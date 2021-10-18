Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минпросвещения РФ
Министерство просвещения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 147, упоминаний - 239
Минпросвещения РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 18
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Чернышенко Дмитрий 234 7
|Кузьмин Павел 14 7
|Шадаев Максут 384 6
|Кравцов Сергей 39 6
|Сологуб Денис 16 5
|Лагунов Андрей 10 5
|Марова Юлия 10 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Казанцев Сергей 11 5
|Емельченков Сергей 83 5
|Дворкович Аркадий 169 5
|Бижан Михаил 10 5
|Мотренко Андрей 10 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Успенский Александр 7 4
|Слуцкий Александр 7 4
|Пушкин Василий 11 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Греф Герман 205 3
|Ракова Марина 11 3
|Понькин Александр 26 3
|Залесский Илья 5 3
|Песков Дмитрий 65 3
|Нуралиев Борис 204 3
|Носков Константин 201 3
|Заренин Андрей 10 3
|Акимов Максим 167 3
|Ведяхин Александр 43 3
|Ковнир Евгений 71 3
|Бокова Людмила 80 3
|Положевец Петр 4 2
|Кожевников Михаил 14 2
|Бунина Елена 27 2
|Солодовников Денис 62 2
|Васильева Татьяна 5 2
|Левин Леонид 83 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Меркушина Светлана 2 2
|CNews Инновация года - награда 26 5
|CNews Analytics 1988 2
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759185, в очереди разбора - 662875.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759185, в очереди разбора - 662875.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru