«Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года

«Мойофис» объявила результаты деятельности компании в 2019 году. Выручка компании увеличилась в 5,2 раза и достигла 773,5 млн рублей (рост на 621 млн рублей к 2018 году). Количество проданных лицензий программного обеспечения выросло в 3,9 раза. По итогам 2019 года заказчикам были переданы 244 тыс. лицензий (+181 тыс. шт., г/г), 67% продаж пришлось на ««Мойофис» Профессиональный» — продукт, состоящий из частного облака и набора офисных приложений для совместной работы с документами, электронной почтой, календарем и контактами.

«Для развития нашей компании 2019 год стал невероятно важным. Мы успешно справились с рядом вызовов и реализацией технологически сложных проектов. Это позволило нам пятикратно увеличить выручку и приступить к работе на международных рынках. В 2020 году мы сконцентрируемся на работе с клиентами и партнерами по внедрению. Наша задача — обеспечить максимально комфортный и оперативный переход заказчиков на российское программное обеспечение. Международные проекты также продолжат развитие - кроме работы в Африканском регионе, мы рассматриваем партнёрство со странами Латинской Америки, Европы и Азии», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новые облачные технологии».

Крупнейшими заказчиками «Мойофис» в 2019 году стали Росгвардия (23 тыс. лицензий), Почта России (30 тыс. лицензий), ПФР (13 тыс. лицензий). В конце 2019 года состоялась централизованная закупка программного обеспечения для нужд государственных структур, по результатам которой более чем 150 тыс. рабочих мест в 19 федеральных органах исполнительной власти обеспечат решениями «Мойофис».

В 2019 году был существенно увеличен состав партнерской сети. По сравнению с 2018 годом общее количество авторизованных компаний, которые занимаются дистрибуцией решений «Мойофис», обучением партнеров и предоставлением услуг сервисной поддержки, увеличилось на 32,5% и составило 1364 компании.

Объем поставок продуктов «Мойофис» в регионы Российской Федерации также увеличился. В 2019 году заключено 640 сделок (+119% г/г) с региональными клиентами на сумму более 38 млн рублей (+22% г/г) в 68 регионах РФ (в 2018 году — 61 регион). Среди таких заказчиков наибольшее количество лицензий «Мойофис» было поставлено в Тульскую (1431 лицензия), Волгоградскую (1210 лицензий) области, Приморский край (755 лицензий), Курскую (644 лицензии) и Ростовскую (635 лицензий) области.

Крупнейшими региональными контрактами стали закупки решений «Мойофис» для нужд Центра информационных технологий Волгоградской области (1200 лицензий, 3,1 млн рублей), Администрации города Владивостока (709 лицензий, 5,7 млн рублей) и Централизованной бухгалтерии Московской области (589 лицензий, 4,6 млн рублей).

В 2019 году значительно усилилась экспансия продуктов «Мойофис» на международные рынки. Первым иностранным заказчиком решений «Мойофис» стала Администрация Президента Республики Бурунди, которая приобрела 300 лицензий ««Мойофис» Профессиональный» для создания частного облака и совместной работы с документами и файлами внутри государственной информационной системы. В ходе прошедшего в Сочи в октябре саммита «Россия-Африка» было подписано соглашение о намерениях по поставкам программного обеспечения в Демократическую Республику Конго.

С 2020 года присутствие «Мойофис» в Африке расширится. На данный момент достигнуто соглашение с рядом международных компаний по формированию партнерской сети, планируется создание двухуровневого канала продаж. Заключено соглашение на поставку 1 млн лицензий ««Мойофис» Образование» в школьные и дошкольные учебные заведения Республики Камерун. Также переданы 500 лицензий ««Мойофис» Стандартный» для старта пилотного проекта в Министерстве Образования этой африканской страны.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 году партнеры «Мойофис» укомплектовали 762 российских школы компьютерами с программным обеспечением ««Мойофис» Образование». Были осуществлены поставки техники в 9 регионов Российской Федерации. Школы в этих субъектах РФ получили 12898 современных ноутбуков. Крупнейшими заказчиками стали Чеченская республика (178 школ, 4576 ноутбуков), Иркутская (100 школ, 2240 ноутбуков) и Свердловская области (141 школа, 1786 ноутбуков).

«Мойофис» Образование» используется в 5,5 тыс. школах Российской Федерации. Более 40 тыс. ноутбуков с «Мойофис» Образование» были поставлены в школы Московской области. В Москве «Мойофис» принимает участие в реализации программы «IT-классы», которая проходит в 34 столичных школах.

В 2019 году состоялась смена вектора развития решений «Мойофис», произошел переход от отдельных приложений к полноценной доверенной экосистеме. Продукты «Мойофис» работают на всех современных программных и аппаратных платформах, включая российские сертифицированные операционные системы AstraLinux, «Альт», РедОС и Роса, а также могут применяться с компьютерами на базе процессоров «Эльбрус» и «Байкал электроникс».

Продукты «Мойофис» могут быть интегрированы в информационные системы всех классов, с помощью встроенных средств SDK обеспечивается взаимодействие со сторонним программным обеспечением, в том числе с СЭД, ERP и облачными решениями сервис-провайдеров. Поддерживается совместимость с большинством решений наиболее известных российских производителей программного обеспечения, таких как ЭОС, Docsvision, Landocs, CommutiGate, Intertrust, «Фирма АС» и Dialog.

В 2019 году «Мойофис» первым в России получил сертификат ФСТЭК России на облачное решение «Мойофис защищенное облако». Продукт успешно прошел комплекс сертификационных испытаний, в ходе которых проверялось отсутствие незадекларированных возможностей и соответствие всем критериям информационной безопасности.

«Мойофис защищенное облако» предназначено для облачного хранения данных внутри закрытого периметра и коллективной работы с персональными данными, документами и конфиденциальной информацией любого уровня в органах государственной власти, министерствах, ведомствах, госкорпорациях и на стратегических предприятиях Российской Федерации.

Частным пользователям доступны полнофункциональные мобильные приложения «Мойофис», которые бесплатно распространяются через магазины приложений AppStore и PlayMarket.

В 2019 году в 11 раз увеличилось количество стран, граждане которых установили «Мойофис» на свои смартфоны. Если в 2018 году о продукте знали только в России, Казахстане, Белоруссии и Армении, то к концу 2019 года этот список расширился за счет Швеции и 39 стран Африканского региона. Мобильные приложения «Мойофис» стали популярны в Алжире, Анголе, Бенине, Ботсване, Буркина Фасо, Республике Камерун, Кабо-Верде, Республике Чад, Демократической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Египте, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинея-Бисау, Кении, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Мавритании, Маврикии, Марокко, Мозамбике, Намибии, Республике Нигер, Нигерии, Демократической республике Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Сьерра-Леоне, Свазиленде, Судане, Танзании, Того, Тунисе, Уганде, Замбии и Зимбабве.

Динамика установки мобильных приложений также растет. Так, в России в 2019 году приложение скачали 184 тыс. раз в магазине AppStore (+61% к показателю 2018 года) и 85 тыс. раз в магазине PlayMarket (3-кратный рост к 2018 году). В других странах также наблюдается тенденция к росту: 7 тыс. установок в AppStore (2-кратный рост, г/г) и 21 тыс. в PlayMarket (+23%, г/г).