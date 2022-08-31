Российским школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках

Минпросвещения ввело запрет на использование мобильных телефонов школьниками во время занятий. Ограничение распространяется только на мобильники – планшеты, ноутбуки и прочую технику в ведомстве не упоминали.

Гаджеты школьникам ни к чему

Российское Минпросвещения запретило российским школьникам пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Об этом сообщил лично глава ведомства Сергей Кравцов в рамках общероссийского родительского собрания.

«С этого года использовать мобильные телефоны на уроках не допускается», – сказал министр просвещения. Запрет вводится с 1 сентября 2022 г.

В словах главы Минпросвещения не прозвучало ответа на многие вопросы, которые наверняка возникли как у самих школьников, так и у родителей, а также у преподавательского состава школ и их директоров. В частности, Сергей Кравцов не стал объяснять, распространяется ли ограничение только на школы, или под его действие также подпадают гимназии.

Из слов министра просвещения неясно, как быть школьникам, если на мобильник поступит срочный вызов или сообщение от родственников, пропустить которое нельзя.

На снимке запечатлен юный нарушитель новых требований Минпросвещения

Помимо этого, министр просвещения дал понять, что юным россиянам воспрещается пользоваться на уроках именно мобильными телефонами. Он не упоминал ни планшеты, которые могут иметь сотовый модем и принимать звонки, ни другие устройства – те же карманные игровые консоли или смарт-часы со слотом под SIM-карты.

Мнения разделились

Новая инициатива Минпросвещения не понравилась ни родителям учеников. Как сообщили CNews представители портала SuperJob, 57% родителей высказались против, и лишь 31% одобрили нововведение.

Среди учителей свое неодобрение инициативы министерства высказали 39%. Среди тех, кто поддержал идею властей, преобладает старшее поколение педагогов – 57%.

В общей сложности в опросе, проводившемся SuperJob в 307 российских населенных пунктах в конце августа 2022 г., приняли участие 1600 родителей школьников. Также были зафиксированы ответы 500 учителей.

Очередная попытка

Лишить учеников российских школ возможности пользоваться средствами связи власти пытаются на протяжении нескольких лет. Предыдущая попытка была предпринята в начале февраля 2021 г., но тогда за запрет выступало не Минпросвещения, а Роспотребнадзор.

Да и сама суть запрета была несколько иной. Регулятор ограничивал российских школьников в использовании смартфонов в образовательных целях. Другими словами, на них нельзя было даже смотреть обучающие материалы во время урока. К примеру, если ребенок забыл дома учебник, то открыть нужный параграф на экране смартфона Роспотребназдор ему запретил.

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Новые ограничения прописаны санитарных правилах организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей от 28 сентября 2020 г., вступивших в силу 1 января 2021 г. Они будут действовать до 1 января 2027 г.

Смартфоны держат оборону на протяжении как минимум четырех лет. Запретить их к использованию в школах в августе 2018 г. пыталась бывшая министр просвещения России Ольга Васильева.

В сентябре 2018 г. Ольге Васильевой вторила бывшая уполномоченная при Президенте России по правам ребенка и ныне запред Госдумы Федерального собрания Анна Кузнецова. По ее словам, дети обязаны сдавать свои мобильники непосредственно при пресечении порога школы.

Мнения «против» и сомнительные альтернативы

С мнениями Васильевой и Кузнецовой были согласны далеко не все представители власти. Так, в конце сентября 2018 г. против высказалась зампред российского Правительства Татьяна Голикова. Она предложила не запрещать мобильники как таковые, а сделать так, чтобы школьники не отвлекались на них во время занятий.

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По всей видимости, за прошедшие с того момента почти четыре года никто не смог придумать, чем заменить школьникам смартфоны. К тому же идеи о тотальном их запрете продолжили звучать – летом 2018 г. одну из них высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Власти также собирались заменить школьникам полноценные смартфоны на малофункциональные устройства, так называемые «шкулфоны». Концепцию еще в июне 2019 г. предложил Борис Чернышов, бывший зампреда комитета Госдумы по образованию и науке.

«Шкулфоны», по задумке Чернышова, должны были иметь лишь базовый набор возможностей, чтобы не отвлекать юных россиян от учебы. С момента анонса инициативы минуло более трех лет, но «шкулфоны» так и не вошли в обиход.