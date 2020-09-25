Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции

«Вконтакте» блокируют, а она все работает

Украинские правоохранительные органы будут отслеживать местных пользователей, которые продолжат посещать «Вконтакте» на территории Украины. За распространение российского контента через эту и другие запрещенные местными законами соцсети пользователям будет грозить постановка на учет в полицию. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

«Вконтакте», «Одноклассники», «Мейл.ру», «Яндекс», «Яндекс.Украина» запрещены на Украине с 15 мая 2017 г. Однако, как рассказали CNews украинские пользователи, к сети в «Вконтакте» по-прежнему несложно подключиться, воспользовавшись, например, VPN.

До запрета «Вконтакте» был третьим по популярности сайтом на Украине после Google и YouTube. Им пользовались 76,1% украинцев. В июне 2017 г. доля украинцев, которые заходили в эту сеть, упала до 23,9%, а через год после запрета выросла до 29,3%. По данным коммуникационного агентства PlusOne, в декабре 2019 года в сеть заходили 22% украинцев.

22 сентября 2020 г. ТАСС написал, что украинские специалисты по кибербезопасности подключили зарубежных экспертов, чтобы вместе найти решение для дальнейшей блокировки «Вконтакте» на территории страны. По словам заместителя секретаря Совбеза Украины Сергея Демедюка, «активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов на Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны».

Украинским пользователям «Вконтакте» грозит пристальное внимание служб безопасности страны

До этого Демедюк говорил, что «Вконтакте» используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено. В СНБО считают, что запрещенная на Украине соцсеть восстанавливает доступ для манипуляции общественным мнением накануне выборов.

Реакция «Вконтакте»

12 сентября 2020 г. «Вконтакте» на своей странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси-сервера в мобильном приложении, и теперь провайдеры смогут беспрепятственно обойти блокировку. Это событие привлекло пристальное внимание СНБО.

«Вконтакте» продолжит защищать интересы украинских пользователей соцсети, несмотря на поступающие угрозы в их адрес со стороны СНБО Украины. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу соцсети. «Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей. Интернет не имеет границ, и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие не очень. Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах», — заявили во «ВКонтакте».

Украинские санкции против российских ИТ-компаний

Экс-президент Украины Петр Порошенко в мае 2017 г. подписал указ о введении в действие принятого 28 апреля 2017 г. решения Совета национальной безопасности и обороны страны, которое предусматривает санкции в отношении 468 российских и украинских структур, а также 1228 физических лиц. В частности, в «черный список» попали ИТ-компании «Яндекс», Mail.ru Group (вместе с принадлежащими ей «Вконтакте» и «Одноклассниками»), «1С», Abbyy и др. При этом местным провайдерам на территории государства пришлось закрыть пользователям доступ почти ко всем сервисам «Яндекса» (кроме «Погоды»), всем сервисам Mail.ru и социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники».

Помимо «1С» под запрет попали разработчики ERP-систем компании «Корпорация "Парус"», и «Галактика центр», разработчик ПО для проектирования «Аскон», интеграторы «Энвижн груп», «Мастердата», ИТ-компании «Инталев Украина», «Документ менеджмент», телеканалы РБК, НТВ, «Первый канал», «Россия 24», «ТВ Центр», ВГТРК, «Звезда», ТНТ, «Москва 24», РЕН, государственное информагентство «Россия сегодня», «НТВ-Плюс» и др.

Они были ограничены в правах сроком на три года — до 15 мая 2020 г. Многие затронутые указом Порошенко организации уже и раньше были признаны на Украине «неблагонадежными» и просто перекочевали из старых санкционных списков в новые, как это произошло, например, с «Лабораторией Касперского».

Кроме того, в феврале 2017 г. Петр Порошенко утвердил президентским указом программу, которая содержалась в документе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации», принятом в декабре 2016 г.

В своем решении СНБО, помимо прочего, предлагал предоставить украинским органам правопорядка более широкий доступ к данным пользователей.

Вскоре после того, как указ вступил в силу, на сайте Президента Украины опубликовали петицию с просьбой отменить блокировку «Вконтакте», однако Петр Порошенко ее не поддержал. В ответе президента на петицию говорилось, что «Вконтакте» и другие ресурсы «широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

Как написал РБК, 23 апреля 2020 г. глава СБУ Иван Баканов заявил, что считает нужным продлить блокировку соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также «Яндекса», Mail.ru, компаний «Доктор Веб», «1С» и «Парус» на три года, ведомство внесло это предложение в СНБО.

14 мая 2020 г. новый Президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет работы российских сайтов и соцсетей до 2023 г. в соответствии с решением СНБО.