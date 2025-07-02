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Uber Eats UberEATs


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Полина Ткач, Uber Eats, — о цифровой трансформации в банковской сфере 1
24.04.2024 Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов 1
18.10.2023 Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя 1
15.05.2023 Торговую марку и домен Delivery Club оценили в 9,6 миллиардов 1
21.04.2023 Конец Uber в России. Иностранный перевозчик изгнан из СП с «Яндексом» 1
16.12.2022 Хакеры взломали партнера Uber. Сервис готовится к массовым атакам на своих сотрудников 1
16.09.2022 Вчерашний школьник от скуки взломал Uber. Служба безопасности подняла его на смех и проигнорировала взлом 1
01.03.2022 Uber решил быстро и полностью избавиться от доли в СП с «Яндексом» 1
29.12.2021 Крупнейшая интернет-доставка еды в США заставляет программистов становиться курьерами. Программисты в ярости 1
13.09.2021 Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 2
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 1
21.08.2020 Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами 2
01.04.2020 «Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей 1
29.10.2019 «Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд 1
25.04.2019 «Яндекс» нарастил выручку на 45% 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
29.10.2018 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на сотни процентов 1
29.10.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года 1
09.10.2018 Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером 1
06.08.2018 «Яндекс» поглотил нового разработчика ПО для таксопарков 1
26.07.2018 Чистая прибыль «Яндекса» увеличилась в девять раз 1
25.04.2018 Из-за Uber выручка «Яндекс.Такси» выросла в четыре раза 1
19.04.2018 Базы автомобильных объявлений обошлись «Яндексу» в полмиллиарда 1
06.04.2018 «Яндекс» раскрыл секреты совместного предприятия с Uber: Инвесторы из Крыма запрещены 1
29.03.2018 Рассекречена сумма, которую «Яндекс» заплатил за еду 2
26.03.2018 Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту 1
08.02.2018 «Яндекс» и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах 1
19.01.2018 Новый сервис «Яндекс.Еда» поглотит UberEats 1
25.12.2017 «Яндекс» увел у Mail.ru Group сервис по доставке еды 1
24.11.2017 Власти обязали «Яндекс.такси» и Uber не мешать конкурентам 1
24.11.2017 ФАС одобрила объединение «Яндекс.Такси» и Uber на территории России 1
17.11.2017 Совместное такси «Яндекса» и Uber проведет IPO в США 1
23.10.2017 Неизвестный китайский стартап обогнал по капитализации Airbnb и Space X 1
31.07.2017 Российское приложение для туристов попало в десятку трендов App Store 1
13.07.2017 «Яндекс» и Uber объединяют бизнесы по онлайн-заказу поездок в России и соседних странах 1
13.07.2017 «Яндекс.Такси» и Uber объединились в компанию стоимостью $3,7 млрд 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Uber Eats и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7865 29
VK - Mail.ru Group 3490 5
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 47 4
Yandex Data Factory - YDF 25 4
Tencent 167 3
Microsoft Corporation 24915 2
Google LLC 11999 2
Apple Inc 12315 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 820 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 21 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Opteum - Оптеум 4 1
Alibaba Group 439 1
Muver 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3059 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
AMD - Advanced Micro Devices 4330 1
Intel Corporation 12340 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3015 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 949 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1510 1
EY - Ernst & Young Global 374 1
Технологии Будущего 153 1
Яндекс - Росинфотех - Рос.Такси 6 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4218 1
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 1
Xiaomi 1837 1
Uber 333 33
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 263 19
Foodfox 16 13
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 10
36,6 - аптечная сеть 90 10
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 210 7
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 159 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7742 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 5
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 5
Gett 82 4
GFG - Lamoda - Купишуз 172 4
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 3
MLU B.V. 14 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
SoftBank Group 263 2
Lyft - агрегатор такси 20 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 2
О2О Холдинг 58 2
Партия еды 6 2
Яндекс.Доставка 83 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 2
DoorDash Food Delivery 7 2
GrubHub 11 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
UFG Private Equity 36 1
Uber Russia 3 1
Vulcan Capital Management 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Uber China 7 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 1
Sequoia Capital 114 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Instacart 4 1
AngelsDeck 13 1
Tiger Global Management 44 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2841 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5608 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3376 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11678 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22046 6
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3088 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29465 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24853 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2994 4
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 528 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 286 5
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 60 5
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Apple - App Store 2946 2
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 2
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Google Play - Google Store - Android Market 3366 1
Microsoft Azure 1434 1
Apple Pay 498 1
Microsoft Outlook 1421 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Tencent WeChat - мессенджер 149 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 44 1
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Apple iOS 8011 1
Baidu 285 1
Яндекс.Шеф 11 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 180 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 555 1
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