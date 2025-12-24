Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

АППСИМ Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Сменился гендиректор нацмессенджера МАХ 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

АППСИМ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 1
Сравни.ру - Sravni Tech 21 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
maam 1 1
Ростелеком 10338 1
МегаФон 9949 1
Yandex - Яндекс 8498 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 1
ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 372 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1597 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4547 1
9031 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 32 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Профессионалы.ру 18 1
Колеса.ру 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8224 1
Почта России ПАО 2252 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1036 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Альфа-Банк 1872 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 291 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Лента - Утконос 178 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
ЦИАН - CIAN 166 1
Superjob - Суперджоб 712 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 171 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12898 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3542 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2936 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 412 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17138 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31844 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2348 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 21 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 696 1
Drom.ru 11 1
Архивный фонд РФ 111 1
Gismeteo - Гисметео 34 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 21 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Meta - Facebook Open Graph 9 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3441 1
Apple - App Store 3013 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Google Cloud Platform - GCP 346 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2366 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 121 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 22 1
DD Planet - Выберу.ру 23 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1175 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 1
Хуснояров Фарит 18 1
Менде Елена 2 1
Шадаев Максут 1152 1
Климарев Михаил 48 1
Комаров Алексей 15 1
Зыков Владимир 8 1
Залманов Дмитрий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 157370 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 2
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 278 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 60 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
S8 Capital - Sport24 4 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 426 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 123 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 150 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Рен ТВ - телеканал 76 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 710 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Врачи РФ 2 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410297, в очереди разбора - 730818.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще