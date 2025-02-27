Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Яндекс.Едадил



27.02.2025 В 2024 г. число участников программы «Охота за ошибками» выросло на 40% 1
26.04.2024 МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года 1
10.11.2022 «Яндекс» запустил новые медийные форматы в поиске и популярных сервисах 1
21.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1
12.09.2022 Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября 1
26.08.2022 «Яндекс» выложил в опенсорс DivKit — инструмент для ускорения разработки мобильных приложений 1
05.07.2022 Небольшие интернет-магазины получат доступ к рекламным инструментам «Едадила» 4
11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС 2
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
28.08.2020 Держатели карт «Мир» смогут получить автоматический кэшбэк в приложении «Едадил» 3
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
06.04.2020 В «Яндекс.Картах» появились скидки на товары в супермаркетах 1
03.06.2019 «Яндекс» нашел способ купить зарубежные серверы на миллиарды без валютных рисков 1
23.04.2019 «Яндекс» потратил 233 млн на агрегатор скидок 2
29.10.2018 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на сотни процентов 1
29.10.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года 1
18.10.2018 «Яндекс» объявил о покупке «Партии еды» 1
09.03.2017 «Яндекс» запустил мобильного помощника, «убийцу» Google Now 1
03.09.2015 «Яндекс» инвестировал в сервис, который не хочет поглощать 4

Публикаций - 21, упоминаний - 31

Яндекс.Едадил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7447 16
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Opteum - Оптеум 4 2
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 2
Yandex Data Factory - YDF 25 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Наутакси 2 2
Ростелеком 9766 1
МегаФон 8965 1
Huawei 3958 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
Oracle Corporation 6714 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 341 1
Nvidia Corp 3512 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Mindbox - Майндбокс 20 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Google LLC 11836 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
eHouse 68 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 719 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 1
Yandex Go - Yango 26 1
Технологии Будущего 150 1
GitHub 832 1
maam 1 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 9
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 9
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 8
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 5
Uber 331 5
Партия еды 6 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 674 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 3
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Почта России ПАО 2120 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
Альфа-Банк 1778 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Лента - Утконос 177 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 1
ЦИАН - CIAN 138 1
Superjob - Суперджоб 531 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3352 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Фонд Росконгресс 18 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4782 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1770 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2551 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1065 2
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 88 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1060 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5105 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3888 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 912 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 358 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3134 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1472 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1574 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 25 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 40 1
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 32 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 170 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2089 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7099 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 8
Google Android 14079 6
Яндекс.Маркет 958 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 481 5
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 78 5
Apple iOS 7852 4
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 61 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 261 4
VK - Яндекс.Дзен 188 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 511 4
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 3
Яндекс.Плюс 195 3
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 3
Яндекс.Радар 29 3
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 3
Яндекс.TheQuestion 8 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 169 2
Uber Eats - UberEATs 36 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 50 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 13 2
Яндекс.Здоровье 22 2
Яндекс.Лавка 232 2
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 29 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 2
Linux OS 10033 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple - App Store 2904 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Google Cloud Platform - GCP 312 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 587 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 486 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Apache Hadoop 433 1
Huawei AppGallery 283 1
Шагарина Наталья 3 3
Иванов Святослав 5 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Горяинов Александр 12 2
Иванов Александр 103 2
Шмырева Елизавета 2 2
Коленцев Владимир 5 2
Пивоваров Дмитрий 5 2
Шадаев Максут 1018 1
Климарев Михаил 48 1
Худавердян Тигран 91 1
Комаров Алексей 13 1
Перегудов Михаил 4 1
Зыков Владимир 7 1
Шулейко Даниил 16 1
Башкеев Алексей 17 1
Бувин Дмитрий 6 1
Лещинский Ян 4 1
Волож Аркадий 251 1
Ручкин Алексей 2 1
Мелкумова Ася 17 1
Ядринцев Клим 4 1
Проскурин Денис 2 1
Исаев Владимир 15 1
Сорокина Анна 10 1
Богин Илья 2 1
Коверзнев Олег 3 1
Лащенко Дарья 1 1
Плетнева Наталия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 3
Казахстан - Республика 5571 3
Беларусь - Белоруссия 5722 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
Турция - Турецкая республика 2376 2
Украина 7635 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2963 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Европа 21812 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2762 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2954 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1563 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1150 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 645 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 290 1
Узбекистан - Республика 1747 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1155 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6189 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1557 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3503 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5045 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 291 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
Физика - Physics - область естествознания 2654 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5182 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1586 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 140 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Рен ТВ - телеканал 70 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 633 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 76 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Вечерняя Москва - газета 11 1
Российская газета 272 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Радио России - радиостанция 49 1
S8 Capital - Sport24 3 1
N+1 - Издание 163 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 2
INFOLine-Аналитика 58 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 137 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 2
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 232 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 10 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 52 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2027 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще