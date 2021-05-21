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Syssoft начала сотрудничество с Webinar Group

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Syssoft и Webinar Group, экосистема cервисов для онлайн-коммуникаций и распространения знаний, объявили о заключении партнерского соглашения.

Теперь клиенты Syssoft получат доступ к самым популярным решениям Webinar Group: Webinar и We.Study.

«Мы помогаем нашим партнерам на всех этапах продаж: подключаем лучших специалистов, оказываем помощь в демонстрации продукта, делимся ресурсами для совместных решений. Мы надеемся, что новые договоренности с Syssoft позволят нам реализовывать совместные проекты, работать на благо наших клиентов, показывая все преимущества решений Webinar», — сказала Екатерина Мирянова, руководитель партнерских продаж Webinar Group.

Webinar — платформа для проведения вебинаров и онлайн-конференций. Сервис работает из любого современного интернет-браузера и объединяет в себе следующие возможности: проведение видеоконференций на аудиторию до 10 тыс. участников на одном мероприятии, распространение и совместная работа над любыми видами документов и медиаконтента, тестирования, чаты, управление регистрациями через встроенные посадочные страницы, брендирование.

We.Study – платформа для создания онлайн-курсов и организации смешанного обучения. Она включает в себя интуитивно понятный редактор учебных программ, дает доступ к единой структуре курса, вебинарам, тестам и домашним заданиям, SCORM и даже офлайн-урокам. Сервис отслеживает образовательный прогресс каждого участника и сообщает о тех, кто недобросовестно изучает материал. Предиктивная модель, основанная на 120 параметрах, прогнозирует, кто из участников скорее всего не завершит обучение.

«Syssoft стал партнером Webinar Group, показав все свои преимущества как активный игрок рынка в сфере ВКС. Мы с большим энтузиазмом смотрим на наше сотрудничество. Сегодня спрос на решения для видеоконференций показывает активный рост, поэтому мы не сомневаемся, что продукты Webinar вызовут интерес у наших клиентов», — сказал Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений компании Syssoft.

Webinar Group разрабатывает облачные сервисы для онлайн-встреч и распространения знаний. Решения представлены на рынке под брендами Webinar, We.Study, COMDI, Webinar Meetings. Компания является резидентом «Сколково». Более 7 млн. посетителей онлайн-встреч и онлайн-курсов ежемесячно приходят на платформы Webinar и We.Study.

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