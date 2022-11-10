«Яндекс» запустил новые медийные форматы в поиске и популярных сервисах

«Яндекс» запустил два новых формата медийной рекламы — премиум-баннер в поиске и премиум-билборд на страницах популярных сервисов. Новые инструменты помогут бренду запомниться аудитории и увеличить поисковую активность.

Премиум-баннер в поиске показывается справа от выдачи. Это позволяет ему привлекать внимание потенциальных клиентов и решать как имиджевые задачи, так и перфоманс задачи. Формат помогает рекламодателям строить знание о бренде и охватывать 85 млн пользователей «Яндекса» ежемесячно (среднемесячная аудитория поиска за III квартал 2022 г, по данным «Яндекса»). Новый формат показывается на странице результатов поиска по запросам в популярных тематиках, например: развлечения, финансы, автомобили и другие, и не конкурирует с контекстной рекламой. Закрытые тесты показали, что в рекламных кампаниях с премиум-баннером запоминаемость рекламы выросла на 22%, а намерение совершить покупку — на 47%.

Премиум-билборд

Премиум-билборд размещается в популярных сервисах «Яндекса» и партнеров, которыми люди пользуются в течение дня. Например, в «Яндекс видео», «Яндекс картинках», «Кинопоиске», «Музыке», «Телепрограмме», «Авто.ру», «Едадиле» и др. Инструмент поможет рекламодателям получить многомиллионный охват (43 млн — месячный охват, по данным «Яндекса» за сентябрь 2022 г.) и заметную позицию на первом экране в самом верху страницы. По результатам первых тестов с рекламодателями, премиум-билборд помог увеличить количество запросов бренда в поиске на 30%, а число активных пользователей на сайте выросло в 23 раза.

Премиум-баннер

«Новые форматы помогают рекламодателям формировать новый спрос, положительно влияя на динамику запросов и конверсий. Первые тесты показали, что количество запросов бренда в поиске по итогам рекламных кампаний с премиум-баннером выросло на 50%, а с премиум-билбордом — на 30%», — сказала Анна Сорокина, руководитель подразделения по развитию медийной рекламы «Яндекса».