервиса проведения вебинаров COMDI 2.4 1
15.06.2012 «Ростелеком» запускает сервис облачных видеоконференций 1
04.06.2012 Comdi упрощает проведение вебинаров в бизнес-среде 1
27.03.2012 Первая Комиссия по медиаконтенту начинает свою работу 1
25.11.2011 Comdi подготовила техническую инфраструктуру к росту рынка вебинаров и веб-трансляций 2
09.11.2011 Abbyy мигрирует в Windows Azure 1
23.09.2011 20 октября состоится онлайн-конференция по защите от утечек Zecurion DLP Web Conference 2011 1
15.09.2011 «Облачный» видеосервис привлек 5 клиентов за две недели 1
07.09.2011 «Дневник.ру» ищет инвестора для развития в России и выхода в США 2
15.07.2011 В Москве появится "умная" карта домов и сервис фото-жалоб на дороги 1
28.06.2011 DevCon’11: как выжать максимум из мобильных устройств? 1
21.06.2010 «Билайн» запустил сервис видеоконференцсвязи для пользователей «Домашнего Интернета» в Москве и Санкт-Петербурге 1

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 534 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14472 11
Yandex - Яндекс 8552 5
Microsoft Corporation 25301 4
Softline - Софтлайн 3309 3
TrueConf - ТруКонф 429 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 3
Cisco Systems 5230 2
9073 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
Google LLC 12313 2
1С Mirapolis - Мираполис 25 1
ClickMeeting 2 1
Ростелеком 10381 1
Broadcom - VMware 2507 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5302 1
Dell EMC 5101 1
X Corp - Twitter 2913 1
Apple Inc 12709 1
Accenture plc 694 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Intel Corporation 12568 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
Крок - Croc 1816 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9224 1
Telegram Group 2618 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 162 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Logitech 428 1
Adobe Systems 1573 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 169 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 16 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2727 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1355 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 52 1
AkzoNobel - АкзоНобель 9 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
Зарплата.ру 45 1
Prostor Capital - Простор Капитал 29 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12976 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 269 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2091 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 2
Ассоциация менеджеров 101 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8934 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5760 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 5
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 705 5
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1049 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4689 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 3
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 532 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2046 3
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 61 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 3
Наушники - Headphones 4303 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4938 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 8
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 6
Microsoft Windows 16402 5
Microsoft Teams - MS Teams 624 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1548 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 248 3
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 104 3
МТС Exolve 126 2
Google Android 14768 2
Apple iOS 8298 2
Apple macOS 2272 2
Microsoft Azure 1468 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 2
Microsoft Outlook 1428 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1231 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 231 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 57 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 254 2
Moodle LMS - система управления курсами 35 2
1С Mirapolis Virtual Room 6 1
Red Hat WildFly - Keycloak 55 1
Softline Universe - SLU 29 1
Цифровые технологии (Trusted) - ID.Trusted.Net - IDM.Trusted.Net 6 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 34 1
Microsoft XNA - Microsoft XNA Game Studio 8 1
Сбер - СберМитап - SberMeetup 8 1
BigBlueButton - BBB 5 1
Linux OS 10982 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1227 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 275 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Zecurion DLP 67 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 1
Грин Дмитрий 5 5
Альперн Александр 7 4
Скрипников Дмитрий 2 2
Покровская Елизавета 13 2
Галактионова Инесса 97 2
Иванов Сергей 398 2
Кочанов Павел 4 1
Юшин Дмитрий 2 1
Воронин Егор 1 1
Богданов Игорь 4 1
Полянский Артем 1 1
Хасаншин Ренат 1 1
Бровко Александр 10 1
Артеменко Ольга 9 1
Фатнев Николай 5 1
Саммитов Ринат 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Попов Сергей 149 1
Карачинский Анатолий 95 1
Ковалев Александр 164 1
Головин Дмитрий 44 1
Навальный Алексей 62 1
Ермолаев Артем 379 1
Черномордиков Михаил 20 1
Воронин Павел 182 1
Магдануров Гайдар 23 1
Завирюха Дмитрий 12 1
Леви Гавриил 24 1
Готальский Михаил 95 1
Проскурин Дионисий 1 1
Мирянова Екатерина 2 1
Крайнов Алексей 10 1
Морейнис Аркадий 19 1
Филимонов Сергей 46 1
Смолянов Михаил 6 1
Пахчанян Арам 17 1
Воронцов Анатолий 7 1
Хуснояров Фарит 19 1
Чижов Михаил 3 1
Белогуб Виктор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 5
Европа 24663 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8194 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4106 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Польша - Республика 2003 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 1
Канада 4992 1
Венгрия 849 1
Украина 7803 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1001 1
Украина - Киев 1141 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 911 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10394 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Образование в России 2560 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2967 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 1
Fortune Business Insights 24 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1065 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 83 1
Frost & Sullivan 206 1
НМГ - Медиалогия 35 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1286 2
РШУ - Русская школа управления 45 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
Открытое образование 11 1
DevCon 18 1
