«Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн

«Яндекс» реструктурирует свои транспортные активы. Каршеринговый сервис стал частью «Яндекс.Такси», а проект по разработке беспилотных авто, наоборот, выделился из «Яндекс.Такси». Акционерами компании-разработчика беспилотных авто останутся «Яндекс» и Uber.

«Яндекс.Такси» и Uber создали новую компанию для беспилотных авто

«Яндекс» сообщил о двух сделках, связанных со своими транспортными сервисами. Во-первых, из «Яндекс.Такси», совместного предприятия с Uber, выделяется компания Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG).

Новая компания займется разработкой беспилотных автомобилей. Yandex (головная структура «Яндекса») инвестирует в Yandex SDG $100 млн и выдаст компании конвертируемый заем еще на $50 млн. Также Yandex выкупит часть доли Uber в Yandex SDG.

После намеченных мероприятий доля Yandex в Yandex SDG составит 73%, Uber – 19%. Оставшиеся 8% акций пойдут на мотивационные программу для сотрудников компании. Руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG.

«Яндекс» занимается беспилотными авто с 2017 г. На нынешний момент у «Яндекса» есть 130 беспилотных машин, которые тестируются в России, США и Израиле. В городе Иннополис (республика Татарстан) работает первая в Европе служба беспилотного такси, а в Сколково для перевозки документов и больших грузов используется самоуправляемый робот-курьер «Яндекс.Ровер».

«Яндекс.Такси» объединяется с Uber

Одновременно каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» объединяется с «Яндекс.Такси». На конец 2019 г. Yandex владел в «Яндекс.Такси» 61%, Uber – 38%, оставшийся 1% был зарезервирован под мотивационную программу для сотрудников.

Каршеринговый сервис «Яндекса» стал частью «Яндекс.Такси», а проект по разработке беспилотных авто, наоборот, выделился из «Яндекс.Такси»

После слияния с «Яндекс.Драйв» доля Yandex в «Яндекс.Такси» незначительно вырастит – до 61,7%. Доля Uber, наоборот, снизится до 33,5%. Оставшиеся 4,8% акций будут зарезервированы под опционную программу.

Сервис «Яндекс.Драйв» был запущен в 2018 г. Сейчас сервис предоставляет в аренду 16 тыс. машин в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В апреле 2020 г. «Яндекс.Драйв» был выделен в отдельную компанию.

Летом 2020 г. «Яндекс» выпустил приложение «Яндекс Go», объединяющее функции такси, заказа еды, доставки, каршеринга и расписания транспорта. Команда «Яндекс.Драйв» под руководством Антона Рязанова продолжит работать над проектом после интеграции с «Яндекс.Такси».

В рамках интеграции двух проектов водители, подключенные к «Яндекс Go», смогут на короткий срок арендовать машины каршеринга. В Москве уже идет эксперимент, когда водители могут брать в аренду машины премиального класса в «Яндекс.Драйве» для перевозки пассажиров.

Как было создано совместное предприятие «Яндекс» и Uber

Напомним, совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber было создано в 2017 г. В него обе компании передали свои такси-сервисы в России и ряде постсоветских стран. Yandex получил в объединенной компании 59,3% акций, Uber – 36,6%, еще 4,1% были зарезервированы под опционную программу.

Yandex пообещал вложить в объединенную компанию $100 млн, Uber - $225 млн. Объединенная компания стала также осваивать и рынки дальнего зарубежья: сервис работает в Финляндии, Израиле, Сербии, Гане и Кот-д’Ивуаре. Также «Яндекс.Такси» приобрел сервис по доставки еды Foodfox, который был объединен с сервисом UberEats под названием «Яндекс.Еда».

При создании компании «Яндекс.Такси» закладывалась возможность проведения первичного размещения акций (IPO). Подготовка к IPO началась в конце 2019 г., однако после пандемии короновируса этот вопрос был отложен. Летом 2020 г. агентство Bloomberg сообщало, что Yandex рассматривает возможность приобрести долю Uber в «Яндекс.Такси».