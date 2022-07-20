Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян

Роскомнадзор внес Кот-Д’Ивуар и Киргизию в число надежных стран для хранения персональных данных россиян. Среди новых стран, которым доверяют российские власти, также оказались Индия, Китай и Таиланд. Некоторые эксперты уверены, что мера позволит упростить в Россию ввоз товаров по параллельному импорту в 2023 г.



Расширение перечня адекватных стран

Роскомнадзор внес изменения в список государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных (ПД) россиян. В список попали Кот-Д’Ивуар, Киргизия, Индия, Китай и Таиланд. Проект ведомственного приказа размещен на портале нормативно-правовых актов.

Сейчас перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов ПД, делится на две категории. В первую входят иностранные государства – стороны Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (в списке 55 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Кипр, Латвия и др.).

В списке государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, находятся 89 стран

Во вторую категорию попали государства, не являющиеся сторонами конвенции. Чтобы попасть в этот список, страны должны применять меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, которые соответствуют положениям конвенции. До сих пор в этом списке было 29 стран, теперь – 34: Австралия, Канада, Малайзия, Монголия, Бразилия, Сингапур, Марокко, Тунис и др.

Что говорится в конвенции

Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных была принята в Страсбурге в 1981 г., изменения вносились в 1999 г. В документе говорится, что цель конвенции – обеспечение на территории каждой из сторон уважения прав и основных свобод каждого человека независимо от его гражданства или места жительства и в особенности его права на неприкосновенность личной сферы.

В частности, в конвенции говорится о том, что ПД накапливаются и обрабатываются для точно определенных и законных целей и не используются не по делу. Также информация не должна быть избыточной (иными словами, нельзя собирать на человека слишком обширное досье). Также указывается, что персональные данные о национальной принадлежности, политических взглядах либо религиозных или иных убеждениях, информация, о здоровье и сексуальной жизни могут подвергаться автоматической обработке лишь в тех случаях, «когда национальное право предусматривает надлежащие гарантии». Это же правило применяется к персональным данным, касающимся судимости.

В то же время любой из этих принципов могут нарушить, если речь идет об охране государственной и общественной безопасности, «денежных интересов государства» или для пресечения преступлений. Нарушат их и в том случае, если нужно защитить субъекта данных или права и свободы других лиц.

Как объяснил CNews ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев, хранение и обработка персональных данных российских граждан не на территории России, несмотря ни на какие гарантии, никак не может контролироваться и пресекаться, а потому данные могут быть доступны третьим лицам.

Как в другие страны передают ПД россиян

В начале июля 2022 г. в третьем чтении были приняты поправки к закону «О персональных данных». Согласно последним изменениям, страны, попавшие в реестр, могут участвовать в трансграничной передаче ПД – для этого компании-резиденту той или иной страны нужно уведомить о своих планах Роскомнадзор. Если страны в списке нет, передавать персональные данные в это государство без разрешения контролирующего ведомства нельзя.

UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ Защита данных

Для стран из списка же предусмотрен упрощенный порядок: оператор персональных данных должен всего единожды уведомить Роскомнадзор о своих намерениях, а не по каждой транзакции. Кроме того, не нужно ждать ни 30, ни 10 рабочих дней после направления уведомления, оперировать личной информацией россиян можно прямо во время процедуры одобрения Роскомнадзора.

Это значит, к примеру, что зарубежным интернет-магазинам, которые в том числе оперируют данными своих покупателей, не нужно бояться падения продаж из-за увеличения сроков доставки. А еще до принятия поправок к закону о ПД они опасались, что теперь придется постоянно уведомлять Роскомнадзор о каждой транзакции и ждать «отмашки» со стороны ведомства.

Как это повлияет на параллельный импорт

Включение Китая и Киргизии в список доверенных стран может облегчить логистику ввоза товаров через каналы параллельного импорта. Такое мнение «Ведомостям» высказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев с такой позицией не согласился, объяснив в беседе с CNews, что для ввоза товаров из других стран поставщикам и продавцам на территорию России персональные данные не требуются.

«При заказе товаров напрямую из другой страны ничего не изменится, так как ПД при заказе товара требовались и до этого, – отметил эксперт. – Вероятно, Россия договорилась с Индией и Китаем о том, что персональные данные российских граждан будут лучше защищаться. А страны эти выбраны потому, что Индия и Китай не только не ввели против России санкции, но и осторожно поддерживают СВО на Украине, так как не хотят терять российский рынок и "стрелять себе в ногу"».