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Яндекс.Едадил
Яндекс.Едадил и организации, системы, технологии, персоны:
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Шагарина Наталья 3 3
|Иванов Святослав 5 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Горяинов Александр 12 2
|Иванов Александр 103 2
|Шмырева Елизавета 2 2
|Коленцев Владимир 5 2
|Пивоваров Дмитрий 5 2
|Шадаев Максут 1018 1
|Климарев Михаил 48 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Комаров Алексей 13 1
|Перегудов Михаил 4 1
|Зыков Владимир 7 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Бувин Дмитрий 6 1
|Лещинский Ян 4 1
|Волож Аркадий 251 1
|Ручкин Алексей 2 1
|Мелкумова Ася 17 1
|Ядринцев Клим 4 1
|Проскурин Денис 2 1
|Исаев Владимир 15 1
|Сорокина Анна 10 1
|Богин Илья 2 1
|Коверзнев Олег 3 1
|Лащенко Дарья 1 1
|Плетнева Наталия 1 1
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|INFOLine-Аналитика 58 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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