Цифровая школа: RFID инвентаризация в пяти региональных школах нацпроекта «Образование»

АО «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», в партнерстве с ООО «ТД «Просвещение-регион», интегратором комплексного оснащения образовательных организаций, поставил специализированное решение «RFID инвентаризация» для моментального учета школьного инвентаря в пять новых школ Калужской, Белгородской и Самарской областей в рамках нацпроекта «Образование», курируемого Минпросвещения России. Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон».

В нацпроекте «Образование» в рамках программы государственно-частного партнерства по созданию школ, координатором которой выступает «Прошкола», планируется построить 70 образовательных учреждений в 26 регионах, рассчитанных на более чем 63 тыс. учеников.

Оснащением региональных учебных заведений передовым оборудованием и внедрением инфраструктурных решений занимается компания ООО «ТД «Просвещение-регион». «Мы используем многолетний опыт и самую масштабную в стране базу отечественного производства и поставщиков, чтобы обеспечить появление современной инфраструктуры в каждом детском саду, школе, СПО и вузе России», — сказала Савенкова Ирина Анатольевна, генеральный директор ООО «ТД «Просвещение-регион».

В современной школе внедрение новых технологий касается как собственно образовательных процессов и технологий EdTech, так и цифровизации строительства и оснащения школ и их функционирования, цифровизации всех сфер школьного хозяйства. Для обеспечения учебного процесса в школах ведется строгий учет мебели, оборудования, учебных пособий, инвентаря. Технология RFID позволяет эффективно и точно контролировать объекты учета в автоматическом режиме, оптимизировать расходы и экономить время.

«В школьной инвентаризации реализован один из ключевых кейсов применения нашего универсального и при этом гибкого функционального решения. Под конкретные задачи проекта, для выполнения необходимого регламента действий и для удобства сотрудников на местах, которые будут проводить маркировку объектов и вести их дальнейший учет, нами были выполнены необходимые доработки в программном обеспечении, а также подобраны дополнительные метки, не входящие в коробочный продукт», — сказал Александр Бойцун, руководитель проектов RFID и ИT АО «Микрон».

Цифровизация и автоматизация процессов учета имущества в образовательных учреждениях обеспечивает высокую точность, сокращение временных и трудовых затрат и минимизацию рисков человеческого фактора при рутинных операциях учета и инвентаризации книг, мебели, оборудования и других объектов, автоматизацию управленческого учета (специальный документооборот, отчетность, специальные операции, интеграция с внешними системами), быстрый поиск предметов, даже если он находится вне зоны видимости, рост производственной эффективности.

RFID маркировка — важный инструмент цифровизации современной школы и хозяйствующих субъектов. Она помогает обслуживать и содержать в порядке материальные ценности и иные объекты учета в помещениях и на открытой территории: имущество и оборудование предприятий и учреждений, объекты технической инфраструктуры, растущий парк объектов городского благоустройства.

Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна Маркет

Коробочное решение «RFID инвентаризация» — это полностью отечественная разработка, основанная на российских технологиях, включает набор самоклеящихся меток двух типов для самостоятельной маркировки предметов, считыватель, обеспечивающий автоматический учет материальных ценностей и программное обеспечение. Комплект может быть масштабирован или дополнен оборудованием, подходит для использования в государственных учреждениях и частных компаниях, позволяет организовать управленческий учет имущества и интеграцию с внешними системами. Не требует специальных знаний и настроек, доступен для онлайн-покупки в интернет-магазине.

***

ГК «Микрон» — производитель и экспортер микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 750 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.

Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД Документооборот

ООО «ТД «Просвещение-регион» — интегратор продуктов для комплексного оснащения образовательных организаций, входит в ГК «Просвещение». Ежегодно предприятие отгружает более 700 тыс. товаров в свыше 7 тыс. объектов.

Национальный проект «Образование» — программа, обеспечивающая достижение национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. Программа рассчитана на период с 2019 по 2024 гг. и включает 10 федеральных проектов развития системы образования по 4 ключевым направлениям: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.