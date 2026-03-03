Разделы

Кот-д’Ивуар Республика Берег Слоновой Кости

Кот-д’Ивуар - Республика - Берег Слоновой Кости

СОБЫТИЯ


03.03.2026 ИТ- и телеком-компании усиливают присутствие в регионах России 1
12.08.2024 Из-за обыкновенного перекура целый континент остался без интернета 1
20.07.2022 Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян 1
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
29.10.2019 «Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд 1
12.10.2015 Летом 2015 г. мобильный интернет-трафик абонентов Tele2, путешествующих по России, увеличился в 60 раз 1
12.07.2010 «Яндекс» определил поисковые интересы июня 1
23.01.2009 Либерия атакована гусеницами-мигрантами 1
27.05.2008 Facebook имеет XSS-уязвимость 1
13.02.2007 Обнаружены археологические памятники культуры шимпанзе 1
19.12.2006 Google займется выпуском мобильников 1
27.03.2003 Orange завершил ребрендинг в Африке 1
31.01.2002 Новые возможности международного роуминга для абонентов "Соник Дуо" 1
11.04.2001 Развитие интернета на Берегу Слоновой Кости столкнулось с проблемой 2
18.08.2000 Africa Online и британский инвестор Barclays Africa создадут интернет-центры на юге Африки 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Кот-д’Ивуар и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8668 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 2
Фирма АС 5 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 1
MTN Group 35 1
Zain Group - Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. - Sudanese Mobile Telephone Company - Zain Bahrain - Zain Kuwait - МТС-Vodafone 8 1
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3175 1
МегаФон 10158 1
Meta Platforms - Facebook 4561 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2632 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 459 1
HTC Corporation 1506 1
Docsvision - ДоксВижн 1038 1
Sophos - SophosLabs 424 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 240 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
Google LLC 12364 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 25 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 299 2
Foodfox 16 2
Uber 342 2
Почта России ПАО 2271 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 488 1
Аэроклуб 24 1
Barclays 122 1
MLU B.V. 14 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
36,6 - аптечная сеть 93 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5099 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2978 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 247 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13366 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1222 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5982 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17888 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 741 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 1
Оповещение и уведомление - Notification 5428 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9014 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25808 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21870 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 306 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15046 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27261 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16717 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3395 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5445 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13097 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1053 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7390 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13713 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2573 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11375 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4296 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 132 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12398 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4335 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12349 1
Uber Eats - UberEATs 38 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Volkswagen Polo Sedan 1 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 145 1
FreePik 1549 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3466 1
Новые облачные технологии - МойОфис 913 1
Apple - App Store 3025 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1390 1
Apple iPhone 4 795 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
Савватин Максим 65 1
Учитель Сергей 8 1
Simpson Pete - Симпсон Пит 4 1
Рязанов Антон 12 1
Комиссаров Дмитрий 239 1
Сергеев Михаил 112 1
Полищук Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 8
Африка - Африканский регион 3585 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 4
Европа 24712 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13600 4
Гана - Республика 72 4
Камерун - Республика 61 4
Ботсвана - Республика 41 4
Либерия 26 3
Финляндия - Финляндская Республика 3661 3
Индия - Bharat 5741 3
Израиль 2795 3
Кения - Республика 161 3
Мадагаскар - Республика 57 3
Маврикий - Республика 51 2
Замбия - Республика 49 2
Мавритания Исламская Республика 18 2
Буркина-Фасо 27 2
Эсватини - Свазиленд 11 2
Казахстан - Республика 5860 2
Беларусь - Белоруссия 6095 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8256 2
Польша - Республика 2007 2
Канада 5002 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
Франция - Французская Республика 8016 2
Украина 7823 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1722 2
Нидерланды 3652 2
Малайзия 902 2
Румыния 743 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 2
Египет - Арабская Республика 1053 2
Зимбабве - Республика 123 2
Нигерия - Федеративная Республика 331 2
Сербия - Республика 361 2
Марокко - Королевство 214 2
Намибия - Республика 90 2
Тунис - Тунисская Республика 169 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2578 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4947 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3691 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2930 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8228 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6395 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 385 1
Аренда 2585 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2980 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 207 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 598 1
Импортозамещение - параллельный импорт 571 1
Ботаника - Растения - Plantae 1122 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 561 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 818 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 428 1
Спорт - Хоккей 264 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1075 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
The Register - The Register Hardware 1736 2
Bloomberg 1563 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
The Observer 40 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Ведомости 1315 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 1
Россия-Африка - саммит 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
