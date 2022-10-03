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Американский банк заплатит 120 миллионов Сбербанку за то, что тот остался без техподдержки Dell

Поручившийся за Dell Ситибанк оштрафован Арбитражным судом Москвы более чем на 100 млн руб. Причина заключается в том, что американский вендор, сбежав из России, оставил Сбербанк без техподдержки ПО VMware, являясь представителем этого разработчика в нашей стране.

«Сити» наказали из-за Dell

Как выяснил CNews, входящему в американскую группу Citi российскому Ситибанку придется выплатить Сбербанку как минимум 103,3 млн руб. в виде долгов и штрафов. Такое решение 30 сентября 2022 г. вынес Арбитражный суд Москвы, в который Сбербанк обратился с иском 24 июня.

Сумма выплаты складывается из 90,6 млн руб. задолженности, 3,1 млн руб. неустойки за период с 14 мая по 16 июня 2022 г., а также неустойки с 17 июня по день фактического исполнения обязательства из расчета 90,6 тыс. руб. за каждый день просрочки. На момент изготовления решения суда в полном объеме просрочка составляла 106 дней, то есть размер накопленной неустойки за это время дорос до 9,6 млн руб.

Причиной возникновения всех этих долгов и штрафов стал тот факт, что ушедшая из России на фоне спецоперации на Украине американская ИТ-компания Dell ранее взяла на себя многомиллионные обязательства перед Сбербанком, предоставив ему при этом независимую банковскую гарантию Ситибанка.

Гарантия касалась обеспечения обязательств Dell по возврату аванса Сбербанка. После того как в начале марта 2022 г. российское представительство Dell перестало оказывать Сбербанку предоплаченные услуги, банк в конце апреля обратился в Ситибанк.

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Ситибанку за свое доверие к российскому офису Dell придется расстаться со 100 млн рублей

В ответ этот-банк гарант прислал отказ, объясняя его тем, что гарантийные документы были составлены с очевидной ошибкой. В тексте гарантии была указана ссылка на несуществующий пункт в приложении; рассматриваемые нормы соглашения находились под пунктом с другим номером.

По итогам разбирательства суд встал на сторону Сбербанка. На обжалование решения в Девятом арбитражном апелляционном суде суд отвел Ситибанку месяц.

На момент публикации данного материала представители Ситибанка не смогли сообщить CNews, согласны ли они с вердиктом служителей Фемиды и не намерены ли его оспаривать.

Какие услуги должен был оказать Dell

Из судебных документов следует, что еще 30 октября 2019 г между Сбербанком и российским офисом Dell было заключено так называемое рамочное соглашение, предметом которого являлось приобретение банком прав на лицензии, а также получение сервисных услуг.

Помимо прочего в состав этих услуг поддержка программных продуктов американской компании VMware, которая также покинула Россию после начала спецоперации на Украине.

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Как писал CNews в начале мая 2022 г., российская «Делл» являлась официальным представителем VMware в России, занимаясь перепродажей услуг ее технической поддержки.

В гарантийных документах Ситибанка говорилось, что Dell привлекает компанию VMware International Unlimited Company, которая будет предоставлять услуги технической поддержки и абонентские услуги…».

«Dell привлекает VMware для предоставления услуг с поддержкой партнеров, аффилированных лиц или поставщиков VMware, — говорилось в соглашении. — Все ссылки на VMware будут считаться ссылками на VMware в партнерстве с Dell, которая будет фасилитировать отношения с учетом того, что VMware предоставляет заверения/гарантии Dell на основании настоящего документа, то и Dell уполномочен предоставлять соответствующие заверения/гарантии заказчику. Как указано выше в настоящих условиях SnS Dell привлекает VMware для предоставления услуг технической поддержки и является ответственной за предоставление услуг VMware, как за свои собственные».

Проблемы Dell в современной России

Как показывает анализ картотеки арбитражных разбирательств, в отличие от весьма удачливой немецкой SAP (также ушла из России), у Dell в российских судах после 24 февраля 2022 г. складываются не слишком успешно.

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В начале мая CNews писал, что Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении ООО «Делл», российской «дочки» американской Dell. Они заключаются в аресте 778,5 млн руб. на его счетах в рамках рассмотрения иска к нему со стороны системного интегратора «Талмер».

Иск был подан 8 апреля 2022 г. «Талмер» обвиняет Dell в неосновательном обогащении и требует взыскать с нее долг, равный вышеупомянутой сумме. В иске есть и третье лицо – оператор связи «Мегафон».

По итогам разбирательства суд объяснил введение в отношении вендора обеспечительных мер в связи с наличием «реальной угрозы затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт». Общая причина иска — факт того, что «Талмер» перед уходом Dell из России перечислил ей аванс за оказание услуг по техподдержке сервисов VMware на территории нашей страны.

Денис Воейков

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