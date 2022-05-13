Сбежавший из России SAP выигрывает у российских компаний многомиллионные иски

Как показало исследование CNews, российские представительства зарубежных ИТ-вендоров, ушедших из России на фоне украинских событий, до сих пор могут рассчитывать на то, что их иски будут рассмотрены в наших судах в русле классических норм — без оглядки на санкции и без учета принадлежности их бенефициаров к списку так называемых недружественных стран. В других отраслях прецеденты использования «нового права» уже появились.

Победы SAP в российских судах

Как выяснил CNews, остановивший свою бизнес-активность в России немецкий разработчик ERP-систем SAP, продолжил интенсивную деятельность в российских судах, причем весьма успешно.

Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок компания приняла в начале марта 2022 г. в связи с известными событиями на Украине.

Анализ базы арбитражных судов показывает, что на тот момент на рассмотрении служителей Фемиды в российской юрисдикции находилось с десяток крупных исков, шесть из них — к российским компаниям.

На сегодняшний день разбирательства по трем из последних уже завершились. Все в пользу SAP. В частности, 27 апреля 2022 г. немецкая компания добилась взыскания 7,3 млн руб. долгов по договору на оказание облачных услуг с ООО «Управляющая компания “Кан авто”» (Казань). Неделю спустя, 4 мая 2022 г. — взыскания 27,8 млн руб. долгов по договору о предоставлении прав на использование ПО и оказание услуг по его сопровождению третьим лицам с ООО «Ниагара» (Москва).

SAP , как и другие ИТ-вендоры, ушедшие из России, выигрывает по своим искам в российских судах в русле традиционного права

Кроме того, SAP удалось 19 апреля 2022 г. в апелляционной инстанции отстоять ранее вынесенное решение суда о взыскании 8,3 млн руб. долгов по договору, аналогичному с «Кан авто», с ООО «Н-системс» (Москва).

Разбирательства с представительствами зарубежных структур у SAP в российской юрисдикции пока также идут успешно. Компания 13 апреля 2022 г. обязала ООО «Uztex Group» (Ташкент, Узбекистан) выплатить ей около 60 тыс. евро — долг по соглашению о предоставлении прав использования и оказания услуг по сопровождению ПО.

Не всем зарубежным компаниям рады в российских судах

Описанные выше разбирательства, завершившиеся в пользу представителей немецкой компании, представляют интерес в контексте того, что в российской юридической практике появились прецеденты отказа зарубежным организациям в предоставлении традиционных судебных услуг.

Так, например, 3 марта 2022 г. Арбитражный суд Кировской области вынес решение по иску «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» к индивидуальному предпринимателю Ивану Кожевникову о 40 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки и произведения изобразительного искусства, касающиеся изображений «Свинка Пеппа» и «Папа Свин» из известного мультфильма.

Рассматривая дело, суд установил, что истец является юрлицом Великобритании — страны, присоединившейся к западным санкциям против России после начала украинских событий. В этой связи суд напомнил, что 28 февраля 2022 г. был издан указ Президента России от №79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

«С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца, суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске», — гласит вердикт служителей Фемиды по этому делу.

Другой пример — решение Арбитражного суда Севастополя по иску компании ABRO Industries, Inc. (США) в лице ООО «Автобибика» к индивидуальному предпринимателю Александру Якушеву о взыскании 50 тыс. руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

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Вынося решение, суд также сослался на вышеупомянутый президентский указ и отметил, что «с учетом введения ограничительных мер в отношении РФ и статуса истца, суд расценивает действия истца, направленные на получение материальной компенсации в отсутствие возможности получения аналогичных компенсаций резидентами РФ на территории США вследствие недружественных действий США и международных организаций как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске». «При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения заявленных исковых требований», — резюмировали служители Фемиды Севастополя.

Комментарий юриста

«Формирующаяся практика отказа в защите прав иностранных компаний из списка недружественных стран обусловлена реакцией на аналогичные действия соответствующих органов отношении россиян за рубежом», — прокомментировал CNews ситуацию управляющий партнер юридической компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов.

В его понимании, совершенно очевидно, что мы стали свидетелями влияния политических реалий на отечественное правоприменение. «Применение статьи 10 ГК РФ (так называемая концепция шиканы) в качестве основания для отказа сугубо с теоретической точки зрения и ранее накопленной практики выглядит спорной, и может быть поставлена под сомнение в случае обжалования составленных в первой инстанции судебных актов, — рассуждает он. — Следует также отметить, что отказ в защите прав иностранным компаниям в связи с их принадлежностью к списку недружественных стран не всегда состоятелен. Так, Арбитражный суд Челябинской области по делу № А76-42835/2021 указал обратное».

Какие решения выносятся по искам других зарубежных ИТ-компаний

Проанализировав базу решений арбитражных судов, CNews пришел к выводу, что иски покинувших нашу страну крупных зарубежных ИТ-компаний, как и в случае с SAP, рассматриваются сейчас в России в русле классических норм — без оглядки на санкции и без учета принадлежности бенефициаров к списку так называемых недружественных стран.

В частности за период с марта по май 2022 г. решения в пользу истцов были вынесены в отношении российских представительств Samsung (Южная Корея), Panasonic (Япония), LG Electronics (Южная Корея), Siemens (Германия).

Сделать более обширную выборку возможным не представляется просто в силу того, что большая часть зарубежных вендоров в последнее время судебных дел не инициировала. Это касается Microsoft, HP, Oracle, VMware, Intel, IBM, Ericsson, Nokia, Hitachi, Asus и др.

Однако стоит подчеркнуть, что подход служителей Фемиды не изменился лишь когда речь идет об исках иностранных компаний, а не исках к ним самим. Напомним, 6 мая 2022 г. CNews писал о том, что столичный Арбитраж в качестве обеспечительной меры арестовал свыше 778 млн руб. на счетах ООО «Делл», российского представительства американской Dell.

Свое решение суд объяснил наличием «реальной угрозы затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт». Сам иск был связан с тем, что Dell ушла из России на фоне санкций уже после того, как истец, компания «Талмер», внес ей аванс за оказание услуг по техподдержке сервисов VMware на территории нашей страны.