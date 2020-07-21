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«Просвещение» и «ИКС Холдинг» формируют цифровое будущее школ

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

Группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» разрабатывают новый формат учебников с дополненной реальностью. Технология создается в рамках совместного предприятия «ИТ Просвещение» и будет доступна в мобильном приложении, разработанном компанией «Кометрика», и на платформе «Медиатека «Просвещения».

«Мы разрабатываем полноценную учебную экосистему, включающую в себя материалы по теории предмета, цифровые тренажеры с дополнительными заданиями и тестами, инструменты групповой работы с классом, инструментарий и методику оценивания педагогом выполненных учащимися заданий. Организован простой переход к дополнительному контенту в виде аудио- и видеоматериалов, априори необходимому для изучения иностранного языка», – сказала заместитель главного редактора по развитию издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова.

Экспериментальными материалами с интерактивными решениями стали учебники английского языка 10-11 классов серии «Сферы», которые хорошо знакомы учителям и используются в школах. Мобильное приложение позволяет увидеть на страницах учебника через камеру смартфона или планшета маркеры дополненной реальности (AR) и получить доступ к дополнительному цифровому контенту. Контент также будет доступен на компьютере, если у ученика нет мобильного устройства. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе «Медиатека «Просвещения».

Технические решения к учебникам нового формата созданы «ИТ Просвещение» (совместным предприятием ГК «Просвещение» и «ИКС Холдинга»). Мобильное приложение для OC iOS и Android разработано компанией «Кометрика».

«Главной нашей задачей при разработке приложения было обеспечить для учеников прямой и интуитивно понятный доступ к дополнительному контенту «юнитов», а также возможность выполнять и отправлять на проверку задания в любом месте и в любое удобное время со смартфона или планшета, которые есть сейчас практически у каждого школьника», – подчеркнул генеральный директор компании «Кометрика» Дмитрий Петров.

Система реализует работу более 15 видов тренажеров и различных типов заданий: от самых простейших – выбор ответа из выпадающего списка, выбор единственного и множественного ответа, ответа из таблицы до чата групповой работы над заданием с учителем.

Особо интересен блок заданий по аудированию, где учащийся может записать голосовой ответ и отправить его на проверку педагогу. Таким образом мы реализуем основные этапы учебного процесса, которые могут быть воспроизведены как дистанционно, так и при работе в классе.

На платформе учителя могут создавать группы и классы с учениками по английскому языку, физике, биологии и другим предметам. Платформа позволяет автоматически проверять типовые задания, освобождая до 30% времени учителя. При этом вся информация об успеваемости учеников собирается в наглядные дэшборды в личном кабинете учителя. По словам экспертов, интерактивные ресурсы помогут сократить время учителей на проверку однотипных заданий и повысить мотивацию школьников.

Сейчас проект находится на финальной стадии апробации, и уже получил положительные отклики у педагогов и учеников нескольких московских школ. Новый подход к изучению английского языка пока имеет экспериментальный характер, но уже сейчас можно оценить его высокий потенциал. В ближайшем будущем технологию дополненной реальности разработают и для других школьных предметов. Например, на уроках истории и географии интерактивный контент позволит не только расширить материал учебников, но и создать межпредметную связь, формируя у школьников целостную картину мира.

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