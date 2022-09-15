Минпросвещения, Минцифры и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании

Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение о сотрудничестве в области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе инструментов общения — чаты и видеоконференции.

Сотрудничество сторон позволит школам просто и удобно перейти на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС «Моя школа», а у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам. Соглашение подписали министр просвещения Сергей Кравцов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

«VK мессенджер», «VK звонки» и «Почта Mail.ru» будут использоваться в школах и колледжах. Компания VK обеспечивает развитие и функционирование сервисов. Минпросвещения России будет отвечать за обучение и консультации пользователей информационных систем. Минцифры отвечает за техническую интеграцию отдельных сервисов во ФГИС «Моя школа».

«Сегодня технологические изменения в сфере образования ориентированы в первую очередь на граждан, призваны помочь учителям в работе, школьникам в подготовке к урокам, а родителям — увидеть наглядную картину достижений ребёнка. ФГИС «Моя школа» — удобный инструмент, чтобы повысить результаты обучения ребят, эффективность организации учебного процесса. В ней размещён качественный, проверенный контент, всегда под рукой расписание и домашние задания, есть возможность пройти диагностику и определить свой уровень знаний. Естественно, новые технологии будут использоваться только как дополнение к традиционным формам обучения, живой диалог учителя с учеником — неизменная основа отечественного обучения и воспитания. Одно из важных направлений — организация общения школьников с друзьями, одноклассниками и преподавателями в безопасной среде. И в этом смысле цифровые решения VK давно зарекомендовали себя как проверенные и эффективные инструменты. Подписанное соглашение несомненно усилит развитие этих направлений», — сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

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«Приложения компании VK позволят учителям, родителям и самим школьникам общаться при помощи простых, понятных и безопасных российских онлайн-сервисов. Бесшовная интеграция этих решений во ФГИС «Моя Школа» расширит возможности платформы и повысит удобство пользователей», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Образование — одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы занимаемся профориентацией школьников, реализуем образовательные программы для студентов, проводим чемпионаты и хакатоны. Наша задача — создавать сервисы, которые помогают миллионам людей преподавать, учиться и общаться по соответствующим вопросам в защищенном и удобном пространстве. Уверен, что соглашение станет новым шагом в этом направлении, совместными усилиями мы сможем предоставить еще больше возможностей и цифровых инструментов для организации школьного обучения», — сказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.