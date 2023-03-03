Webinar Group подвела итоги 2022 года

Webinar Group, российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, подвела итоги работы в 2022 г. Полгода назад компания присоединилась к цифровой экосистеме В2В-сервисов МТС.

Основными направлениями развития платформы Webinar в 2022 г. стало постоянное улучшение UX и качества решений, соответствие требованиям клиентов сегмента Enterprise, в частности, упрощение добавления пользователя в организацию, запуск новой модели предоставления сервисов, разработка приложений для macOS, Windows, Linux, а также интеграция с другими программными продуктами.

Основные показатели 2022 г.

За год количество клиентов компании выросло втрое. За год на платформе прошло около 2 млн мероприятий, что в два раза превышает показатель 2021 г.

Число зарегистрированных пользователей выросло до 300 тыс., что втрое больше показателя 2021 г. Более 50% мероприятий прошли в формате онлайн-встреч.

Число пользователей, которые проводят встречи, выросло в девять раз. Количество сообщений в чате за год составило 58 млн.

Максимальное число сообщений на одном мероприятии достигло 15 тыс. Пользователи задали более 900 тыс. вопросов.

Максимальное число вопросов на одном мероприятии составило 2251. Всего за год зарегистрировано 109 тыс. реакций пользователей.

Пользователи подняли руку 486 тыс. раз На одном из мероприятий пользователи подняли руку 1600 раз.

Самый активный участник поднял руку 270 раз. Число «огоньков» (знак одобрения) составило 30 млн. Самый активный пользователь встреч в сумме проговорил 32 суток за год.

В 2023 г. Webinar Group сфокусируется на предоставлении сервисов высокого качества, создании преимуществ для Enterprise-сегмента и образования, интеграции с другими программными продуктами, включая российское ПО, а также разработке новых инструментов для совместной работы. Для реализации этих проектов компания планирует в 2023 г. в два раза увеличить штат разработчиков.

Webinar Group, начинавшая свой бизнес в 2008 г. в качестве поставщика услуг для онлайн-образования, сейчас представляет собой экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров и смешанного обучения, в которую входит сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформа для организации смешанного обучения We.Study, а также подразделение COMDI, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе.

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Webinar Group — российская платформа для бизнес-коммуникаций компаний. С июля 2022 г. компания входит в экосистему В2В-сервисов группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.