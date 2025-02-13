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Кабо-Верде Республика

Кабо-Верде - Республика


13.02.2025 «МегаФон»: Россия привлекает больше иностранцев 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
29.04.2016 Tele2 расширяет границы международного роуминга в Африке и Азии 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
14.10.2011 Более 30% российских абонентов Tele2 воспользовались услугами роуминга во время отпуска 1
18.08.2009 Минобороны РФ: Аrctic Sea обнаружен, экипаж спасен 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Кабо-Верде и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2909 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1182 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Фирма АС 5 1
Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
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Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2520 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 2
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