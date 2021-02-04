У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок

Россиянин лишился 600 тыс. руб., попавшись на уловку мошенника, позвонившего ему и представившегося сотрудником банка. Пострадавший ждал звонка из финогранизации – он подал в ней заявку на получение кредита. Откуда у злоумышленника оказался его номер, остается загадкой.

Звонок на 600 тысяч

Житель Москвы Юрий (фамилия не раскрывается) стал жертвой телефонных мошенников, укравших с его банковских карт сотни тысяч рублей. По информации телеканала «Москва 24», Юрия обманул один из «сотрудников» тюремных колл-центров, позвонивший ему и представившийся сотрудником банка.

Юрий действительно ждал звонка от работника финансовой организации, так как незадолго до этого он оставил в ней заявку на получение кредита. Он был уверен, что общается именно с сотрудником нужного ему банка, и в результате он сообщил ему свои персональные данные, которые злоумышленник использовал для кражи денежных средств. Кто именно предоставил звонившему номер Юрия, пока остается неизвестным.

В итоге вместо того, чтобы получить заемные средства у банка, Юрий лишился собственных денег. Оператор тюремного колл-центра, по данным «Москвы 24», перевел с его карты 600 тыс. руб. Как сообщил сам Юрий, воры обчистили его счета в Альфа-банке и Сбербанке, оставив на них всего 12 тыс. руб. и 1000 руб. соответственно.

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Причины, по которым мошенники забрали все не деньги, на момент публикации материала установлены не были. Все предпринятые пострадавшим попытки вернуть украденные средства результатов пока не принесли.

Закона пока нет

В России на начало февраля 2021 г. не существовало закона, позволяющего бороться с тюремными колл-центрами, процветающими по всей стране. CNews писал, что еще в январе 2020 г. на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, позволяющий блокировать SIM-карты, использующиеся на территории исправительных учреждений. Авторы документа были уверены, что новая мера позволит существенно снизить число мошеннических звонков, поскольку примерно половина таких колл-центров дислоцируются именно в тюрьмах.

Спустя больше года с момента регистрации документа и его направления председателю Госдумы он так и не был принят и не вступил в силу. Он успел пройти лишь первое чтение, состоявшееся 30 сентября 2020 г., а дата второго чтения не назначена до сих пор.

Принятие закона, который уничтожил бы тюремные колл-центры, застопорилось

В середине января 2021 г., по данным «Коммерсанта», российское Правительство утвердило план цифровой трансформации российских исправительных учреждений – тюрем и колоний. На его реализацию из бюджета страны до 2023 г. будет выделено 25 млрд руб. – эти деньги пойдут на установку оборудования для блокировки мобильной связи, а также на развертывание системы распознавания лиц. Также план цифровизации подразумевает внедрение электронных систем документооборота, и все это в 380 тюрьмах и колониях по всей России.

Сотрудники ФСИН помогают заключенным

В России зафиксирован ряд случаев, когда операторам тюремных колл-центров помогали непосредственно сотрудники исправительных учреждений. Например, в середине июля 2020 г. в этом заподозрили двух сотрудников СИЗО №1, более известного как «Матросская тишина». Их имена не раскрываются.

По данным «Интерфакса», на счета подозреваемых в период с января по июнь 2019 г. были переведены взятки в размере более 5 млн руб. в качестве «благодарности» за обеспечение незаконного перемещения на территорию СИЗО SIM-карт и мобильных телефонов. По словам представителя столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, они также помогали передавать заключенным спиртные напитки и ряд других запрещенных предметов.

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Кроме того, в январе 2019 г. один из подозреваемых, воспользовавшись своим должностным положением, потребовал от одного из заключенных взятку в размере 500 тыс. руб., угрожая ухудшением условий его содержания за неподчинение. В марте 2019 г. этот же фигурант организовал на территории «Матросской тишины» незаконную встречу между следственно-арестованными.

В зависимости от роли каждого из сотрудников в преступной схеме, их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. «г» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное в крупном размере).

Не единственная жертва

Москвич Юрий стал одним из многих пострадавших от действий операторов тюремных колл-центров, потерявших в пределах 600 тыс. руб. Так, в начале февраля 2020 г. 629 тыс. мошенники получили от пенсионера из Ульяновска – по его словам, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и сообщили, что с его счета пытаются незаконно списать деньги. Поверив звонившим, пенсионер назвал им все реквизиты своего банковского счета, после чего злоумышленники ограбили его.

В середине апреля 2020 г. аналогичный инцидент произошел в Тамбове. Мошенники провернули ту же схему, выбрав в жертву одну из жительниц города, и украли с ее счета 597 тыс. руб.

В конце июня 2020 г. на схожую уловку мошенников попалась пенсионерка из Ульяновска. Они внушили ей, что с ее счетов хотят украсть деньги, и что их нужно немедленно снять и перевести через банкомат на указанные им номера счетов. Пенсионерка выполнила их условия и собственноручно отдала ворам более 600 тыс. руб.

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В середине июля 2020 г. 656 тыс. руб. в результате мошеннических действий потерял 57-летний работник одного из заводов Кингисеппа, а в начале октября 2020 г. без своих 600 тыс. остался 60-летний россиянин из Тюмени. Схема использовалась та же – ему заявили о попытке списания денег с его счета.

В 2021 г., после прохождения законопроекта о блокировке мобильной связи в тюрьмах первого чтения и утверждения плана по цифровизации исправительных учреждений, мошенники продолжили грабить россиян. Например, 25 января 2021 г. по данным московского ГУ МВД, лжесотрудник столичного банка похитил со счета 68-летнего мужчины 4,7 млн руб. Злоумышленник сообщил потерпевшему, что ему полагается возврат средств от брокерской компании, но для их получении ему нужны реквизиты его банковского счета. Москвич предоставил их ему, но никакой выплаты так и не получил, потеряв при этом собственные сбережения.