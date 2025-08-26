Разделы

Чад Республика

Чад - Республика

УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых 1
27.10.2021 Исследование: 30% российских родителей считают киберспорт несерьезной профессией 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
02.04.2013 Новый Kaspersky Crystal обзавелся облачным «Менеджером паролей» и усиленной защитой онлайн-платежей 1
19.06.2012 «Лаборатория Касперского» выпустила Kaspersky Security для Mac 1
26.12.2011 Оранжевая революция камер Nikon 1: репортаж с фабрики и обзор линейки 1
28.12.2010 Интернет-воспитатели: обзор приложений для родительского контроля 1
25.11.2010 Обнаружены древние высохшие озера в Сахаре 1
16.10.2009 ООН: исчезает озеро Чад 2
09.07.2009 Мировая торговля: Россию «вытянула» отрасль ИКТ 1
19.03.2009 Коровий магнетизм и космос: экспертиза R&D.CNews 1
25.08.2008 Разрушения Цхинвали: оценка из космоса 1
12.05.2008 Сахара превращалась в пустыню гораздо медленнее, чем предполагалось 1
04.03.2008 Спутниковый казус ООН: экспертиза R&D.CNews 1
14.01.2008 Купи мне блендер, милый! 1
09.01.2008 Nokia Siemens Networks построит сеть в Саудовской Аравии 1
30.11.2007 Сушильные машины: роскошь или необходимость? 1
28.11.2007 Creative Live!Cams: веб-камеры с аватарами и родительским контролем 1
13.11.2007 Противопехотные мины к 2010 году уничтожить, вероятно, не удастся 1
13.11.2007 YouTube заговорил по-русски 1
04.09.2007 «Мобильный отпуск» от Tenfold! 1
15.08.2007 Школьников уже одевают в броню 1
01.08.2007 У московских школьников появятся виртуальные дневники 1
17.05.2007 Подписан Акт о каноническом общении 1
11.10.2006 Ливия обещает каждому школьнику по ноутбуку 1
25.05.2006 China Mobile может купить Millicom за $5,3 1
16.05.2006 Фрагменты комет оставили на Земле цепочки кратеров 2
16.05.2006 Фрагменты комет оставили на Земле цепочки кратеров 2
31.03.2006 Россия опустилась на 10 пунктов в ИТ-рейтинге стран мира 1
17.03.2006 Астрономический туризм входит в моду 1
17.03.2006 Астрономический туризм входит в моду 1
14.03.2006 Google начинает межпланетную экспансию 1
20.04.2004 Gizmondo – игровая консоль с GSM-модулем 1
11.03.2004 666 в штрих-коде: окончательного ответа нет? 1
26.09.2002 Британские родители почти не контролируют сетевую активность своих детей 1
17.04.2002 McAfee представила комплексный пакет McAfee Internet Security 4.01 1
09.07.2001 Советы по безопасности для самых маленьких представлены в интернете 1
26.06.2001 Американским подросткам интернет жизненно необходим 1
01.09.1999 Арестован еще один юный хакер 1

Публикаций - 40, упоминаний - 43

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5115 3
Google LLC 12065 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 2
Apple Inc 12389 2
Konica Minolta 409 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4317 2
Siemens AG - Siemens Group 2610 2
Microsoft Corporation 25019 2
Canon 1408 2
Meta Platforms - Facebook 4495 2
Nikon 627 2
AMD - Advanced Micro Devices 4383 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
Yandex - Яндекс 8034 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2237 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13633 1
Dell EMC 5059 1
HP Inc. 5728 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
Acer Group - Acer Inc 2611 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2079 1
Samsung Electronics 10465 1
China Mobile 413 1
X Corp - Twitter 2895 1
Philips 2069 1
Sony 6592 1
Creative Technology 270 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
Toshiba Corporation 2940 1
Dropbox 505 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 318 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 362 1
Цифра ГК 2503 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Yahoo! 3700 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 2
Россети Ленэнерго 1700 2
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7846 1
Почта России ПАО 2206 1
Miele - Миле 134 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ardo - Ардо 36 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Совкомбанк Совесть 276 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
101Hotels.com 456 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 1
Braun GmbH 77 1
Krups 30 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5659 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4620 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 527 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 592 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1833 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3069 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 270 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 230 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5140 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 619 1
Федеральное собрание Российской Федерации 305 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6331 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7108 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30167 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16508 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1026 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11037 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1167 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22288 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28550 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9953 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14231 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21448 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14762 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7637 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13277 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11032 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17574 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13139 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32793 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12753 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9542 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25397 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26493 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14172 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13057 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5348 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1445 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6189 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4808 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14209 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1926 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8588 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25082 2
Аксессуары 4033 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 878 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2910 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10326 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1090 2
Google Earth - Google Планета Земля 459 4
Microsoft Windows 16092 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 2
Kaspersky Internet Security 464 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5077 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1864 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
Apple Safari - браузер 866 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 1
Mozilla Firefox - браузер 1905 1
Oracle Java - язык программирования 3274 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 1
Apple macOS 2171 1
Новые облачные технологии - МойОфис 837 1
Linux OS 10575 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Google Play - Google Store - Android Market 3385 1
Apple - App Store 2967 1
Google Chrome - браузер 1614 1
Google YouTube - Видеохостинг 2845 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3020 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1150 1
Apple iPod 1538 1
Krups KB 1 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4925 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 389 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 116 1
NASA Mars Odyssey orbiter 59 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Nokia N-Gage 73 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II - в миру Алексей Михайлович Ридигер 15 2
Gonzаlez Emilio - Гонсалес Эмилио 2 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 18 2
Whitaker Ewen - Вайтэйкер Юн 2 2
Путин Владимир 3286 1
Калинин Александр 171 1
Комиссаров Дмитрий 233 1
Ирийский Даниил 1 1
Павлов Кирилл 2 1
Hurley Chad - Херли Чад 17 1
Кабанов Илья 8 1
Чередниченко Игорь 3 1
Lopez-Claros Augusto - Лопес-Кларос Аугусто 1 1
Фрадков Михаил 160 1
Davis Chad - Дэвис Чад 2 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Маркин Алексей 4 1
Свердлов Михаил 33 1
Головин Даниил 34 1
Архипова Светлана 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 13
Африка - Африканский регион 3540 9
Земля - планета Солнечной системы 10533 8
Европа 24487 7
Ливия 152 7
Судан - Республика 106 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44835 5
Германия - Федеративная Республика 12846 5
Нигерия - Федеративная Республика 325 5
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 243 5
Камерун - Республика 59 5
Швеция - Королевство 3654 4
Бразилия - Федеративная Республика 2422 4
Азия - Азиатский регион 5672 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17764 4
Франция - Французская Республика 7937 4
Монголия 361 4
Ливан - Ливанская Республика 196 4
Египет - Арабская Республика 1037 4
Конго - Демократическая Республика 99 4
Тунис - Тунисская Республика 169 4
Африка - Сахара - пустыня 90 4
Нигер - Республика 24 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13468 3
Солнечная система - Solar system 2537 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 3
Беларусь - Белоруссия 5929 3
Казахстан - Республика 5717 3
Грузия 1270 3
Испания - Королевство 3744 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 3
Украина 7721 3
Ближний Восток 3008 3
Финляндия - Финляндская Республика 3637 3
Сингапур - Республика 1887 3
Дания - Королевство 1312 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 3
Палестина 91 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1059 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53674 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5838 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6755 5
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 316 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11261 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3756 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19745 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6652 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25281 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2858 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6190 3
Зоология - наука о животных 2740 3
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10335 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8815 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50105 2
Английский язык 6808 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9326 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5874 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 820 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1762 2
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1189 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2525 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5749 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8087 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1150 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 638 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1856 2
Религия 148 2
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2542 2
Космический туризм - Space tourism 25 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 673 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1523 1
Space Daily 528 2
Ananova 250 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11351 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
Independent 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 18 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 562 1
CZU - Czech University of Life Sciences - Чешский агротехнический университет 1 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Universität zu Köln - University of Cologne - Кёльнский университет 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Высокие технологии XXI века 78 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Россия-Африка - саммит 3 1
Навитех-Экспо 32 1
