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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199873
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Чижов Михаил

СОБЫТИЯ


20.08.2026 Tera включила в продуктовый портфель первую российскую платформу для оценки безопасности контрагентов Cicada8 Cyber Rating 1
15.07.2011 В Москве появится "умная" карта домов и сервис фото-жалоб на дороги 1
21.02.2005 Доходы платежных интернет-систем утроились 1
21.02.2005 Доходы платежных интернет-систем утроились 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чижов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9254 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Ростелеком 10965 2
МегаФон 10780 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15811 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Cisco Systems 5371 1
Apple Inc 13177 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
Евросеть 1421 2
X5 Group - Перекрёсток 641 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Седьмой Континент 65 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Белый Ветер 365 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
Почта России ПАО 2374 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Связной ГК 1401 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2867 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13912 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2076 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26359 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2187 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5516 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9400 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18366 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2983 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5208 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6863 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1568 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2052 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29734 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6335 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28339 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6052 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1251 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13167 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9319 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4344 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3074 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 961 2
МТС Вебинар.ру - COMDI 30 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1084 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3668 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 674 1
Щеголев Игорь 699 1
Ермолаев Артем 379 1
Навальный Алексей 63 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47676 3
Россия - РФ - Российская федерация 166647 3
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 979 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27355 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 673 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7845 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10904 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53594 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7447 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2907 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2567 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3367 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1910 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5633 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16123 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8868 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6080 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 955 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21730 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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