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НИИ «Восход» завершил экспертизу электронных образовательных материалов для школьной программы 5-9 классов по заказу Минпросвещения

НИИ «Восход» провел 18 экспертиз разработанных по заказу Министерства просвещения России электронных образовательных материалов для обучающихся 5-9 классов по основным школьным предметам: математике, русскому языку, физике, химии, биологии, истории и английскому языку. Об этом CNews сообщили представители НИИ «Восход».

Непосредственным заказчиком работ являлось ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения России».

«Эксперты НИИ “Восход” в сжатые сроки проанализировали около 1,5 ТБ электронных образовательных материалов на соответствие требованиям Минпросвещения России. Замечания направлялись на доработку исполнителям – авторам-составителям – до устранения всех несоответствий. Теперь мы можем не сомневаться, что дети во всех школах страны будут обучаться по электронным образовательным материалам надлежащего качества», – сказал директор НИИ «Восход» Максим Рымар.

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