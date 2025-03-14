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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва 24 Телеканал


14.03.2025 Участники дискуссионного клуба «Атриум» обсудили развитие информационных технологий 1
18.07.2022 Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей 1
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России 1
24.07.2018 ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
23.11.2015 МГТС добавила четкости на самых популярных общероссийских ТВ-каналах 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Москва 24 и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7485 3
VK - Mail.ru Group 3462 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12884 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
8317 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 404 2
Google LLC 11860 2
Галактика центр 4 2
Masterdata - Мастердата 24 2
Инталев - Intalev 273 2
Ростелеком 9793 1
МегаФон 9025 1
X Corp - Twitter 2851 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
Парус Корпорация 199 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Яндекс Украина 17 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 342 1
Google Russia - Гугл Россия 181 1
maam 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 2
Альфа-Банк 1782 2
ПСБ - Промсвязьбанк 859 2
РЖД - Российские железные дороги 1920 1
Почта России ПАО 2127 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 682 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 563 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 1
ЦИАН - CIAN 140 1
Superjob - Суперджоб 544 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 151 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Walt Disney Company 624 1
ЗУН - Zoon 15 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 454 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Профессионалы.ру 18 1
КонсультантПлюс 135 1
Колеса.ру 2 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3369 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
Президент Украины 123 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2918 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4824 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 843 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1096 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1225 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Фонд Росконгресс 19 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5998 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2538 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2770 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5500 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 211 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51408 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3778 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28082 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10618 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28044 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6729 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11199 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 363 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1475 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1580 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4824 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6057 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3269 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30037 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7169 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19852 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2975 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7460 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11279 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5129 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6884 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67231 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12652 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4932 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6080 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7125 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2321 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1652 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17171 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12857 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 226 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7750 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16235 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 990 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 3
Google YouTube - Видеохостинг 2771 2
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Apple - App Store 2908 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2061 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 103 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 21 1
DD Planet - Выберу.ру 16 1
Drom.ru 11 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Архивный фонд РФ 101 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 213 1
Яндекс.Маркет 969 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5295 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 556 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 107 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
Meta - Facebook Open Graph 8 1
Порошенко Петр 27 2
Шадаев Максут 1019 1
Климарев Михаил 48 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Зеленский Владимир 22 1
Волин Алексей 121 1
Данилов Алексей 6 1
Нефедова Людмила 1 1
Москвич Юрий 3 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Собянин Сергей 397 1
Путин Владимир 3205 1
Фролов Илья 3 1
Вахремеев Тимур 1 1
Баканов Иван 1 1
Демедюк Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146170 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43551 5
Украина 7640 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 324 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17550 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 707 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1987 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 939 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 531 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 326 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 872 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 491 1
Украина - Киев 1127 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1051 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 97 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2896 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 66 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 71 1
ЮАР - Кейптаун 45 1
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 4
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 3
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