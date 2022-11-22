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Власти начали бомбардировать исками бежавшую из России Dell

Подведомственные организации Минтранса и Минпросвещения подали иски к российской «дочке» Dell. Это может быть связано со срывом госконтрактов.

Чиновники требуют миллионы от Dell

В октябре и ноябре 2022 г. структуры Минтранса и Минпросвещения подали иски к российскому подразделению американской корпорации Dell, сообщают «Ведомости».

От Минтранса 10 октября 2022 г. иск подало госпредприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ». Эта организация, как указано на ее сайте, специализируется на «цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли и является системным интегратором по созданию, проектированию и внедрению масштабных решений на транспорте». Предприятие подало иск на 22,9 млн рублей к ООО «Делл» и к «Айрус технологии» (компания занимается оптовой торговлей компьютерами и ПО). Суд назначил заседание на начало января.

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Российские госструктуры впервые подали иски к Dell после ее ухода из России

Аналитический центр Минпросвещения подал иск к российскому юрлицу Dell в ноябре 2022 г. Арбитражный суд Москвы также принял этот иск к производству, назначив предварительное заседание по нему на конец января. Как отмечает издание, информации об исковых требованиях к Dell в материалах суда нет.

В чем суть

Представители министерств по факту не комментируют ситуацию. В Минпросвещении вопросы переадресовали в Аналитический центр при министерстве – там не ответили. Также без ответа остались запросы в Минтранс, «Защитаинфотранс», «Айрус» и в американский офис Dell.

Как полагает партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников, можно предположить, что иски связаны с заключением, исполнением или расторжением госконтрактов.

Как отмечает юрист, ответчиком по этим искам является российское юрлицо «Делл», трудностей с реализацией решений, если суд встанет на сторону истцов, возникнуть не должно.

«Они могут быть связаны только с отсутствием у них имущества на момент исполнения или просто с трудностями исполнения конкретных решений суда», — отмечает юрист, добавив, что проблемы в исполнении решений могли быть, если бы ответчиком выступало иностранное лицо.

До этого чиновники на Dell практически не жаловались

До последнего времени серьезных претензий к Dell государственные ведомства не предъявляли. В 2022 г. от госструктур был только один иск. Его подало управление Пенсионного фонда РФ, из-за задолженности в 102 тыс. руб. за непредоставление «в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования по форме СЗВ-М за октябрь 2021 г.». Долг в итоге компания погасила, иск отозван.

По сути, иски от Минтранса и Минпросвещения — это первые иски российских госструктур к американской корпорации, поданные после ее ухода из России.

Когда ушла Dell

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Делл» зарегистрирована в Москве 17 мая 2007 г. Учредителями компании являются «Делл интернешнл холдингс VIII Б.В.», ей принадлежит 99% долей компании, и «Делл глобал холдингс III бв», у нее 1%. Обе фирмы зарегистрированы в недружественной для России стране — Нидерландах. Как следует из базы, выручка «Делл» по итогам 2021 г. составила 55,1 млрд руб., а чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

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Поддержка ИТ-отрасли

В феврале 2022 г. компания Dell приостановила все поставки на российский рынок. Это, как отмечают эксперты, вызвало риск возникновения в стране дефицита серверов.

В августе 2022 г. американская корпорация Dell приняла решение уйти из России. По данным Reuters фирма закрыла свое представительство в стране и уволила всех сотрудников.

Dell догоняют частные иски

С весны 2022 г. на российскую «дочку» Dell посыпались иски от российских компаний.

Еще в мае Арбитражный суд Москвы арестовал свыше 778 млн руб. на счетах российского представительства американской Dell, на чем настаивал системный интегратор «Талмер». До заморозки деятельности Dell в России «Талмер» внес ей аванс за оказание услуг по техподдержке сервисов VMware на территории России. В иске компания обвиняет ООО «Делл» в неосновательном обогащении и требует взыскать с нее долг в размере 778,5 млн руб.

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Безопасность

Иски к Dell подавали и другие интеграторы. Основная часть из них находится в процессе рассмотрения. Как отмечают юристы, суть претензий компаний к Dell сводилась к тому, что разработчик не оказывал поддержку серверного оборудования у клиентов.

Досталось за Dell и российскому Ситибанку («дочка» американской группы Citi). Dell ранее взяла на себя многомиллионные обязательства перед Сбербанком, предоставив ему при этом независимую банковскую гарантию Ситибанка, но из-за сворачивания бизнеса в России Dell перестало оказывать Сбербанку предоплаченные услуги.

По решению Арбитражный суд Москвы от 30 сентября 2022 г. Ситибанку придется выплатить Сбербанку как минимум 103,3 млн руб. в виде долгов и штрафов.

Еще один иск к производителю электроники подала металлургическая и горнодобывающая компания Evraz. На начало сентября общая сумма исковых требований к Dell в России превысила 1 млрд руб.

Юлия Божко

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