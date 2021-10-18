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Минпросвещения РФ
Министерство просвещения


18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 3
06.10.2021 В МТС назначен директор по рекламным технологиям 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 6
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
01.09.2021 Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
13.08.2021 Власти придумали способы поддержки онлайн-образования 2
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 1
03.08.2021 Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково» 1
30.07.2021 Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка 1
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 2
20.07.2021 Искусственный интеллект будет проверять задания у российских школьников 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 6
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
08.06.2021 Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент 6
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 2
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
01.06.2021 Group-IB и школа Tumo выявили сотню мошеннических ресурсов, торгующих «ответами» к госэкзаменам 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 3
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 4
29.04.2021 Более 100 тысяч школьников стали пользователями цифровой образовательной платформы «Сферум» 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 5
26.04.2021 «Сжег гимназию и упразднил науки». Власти запрещают россиянам делиться знаниями через интернет 3
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
22.04.2021 В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум» 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
20.04.2021 Регионы разработали планы популяризации ИТ-специальностей 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО 1
14.04.2021 Власти потратят 7,5 миллиардов на единое цифровое окно связи с гражданами 1
14.04.2021 Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы 2
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1

Публикаций - 147, упоминаний - 239

Минпросвещения РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 26
Yandex - Яндекс 4101 26
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Microsoft Corporation 11060 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 8
Ростех - Концерн Автоматика 396 7
VideoMost - ВидеоМост 191 7
Facebook 3765 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
3733 6
SAP SE 3211 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 5
Google LLC 7144 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
Nvidia Corp 2015 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Samsung Electronics 5651 3
Twitter 2204 3
Yahoo! 1092 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Skillbox - Скилбокс 27 2
ОТР 135 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 2
Columbus - Колумбус 125 2
Мобильное электронное образование 12 2
ИТ Просвещение 2 2
Алгоритмика 12 2
Mirabilis 15 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Lenovo Group 1636 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Открытие ФК 538 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 5
OTP Group - ОТП Банк 125 5
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Азия Цемент 10 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 3
Почта России ПАО 1572 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Россети ПАО 168 2
Миландр ПКК 26 2
ЯКласс 19 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
DST - Digital Sky Technologies 75 2
DST Global 165 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Просвещение ГК 8 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Яндекс.Такси 271 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Газпром ПАО 520 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 57
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 17
Президент Российской Федерации 1439 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 12
Правительство РФ 2201 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Счётная палата РФ 460 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 4
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Управление делами президента Российской Федерации 38 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 14
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
3D-печать 135 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Безопасный город 347 2
Сервер - Серверные платформы 169 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
Website - Вебсайт 116 1
Google Android 10750 16
Apple iOS 5741 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
Microsoft Windows 10 6629 11
Apple macOS 922 9
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 8
Linux OS 4253 8
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Google YouTube - Видеохостинг 1713 5
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 5
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 4
Яндекс.Просвещение 6 4
ICQ 495 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Яндекс.Телемост 36 3
Nvidia GeForce GTX 2058 3
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 3
Microsoft Skype 1467 2
Microsoft Bing 320 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
C++ - Язык программирования 284 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Cisco Webex 107 2
Яндекс.Учебник 12 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Java - Язык программирования 1175 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Путин Владимир 1824 18
Медведев Дмитрий 1433 8
Чернышенко Дмитрий 234 7
Кузьмин Павел 14 7
Шадаев Максут 384 6
Кравцов Сергей 39 6
Сологуб Денис 16 5
Лагунов Андрей 10 5
Марова Юлия 10 5
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Емельченков Сергей 83 5
Дворкович Аркадий 169 5
Бижан Михаил 10 5
Мотренко Андрей 10 4
Михайлов Евгений 13 4
Успенский Александр 7 4
Слуцкий Александр 7 4
Пушкин Василий 11 4
Мишустин Михаил 302 4
Греф Герман 205 3
Ракова Марина 11 3
Понькин Александр 26 3
Залесский Илья 5 3
Песков Дмитрий 65 3
Нуралиев Борис 204 3
Носков Константин 201 3
Заренин Андрей 10 3
Акимов Максим 167 3
Ведяхин Александр 43 3
Ковнир Евгений 71 3
Бокова Людмила 80 3
Положевец Петр 4 2
Кожевников Михаил 14 2
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Солодовников Денис 62 2
Васильева Татьяна 5 2
Левин Леонид 83 2
Осеевский Михаил 221 2
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Россия - Российская федерация - РФ 57309 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 13
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
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Россия - Калининградская область 535 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
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Россия - Воронежская область 395 3
Россия - Кемеровская область 467 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Забайкальский край 356 3
Индия - Республика 2169 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 3
Россия - Ростовская область 861 3
Казахстан - Республика 2627 3
Испания - Королевство 1251 2
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Россия - Нижегородская область 738 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 2
Россия - Томская область 419 2
Россия - Липецкая область 292 2
Румыния 342 2
Таиланд - Королевство 359 2
Россия - Вологда 192 2
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Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Республика Алтай 684 2
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 4
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
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ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
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