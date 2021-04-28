«Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft

Пиратство в Минпросвещения

Сотрудники Минпросвещения России использовали пиратскую версию текстового редактора Microsoft Word (входит в пакет Microsoft Office) при подготовке подзаконного акта и сопровождающей документации к нему, разработанных в рамках исполнения недавно принятого закона «О просветительской деятельности», который в народе получил ироническую характеристику «закон о запрете просвещения». Об этом сообщил директор АНО «Информационная культура» и инициатор негосударственного проекта повышения общественной осведомленности в области расходования государственных средств «Госзатраты» Иван Бегтин в своем Telegram-канале.

Вывод об использовании пиратского ПО был сделан на основе анализа метаданных официальных документов в формате .docx, опубликованных на федеральном портале нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) для общественного обсуждения.

«По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том, какая пиратская группа разместила сборку MS Office, неопытные пользователи на этом попадаются», – пояснил Бегтин.

Проведенное в 2019 г. Иваном Бегтиным масштабное исследование выявило долю использования российскими государственными органами пиратского софта на уровне почти 7%. Лидерами по числу документов с пиратскими метаданными, опубликованных в период с 2011 по 2017 гг., стали Минтруда, Минспорта, Росморречфлот, Росавтодор и Росгидромет.

Что выдало пиратское происхождение софта

Индикатором пиратского происхождения использованного ведомством при составлении документов ПО, в частности, является явно несоответствующее реальному название организации, которое «зашито» редактором внутри файла документа. К примеру, в метаданных файла с проектом постановления в качестве организации значится “Yegor”, а в пояснительной записке к нему – “SPecialiST RePack”.

Наличие в файле метки “SPecialiST RePack” может указывать на то, что программный продукт, задействованный при его создании, был предварительно модифицирован и переупакован для последующей беспрепятственной установки и активации, без необходимости для конечного пользователя приобретать лицензию.

Те самые метаданные, раскрывающие пиратское происхождения софта в Минпросвещения

Подобной нелегальной деятельностью занимаются десятки различных пиратских команд. Распространяются так называемые репаки, как правило, через файлообменные сети, например, по широко применяемому в России p2p-протоколу BitTorrent.

«Я бы сказал, что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме исходя из того, что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на "импортозамещенные продукты"», – отметил Иван Бегтин.

Закон «О запрете просвещения»

Новый закон дает определение понятия «просветительская деятельность» и фактически запрещает заниматься ею без разрешения органов власти. Под просветительской подразумевается деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства Интеграция

Закон также наделяет Правительство России полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в частности с помощью доведения до учащихся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Он также обязывает вузы получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Это, по мнению, авторов инициативы позволит не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс.

Поскольку новый закон имеет рамочный характер, ожидалось, что особенности его применения на практике будут раскрыты в подзаконном акте Правительства.

Такой подзаконный акт, разработанный Минпросвещения, был обнародован 24 апреля 2021 г. Документ определяет формы и направления просветительской деятельности, а также требования к просветителям. Так, к участию в подобного рода деятельности причисляются распространение в интернете информационной продукции, видео- и аудиоматериалов, создание просветительских интернет-порталов. Не смогут вести просветительскую деятельность юридические лица, признанные российскими властями иностранными агентами. Физлицам для получения одобрения со стороны властей потребуется не менее чем двухлетний опыт в сфере просвещения. Таким образом, под запретом оказываются любые несогласованные с чиновниками лекции, мастер-классы, вебинары, затрагивающие любые темы.

Напомним, что закон, известный в народе как «закон о запрете просвещения» был подписан Президентом России Владимиром Путиным в начале апреля 2021 г. Его инициатором в ноябре 2020 г. стала группа парламентариев Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Инициатива подверлась критике со стороны экспертного сообщества. В частности, как сообщило 17 марта 2021 г. агентство «Интерфакс», отрицательное заключение в его отношении вынесла Счетная палата. «Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочее», – отметили в ведомстве.