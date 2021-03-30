Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки

ГИС «Моя школа» обойдется в более чем 2 млрд рублей

Минпросвещения планирует потратить 2,18 млрд руб. до 2024 г. на создание государственной информационной системы (ГИС) «Моя школа», которая станет единой платформой для всех учреждений сферы образования в стране. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на концепцию ведомства о разработке системы. По данным издания, дальнейшее развитие уже существующих платформ, на которые государство потратило как минимум 2,2 млрд руб., будет прекращено.

На базе ГИС «Моя школа» планируется объединить такие цифровые образовательные сервисы как школьный дневник и журнал, расписание занятий, библиотека учебных материалов, система поддержки проектной деятельности и портфолио учеников. Также будет создана платформа для проведения родительских собраний в режиме онлайн. Техническим оператором платформы ГИС «Моя школа», по информации «Коммерсанта», станет «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (ФИЦТО).

Доступ к единой платформе получат учителя, ученики и их представители, а также поставщики образовательных материалов. Регистрация в системе будет осуществляться посредством единого портала государственных услуг и функций (ЕПГУ или «Госуслуги»).

Минпросвещения планирует потратить 2,18 млрд руб. до на создание ГИС «Моя школа»

Как рассказали «Коммерсанту» в Минпросвещения, проект обсуждается с 15 пилотными регионами. Состав участников пилотного проекта не уточняется. ГИС «Моя школа» будет работать в связке с системами сходного назначения, уже введенными в эксплуатацию в регионах.

От каких образовательных систем откажутся власти

В связи с запуском ГИС «Моя школа» дальнейшее развитие некоторых проектов в Минпросвещения сочли нецелесообразным. В их числе «Российская электронная школа», АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», система «Российское образование» и ГИС «Информационно-аналитическая платформа».

Как отмечает издание, на «Российскую электронную школу» было израсходовано около 1,8 млрд руб. «Маркетплейс образовательного контента и услуг» обошелся бюджету в 193 млн руб., а создание ГИС «Информационно-аналитическая платформа» – еще в 278 млн руб.

Мнения экспертов

В ГК «Просвещение» идею Минпросвещения по объединению образовательных материалов и данных в одну систему в целом оценили положительно.

Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский в разговоре с «Коммерсантом» выразил опасения по поводу того, что новая система способна стать барьером для работы бизнеса с образовательными учреждениями. По его мнению, платформа покажет себя эффективной лишь в случае, если частный бизнес допустят к работе с аудиторией на равных условиях с некоммерческими участниками.

Генеральный директор образовательной платформы Geekbrains Александр Волчек заявил, что государству необходимо привлечь к сотрудничеству как можно больше государственных и частных компаний, поскольку единственный оператор со своими функциями в подобной ситуации может не справиться.

«Цифровизация» образования в России

О том, что в России в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) нацпроекта «Образование» создается ГИС «Моя школа» стало известно в начале августа 2020 г. Тогда глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал «Российской газете», что разрабатываемая информационная система, по сути, будет представлять собой суперсервис. Платформа, по словам министра, должна обеспечить все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, школой и системой образования в целом.

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«Это действительно большие данные, которые сейчас разрознены – на разных уровнях они дублируются и не используются, – отметил чиновник. – И мы ставим задачу, решение которой займет не один год, – трансформировать государственное управление на основе больших данных».

Нацпроект «Образование», напомним, рассчитан на 2019-2024 гг. и, помимо ЦОС, включает еще восемь федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Общий бюджет нацпроекта, по данным его официального сайта, составляет почти 784,5 млрд руб.

В декабре 2020 г. CNews сообщил, что Правительство выделит 1 млрд руб. на обеспечение школ современным образовательным контентом, к которому относятся цифровые конспекты, игры, тесты, виртуальные лаборатории, архивные документы и мультимедийные карты.

Кроме того, в конце декабря 2020 г. стало известно, что в России по заказу Минпросвещения ведется разработка сервиса «Сферум», который, как ожидается, заменит школьникам и преподавателям систему видеоконференцсвязи Zoom. Проект прошел тестирование в Подмосковье и по состоянию на конец 2020 г. пилотировался в 15 регионах России.

В октябре 2020 г. CNews рассказывал, что федеральный проект «Цифровой регион», который должен был стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика», предполагает затраты в размере 6 млрд руб. на развитие образования. Из этой суммы федеральный бюджет потратит 370 млн руб., бюджеты регионов — 5,67 млрд руб. Рабочую группу этого федпроекта возглавил гендиректор «Почты России», бывший вице-премьер Максим Акимов.