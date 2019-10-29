«Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд

«Яндекс.Такси» обсуждает вопросы проведения IPO

«Яндекс.Такси» готовится к проведению IPO (первичного размещения акций) на фондовых биржах России и США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, переговоры о проведении IPO компания ведет с Morgan Stanley и Goldman Sachs. Диапазон, в котором оценивается компания, на данный момент широкий – от $5 до 8 млрд.

Как «Яндекс.Такси» объединился с Uber

Напомним, в 2017 г. «Яндекс» договорился с Uber об объединении сервисов по заказу такси в России и постсоветских странах. Объединенная компания получила название MLU и была зарегистрирована в Нидерландах. Именно она и будет выходить на IPO, если такое решение будет принято.

«Яндекс» получил в объединенной компании долю размером в 59,3% акций, обещав при этом вложить в проект $100 млн. Uber получил в объединенной компании 36,6% акций (сейчас это доля выросла до 38%), взяв обязательство инвестировать в нее $225 млн.

«Яндекс.Такси» готовится к проведению IPO на фондовых площадках России и США

К настоящему времени «Яндекс.Такси» вышел за пределы постсоветского пространства, начав работать в Сербии, Румынии, Финляндии, Израиле, Гане и Кот-д’Ивуаре.

Частью «Яндекс.Такси» является сервис по доставке продуктов «Яндекс.Еда», образовавшийся путем слияния Uber.Eats и приобретенного «Яндексом» сервиса Foodfox, а также каршеринговое подразделение «Яндекс.Драйв». По данным Bloomberg, у «Яндекс.Такси» пока нет понимания, стоит ли выходить на биржу вместе с этими активами.

Особенности проведения IPO «Яндекс.Такси»

Вопрос о проведении IPO рассматривался с момента создания совместного предприятия. Согласно акционерному соглашению до 2021 г. стороны не смогут продавать своим долю в совместном предприятии без согласия друг друга. Затем, начиная с 2021 г., такая продажа будет возможна, но до момента проведения IPO у «Яндекса» и Uber будут преимущественные права на выкуп принадлежащих друг другу долей.

В течении определенного периода времени (который не указан в опубликованных документах), проведение IPO «Яндекс.Такси» будет возможно только с согласия и «Яндекса», и Uber. Затем у «Яндекса» появится возможность требовать проведения IPO без согласия Uber. Аналогичным образом, настанет момент, когда и Uber сможет требовать проведения IPO «Яндекс.Такси».

Правда, если Uber затребует проведения IPO, то «Яндекс» сможет отсрочить наступление данного события. Но в случае, если «Яндекс» будет откладывать IPO на некий срок (не указанный в опубликованных документах), то Uber сможет продать свою долю в «Яндекс.Такси» без предоставления «Яндексу» права его преимущественного выкупа.

В случае, если IPO все-таки состоится, то и «Яндекс», и Uber, должны будут принять в нем участие и продать часть принадлежащих им акций. Это необходимо для выполнения минимальных требований для соблюдения листинга.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» напомнила, что компания ранее интересовалась вопросом проведения IPO и сейчас с рядом банков обсуждаются различные вопросы.