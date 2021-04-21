В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда

Российское мультиплатформенное решение

Как стало известно CNews, в России официально начал работу новый интернет-сервис Webinar Meetings, предназначенный для проведения онлайн-встреч и совещаний. Об этом редакции сообщили в российской компании Webinar Group, которая является разработчиком новой платформы.

В проект из собственных средств организаторов уже вложено более 50 млн руб., ведутся финальные переговоры с инвесторами. Всего за время существования Webinar Group в развитие ее продуктов, включая Webinar, We.Study, Webinar Meetings и COMDI, уже вложено 556 млн руб. различных инвесторов, пояснили CNews в компании.

В Webinar Group подчеркивают, что ключевым преимуществом Webinar Meetings является возможность работы непосредственно в браузере, без необходимости установки дополнительных программ, или в мобильном приложении. В ближайшее время разработчики также намерены представить отдельное приложение для настольных ПК, которое в настоящее время уже доступно в бета-версии.

В дополнение, в Webinar Group также создана версия платформы для локальной (on-premise) установки – серверный, или «коробочный» вариант, который находится в стадии альфа-версии, а также облачная версия продукта для развертывания в частном облаке компании. Оба варианта могут быть установлены внутри ИТ-инфраструктуры организации.

Как пояснили CNews в Webinar Group, платформа уже проходит стадию пилотного внедрения с Министерством финансов России и системным интегратором CTI. В компании полагают, что формат платформы для развертывания в частном облаке будет востребован учреждениями госсектора и крупнейшими компаниями России.

Особенности Webinar Meetings

Онлайн-сервис Webinar Meetings предназначен для организации совещаний, мозговых штурмов и проведения стратегических сессий. Платформа поддерживает подключение до 30 участников одновременно, использование онлайн-доски Miro и инструментов голосования. Для работы также доступны функции деления на группы, записи встреч и файловое хранилище для совместной работы.

Webinar Group инвестировала в проект Meetings более 50 млн руб. собственных средств

Файловый менеджер платформы предназначен для хранения прикрепляемых к вебинарам материалов — презентаций, аудио, видео, картинок, офисных документов, записей и сконвертированных записей. Его размер, как пояснили CNews в компании, зависит от выбранного тарифа – начиная с 30 ГБ и заканчивая 2 ТБ. Объем хранилища всегда можно увеличить по запросу. В команде файловым хранилищем могут пользоваться все участники, поскольку таким образом проще использовать одни и те же материалы, управлять файлами и каталогами.

Web-интерфейс Webinar Meetings

Платформа обеспечивает HD-качество связи и соответствует требованиям ФЗ № 152. Пользователям доступна техподдержка в режиме 24/7. В дополнение, на платформе предусмотрены инструменты аналитики для оценки активности участников встреч.

Онлайн-доски Miro для Webinar Meetings

Как пояснили CNews в компании, в основу on-premise варианта облачной платформы легла собственная разработка компании. «Все возможности нашего SaaS-сервиса мы перенесли в on-premise решение, – рассказал CNews Александр Альперн, CEO и основатель Webinar Group. – Соответственно, все, что релевантно для SaaS, релевантно и для on-premise решения».

По словам Александра, сейчас у Webinar Meetings действует бесплатный тариф, который включает в себя проведение встреч и совещаний на 15 участников, без лимита по времени. В дальнейшем в компании планируется ввести годовую или ежемесячную подписку на сервис на тарифы с большим количеством спикеров.

Мобильный интерфейс Webinar Meetings

На перспективу планируется увеличить количество участников и спикеров, которые могут одновременно подключаться к встрече в Webinar Meetings, до 100, однако уже сейчас есть возможность расширять лимиты для отдельных клиентов по их запросу, пояснили CNews в компании.

В Webinar Group отдельно подчеркивают проработанность вопросов информационной безопасности продукта. Так, платформа использует технологии цифровых токенов, за счет использования которой по приглашению может зайти только один пользователь, при этом злоумышленник не сможет подключиться к встрече даже в том случае, если будет знать ID встречи и пароль.

Перспективы проекта

На вопрос о перспективах проекта и его дальнейшей коммерциализации в Webinar Group пояснили CNews, что в компании сейчас решили взять курс на локальный рынок, где спрос значительно вырос за последний год, и продолжать развивать свою экосистему продуктов здесь – тем более что зарубежный рынок переполнен предложениями от игроков этой отрасли.

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«Через пять лет мы видим себя лидирующей компанией в России, предоставляющей цифровые решения для коммуникаций, обмена знаниями и командной работы, – заявил Александр Альперн. – Наша цель: чтобы как минимум 50% сотрудников, вовлеченных в работу с информацией, пользовались решениями Webinar Group».

На вопрос CNews о том, кого в Webinar Group видят в качестве главного соперника, в компании пояснили: «Мы всегда обращаем внимание на игроков рынка, такой подход помогает анализировать свои преимущества, а также находить то, что требует доработки; сейчас нам интересно наблюдать за деятельностью Zoom, Mirapolis, ClickMeeting и Webex».

На перспективу в компании намерены продолжать развитие экосистемы своих продуктов, а также работать над экспериментальными проектами, связанными с искусственным интеллектом. Так, в настоящее время уже ведется работа над такими проектами с применением ИИ как транскрибирование речи, распознавание эмоций и анализ вовлеченности, пояснили CNews в Webinar Group.

Российский рынок и зарубежные предложения

В начале апреля 2021 г. CNews рассказывал о казусе с платформой Zoom, которая чуть не оставила российские госорганы и компании с госучастием без своего сервиса видеоконференций.

В апреле 2020 г. видеосервис собственной разработки запустил холдинг Mail.ru Group. Названный «Видеозвонки Mail.ru», он с самого начала позиционировался как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам.

В июне 2020 г., собственный видеосервис появился у «Яндекса». Детище ИТ-гиганта получило название «Телемост», и поначалу это, как и «Сбермитап», тоже был просто веб-сервис, работающий через браузер. В сентябре 2020 г. «Телемост» масштабно обновился и вышел в качестве отдельного приложения под Windows, macOS, Android и iOS.

В конце декабря 2020 г. CNews писал, что в России по заказу Минпросвещения ведется разработка сервиса «Сферум». Проект на тот момент уже прошел тестирование в Подмосковье и испытывался в 15 российских субъектах.

В январе 2021 г. CNews сообщал, что собственный видеосервис «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров появился у Сбербанка.

В феврале 2021 г. российская компания Spirit на волне популярности Zoom реализовала в новой версии своего решения для видеоконференцсвязи VideoMost интеграцию с фирменным мессенджером и переработала интерфейс клиентского ПО в пользу упрощения. По мнению представителя компании, схожесть VideoMost и Zoom поспособствует безболезненному переходу сотрудников государственных организаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный.

Среди других отечественных ВКС-разработчиков отметим TrueConf. Основной продукт компании — программная система, которая состоит из ВКС-платформы и корпоративного мессенджера для удаленной работы. В отличие от Zoom, ВКС TrueConf находится не в общедоступном облаке, а требует установки на собственное оборудование заказчика, чтобы соответствовать принятым нормам информбезопасности и гостребованиям закона «О персональных данных». Система может работать без интернета. Еще одно важное отличие от Zoom — возможность добавлять участников в конференцию не только по ссылке, но и напрямую кликом в адресной книге.